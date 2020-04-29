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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5957595859595960
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:13

  freeze написав:
Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ?


Коллега freeze, а с вами всё нормально ?
Ну может забухали или иная печаль приключилась ?
Или Вы в своей альтернативной реальности.

Я понимаю, что евреи своих всегда защищают.
Но какая религия запрещает предоставить мне прямую ссылку на извинения ?

Ссылки до сих пор нет. Значит, не пи** :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:17

  Аlександр написав:Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он:
- Да как же вы уже зае... !!!
Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в голову 8)
Далее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте.

Добивати нікому не можна, навіть Стерненку, а проти групи осіб, або при насильнецькому вторгнення в житло, можна не тільки ножиком, але і пістолем.
Легальна корлткоствольна зброя в рази зменшує кількість нападів, особливо на жінок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:22

  pesikot написав:
  freeze написав:
Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ?


Коллега freeze, а с вами всё нормально ?
Ну может забухали или иная печаль приключилась ?
Или Вы в своей альтернативной реальности.

Я понимаю, что евреи своих всегда защищают.
Но какая религия запрещает предоставить мне прямую ссылку на извинения ?

Ссылки до сих пор нет. Значит, не пи** :)


Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка. :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:27

  Аlександр написав:Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.

Хорошее предложение. Я за.
Бешенную вату и руссню надо добивать на месте. Стерненко сделал все правильно. В плен их живыми не брать. Зеленый их отдаст Мутину. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:29

  freeze написав:
Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка. :lol:

Давайте прямую ссылку, а то я начинаю о вас плохо думать, что вы не состоянии дать прямую ссылку :)

Ссылки прямой нет. Извинений нет.
Шарий - пи**. Вы поддерживаете пи**
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 5957595859595960
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