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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5957595859595960>
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:46

  shapo написав:https://m.facebook.com/profile.php?id=1571190868

Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался

Здесь я :)

Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки

Если уж кто и облажался - это ты :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:11

  pesikot написав:
  shapo написав:https://m.facebook.com/profile.php?id=1571190868

Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался

Здесь я :)

Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки

Если уж кто и облажался - это ты :)


А колесико вниз чуть сдвинуть и послушать проникновенные извинения религия не позволяет ?
Слезно извинилась и проникновенно представительница Вуйчича, бывает говорит, ошиблась конечно, простите, пожалуйста, у меня чуть слеза не пошла, всё так трогательно.
В принципе другая сторона приняла извинения, тема закрыта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:17

  Puente написав:
  freeze написав:Кстати слухи ширятся, что некоторые владельцы гипермаркетов кормят платных титушек, чтобы они их не трогали.

Чего-там Сирожи Стерненки не протестуют против Новацентров-Эпицентров в Крыму, а вроде ж зашквар из зашкваров.

Озвучьте тарифы :lol: :lol: :lol:

Та насправді всі оці "тітушки" будь-якого пошибу - це просто нова інкарнація "спортсменів" з 90-х ... Яка там політика ? Просто бізнес ...

Они уже давно не титушки. Теперь их верное название - стерненки или бегало с паханом.
А политика самая обычная, соровская, уголовная, благодаря которой порохоурки живут и здравствуют.
1. Амнистия гопоте майдана, в том числе и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, даже тех, кто в этом чистосердечно сознался.
2. Амнистия более 20 000 урок в 2014 году, многие из которых затем сразу же из академии стали основой нацбатов, пойдя на дело против Донбасса.
3. Закон савченко. Тут уже и говорить нечего - снова фарт жиганам!
4. Подгон соросенка барина-малюско, что все в ажуре, пожизненники уже совсем ручные, пора бы им откинуться.
5. Ну и всякие там мокрушные лохмачи - вроде стерненко, медведько, полещука, карася, заверухи и пр. бегало с паханом. А вишенка на этом рошеновском торте - домашний арест за незаконный оборот оружия, разбой, бандитизм, пытки и умышленное тройное убийство :!:
"Что-то не то в государстве". Почему суд отпустил атошников, подозреваемых в зверском убийстве семьи кума Януковича

Вчера произошел резкий поворот в деле о жестоком убийстве в Донецкой области, в котором подозревают трех атошников из батальона "Донбасс". Двух из них суд отпустил из-под стражи под домашний арест.

Два с половиной года назад на подконтрольной Украине территории зарезали семью из трех человек. Все они оказались близкими родственниками влиятельного экс-чиновника, который долгие годы руководил районом, в котором произошло убийство.

Достаточно оперативно полиция задержала трех добробатовцев. Однако вчера Фемида начала выводить их из-под удара.

Первые сведения об убийстве

6 декабря 2017 года полиция Великих Новоселок по звонку от соседей выехала в один из местных домов и увидела ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына.

Они были связаны и лежали лицом вниз. Перед смертью их пытали - на телах следы резаных ран, вокруг - лужи крови.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:22

  shapo написав:Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал.


По законодательству Украины названия улицам у нас дают местные органы власти. И еще не хватало, чтобы мы спрашивали у вас разрешения или утверждали названия своих улиц в кнессете в Израиле. Ваша главжида вообще уже охренела. Обнаглели в край, уже хотят названия нашим улицам присваивать. И почему сразу к нам? В Каире, Стамбуле или в Тегеране для начала не хотите попробовать попереименовывать? :lol:
А граждане Украины, в том числе и еврейского происхождения, могут обращаться в местные органы власти по поводу названий со своими замечаниями и предложениями. Права вето на названия наших улиц для Израиля не предусмотрено. :P Поэтому следует выполнять решения местной громады. :wink:
Не согласен - на Ближний Восток в родной кибуц на прополку чеснока или к сыну в Австралию, ты нам и нах тут не нужен. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:30

  Аlександр написав:1. Амнистия гопоте майдана, в том числе и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, даже тех, кто в этом чистосердечно сознался.
2. Амнистия более 20 000 урок в 2014 году, многие из которых затем сразу же из академии стали основой нацбатов, пойдя на дело против Донбасса.


Саша, нацбаты, которые защитили наш народ от русской сволочи, которая пришла на нашу землю нас убивать, наши герои. Ты всё перепутал. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:45

  freeze написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:https://m.facebook.com/profile.php?id=1571190868

Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался

Здесь я :)

Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки

Если уж кто и облажался - это ты :)


А колесико вниз чуть сдвинуть и послушать проникновенные извинения религия не позволяет ?

Коллега freeze, вы меня удивляете.
Ссылка на профиль, некуда там скролировать.

Ссылочку дайте на извинения, я посмотрю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:58

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:[quote="4950820:shapo"]https://m.facebook.com/profile.php?id=1571190868

Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался

Здесь я :)

Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки

Если уж кто и облажался - это ты :)


А колесико вниз чуть сдвинуть и послушать проникновенные извинения религия не позволяет ?

Коллега freeze, вы меня удивляете.
Ссылка на профиль, некуда там скролировать.

Ссылочку дайте на извинения, я посмотрю[/quote]

Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:02

  Libo написав:
  Аlександр написав:1. Амнистия гопоте майдана, в том числе и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, даже тех, кто в этом чистосердечно сознался.
2. Амнистия более 20 000 урок в 2014 году, многие из которых затем сразу же из академии стали основой нацбатов, пойдя на дело против Донбасса.

Саша, нацбаты, которые защитили наш народ от русской сволочи, которая пришла на нашу землю нас убивать, наши герои. Ты всё перепутал. :lol:

А может они пошли убивать тех, кто их, урок, не признал :roll:
Да и вообще, герои должны быть гордостью, лицом нации, а не позором срамным. Или нация должна чтить и преклоняться перед этими преступниками :roll:
Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.
Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он:
- Да как же вы уже зае... !!!
Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в голову 8)
Далее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:06

  freeze написав:Когда проплаченные "активисты" во главе со Стерненко фаеры жгли под Офисом президента, к ним сразу выбежали целый замгенпрокурор и пресс-секретарь президента, и никого не разгоняла и оправдывалась.

  freeze написав:Чего-там Сирожи Стерненки не протестуют против Новацентров-Эпицентров в Крыму, а вроде ж зашквар из зашкваров.

Да вам, коллега freeze, после стрелки. Стерненко просто оттоптался на вашем любимом мозоли :)
Но мышляю, просто аргументировано объяснил в чём вы были не правы. Утверждать не буду, свечку не держал.

Але :)
  freeze написав:Сегодня предприниматели пришли туда же и и к ним сразу выбежала полиция и как скот начала разгонять.

Ваше кредо - против протестов, а хождения на выборы. Так чего вы возмущаетесь.
Сходили на выборы ? Выбрали. Ждите следующих выборов. Выберите других потом, а сейчас. Выбрали, что выбрали.

Или всё же стоит протестовать, а ? :)
Или когда протесты вас лично не затрагивают, то это плохо.
А когда протесты лично для вас, то это хорошо
Так не бывает :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:12

  Libo написав:Ваша главжида вообще уже охренела


Фубля, ну ты и идиот, честное слово... Достал уже твой антисемитизм!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 29 кві, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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