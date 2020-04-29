Здесь я
Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки
Если уж кто и облажался - это ты
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:46
Здесь я
Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки
Если уж кто и облажался - это ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:11
А колесико вниз чуть сдвинуть и послушать проникновенные извинения религия не позволяет ?
Слезно извинилась и проникновенно представительница Вуйчича, бывает говорит, ошиблась конечно, простите, пожалуйста, у меня чуть слеза не пошла, всё так трогательно.
В принципе другая сторона приняла извинения, тема закрыта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:17
Они уже давно не титушки. Теперь их верное название - стерненки или бегало с паханом.
А политика самая обычная, соровская, уголовная, благодаря которой порохоурки живут и здравствуют.
1. Амнистия гопоте майдана, в том числе и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, даже тех, кто в этом чистосердечно сознался.
2. Амнистия более 20 000 урок в 2014 году, многие из которых затем сразу же из академии стали основой нацбатов, пойдя на дело против Донбасса.
3. Закон савченко. Тут уже и говорить нечего - снова фарт жиганам!
4. Подгон соросенка барина-малюско, что все в ажуре, пожизненники уже совсем ручные, пора бы им откинуться.
5. Ну и всякие там мокрушные лохмачи - вроде стерненко, медведько, полещука, карася, заверухи и пр. бегало с паханом. А вишенка на этом рошеновском торте - домашний арест за незаконный оборот оружия, разбой, бандитизм, пытки и умышленное тройное убийство
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:22
По законодательству Украины названия улицам у нас дают местные органы власти. И еще не хватало, чтобы мы спрашивали у вас разрешения или утверждали названия своих улиц в кнессете в Израиле. Ваша главжида вообще уже охренела. Обнаглели в край, уже хотят названия нашим улицам присваивать. И почему сразу к нам? В Каире, Стамбуле или в Тегеране для начала не хотите попробовать попереименовывать?
А граждане Украины, в том числе и еврейского происхождения, могут обращаться в местные органы власти по поводу названий со своими замечаниями и предложениями. Права вето на названия наших улиц для Израиля не предусмотрено. Поэтому следует выполнять решения местной громады.
Не согласен - на Ближний Восток в родной кибуц на прополку чеснока или к сыну в Австралию, ты нам и нах тут не нужен.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:30
Саша, нацбаты, которые защитили наш народ от русской сволочи, которая пришла на нашу землю нас убивать, наши герои. Ты всё перепутал.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:45
Коллега freeze, вы меня удивляете.
Ссылка на профиль, некуда там скролировать.
Ссылочку дайте на извинения, я посмотрю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:58
Re: Політичні дискусії
Коллега freeze, вы меня удивляете.
Ссылка на профиль, некуда там скролировать.
Ссылочку дайте на извинения, я посмотрю[/quote]
Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:02
А может они пошли убивать тех, кто их, урок, не признал
Да и вообще, герои должны быть гордостью, лицом нации, а не позором срамным. Или нация должна чтить и преклоняться перед этими преступниками
Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.
Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он:
- Да как же вы уже зае... !!!
Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в голову
Далее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:06
Да вам, коллега freeze, после стрелки. Стерненко просто оттоптался на вашем любимом мозоли
Но мышляю, просто аргументировано объяснил в чём вы были не правы. Утверждать не буду, свечку не держал.
Але
Ваше кредо - против протестов, а хождения на выборы. Так чего вы возмущаетесь.
Сходили на выборы ? Выбрали. Ждите следующих выборов. Выберите других потом, а сейчас. Выбрали, что выбрали.
Или всё же стоит протестовать, а ?
Или когда протесты вас лично не затрагивают, то это плохо.
А когда протесты лично для вас, то это хорошо
Так не бывает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:12
Фубля, ну ты и идиот, честное слово... Достал уже твой антисемитизм!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 29 кві, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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