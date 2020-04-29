Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5957595859595960 Додано: Сер 29 кві, 2020 19:13 freeze написав:

Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ? Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ?



Коллега freeze, а с вами всё нормально ?

Ну может забухали или иная печаль приключилась ?

Или Вы в своей альтернативной реальности.



Я понимаю, что евреи своих всегда защищают.

Но какая религия запрещает предоставить мне прямую ссылку на извинения ?



Ссылки до сих пор нет. Значит, не пи** Коллега, а с вами всё нормально ?Ну может забухали или иная печаль приключилась ?Или Вы в своей альтернативной реальности.Я понимаю, что евреи своих всегда защищают.Но какая религия запрещает предоставить мне прямую ссылку на извинения ?Ссылки до сих пор нет. Значит, не пи** "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4450 З нами з: 31.08.09 Подякував: 314 раз. Подякували: 959 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 19:17 Аlександр написав: Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он:

- Да как же вы уже зае... !!!

Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в голову

Далее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте. Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он:- Да как же вы уже зае... !!!Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в головуДалее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте.

Добивати нікому не можна, навіть Стерненку, а проти групи осіб, або при насильнецькому вторгнення в житло, можна не тільки ножиком, але і пістолем.

Легальна корлткоствольна зброя в рази зменшує кількість нападів, особливо на жінок. Добивати нікому не можна, навіть Стерненку, а проти групи осіб, або при насильнецькому вторгнення в житло, можна не тільки ножиком, але і пістолем.Легальна корлткоствольна зброя в рази зменшує кількість нападів, особливо на жінок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10378 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 19:22 pesikot написав: freeze написав:

Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ? Колесико вниз на полшишки на открываемой по ссылке странице прокрутить религия не позволяет ?



Коллега freeze, а с вами всё нормально ?

Ну может забухали или иная печаль приключилась ?

Или Вы в своей альтернативной реальности.



Я понимаю, что евреи своих всегда защищают.

Но какая религия запрещает предоставить мне прямую ссылку на извинения ?



Ссылки до сих пор нет. Значит, не пи** Коллега, а с вами всё нормально ?Ну может забухали или иная печаль приключилась ?Или Вы в своей альтернативной реальности.Я понимаю, что евреи своих всегда защищают.Но какая религия запрещает предоставить мне прямую ссылку на извинения ?Ссылки до сих пор нет. Значит, не пи**



Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка. Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16514 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4162 раз. Подякували: 6598 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 19:27 Аlександр написав: Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.

Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.

Хорошее предложение. Я за.

Бешенную вату и руссню надо добивать на месте. Стерненко сделал все правильно. В плен их живыми не брать. Зеленый их отдаст Мутину. Хорошее предложение. Я за.Бешенную вату и руссню надо добивать на месте. Стерненко сделал все правильно. В плен их живыми не брать. Зеленый их отдаст Мутину. Libo 2

Повідомлень: 8153 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 19:29 freeze написав:

Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка. Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка.

Давайте прямую ссылку, а то я начинаю о вас плохо думать, что вы не состоянии дать прямую ссылку



Ссылки прямой нет. Извинений нет.

Шарий - пи**. Вы поддерживаете пи** Давайте прямую ссылку, а то я начинаю о вас плохо думать, что вы не состоянии дать прямую ссылкуСсылки прямой нет. Извинений нет.Шарий - пи**. Вы поддерживаете пи** "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4450 З нами з: 31.08.09 Подякував: 314 раз. Подякували: 959 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5957595859595960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостейМодератори: ТупУм