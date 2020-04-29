Додано: Сер 29 кві, 2020 20:16

Schmit написав: detroytred"[quote="4950386:Schmit написав: Експорт зерна з України йде випереджаючими темпами попри застереження ООН

Голод глобального масштабу. В ООН зробили повторне попередження

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.



За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.



Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.



Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.

За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой. Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.

Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут?

Только на избирателей ЗЕ?

Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут?Только на избирателей ЗЕ?

detroytred написав: Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок). Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).

Да, потому что для избирателей Зе это будет неожиданностью, а умные люди ничего хорошего от этой власти не ждут и готовятся к худшему.Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Расплачиваться украинцы будут не за ошибку ПАПа, а за свою глупейшую ошибку. ЮВТ - такая же слуга Коломойского, а Гриценко - просто пустышка.[/quote]---------------------------Откуда Вы взяли, что голосовпвшие за ЗЕ только сидят и ждут от новой власти покращення?Люди, как занимались своими делами, так и занимаются. Как не сидели и только ждали покращення от ПАПа, так и от ЗЕ не сидят ждут.Пошли проголосовали протестно (против ПАПа), так и забыли...Продолжили заниматься самообеспечением в имеющихся условиях.Точно также, как и голосовавшие за ПАПа.2. Все (ЮВТ, гриценки и т.д.) не такие, один ПАП в белом?Вот на этой ошибке ПАП оказался пнут комиком...