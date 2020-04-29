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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5957595859595960
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:02

  lapay написав:
  Аlександр написав:Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он:
- Да как же вы уже зае... !!!
Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в голову 8)
Далее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте.

Добивати нікому не можна, навіть Стерненку, а проти групи осіб, або при насильнецькому вторгнення в житло, можна не тільки ножиком, але і пістолем.
Легальна корлткоствольна зброя в рази зменшує кількість нападів, особливо на жінок.

"Что-то не то в государстве". Почему суд отпустил атошников, подозреваемых в зверском убийстве семьи кума Януковича

Вчера произошел резкий поворот в деле о жестоком убийстве в Донецкой области, в котором подозревают трех атошников из батальона "Донбасс". Двух из них суд отпустил из-под стражи под домашний арест.

Два с половиной года назад на подконтрольной Украине территории зарезали семью из трех человек. Все они оказались близкими родственниками влиятельного экс-чиновника, который долгие годы руководил районом, в котором произошло убийство.

Достаточно оперативно полиция задержала трех добробатовцев. Однако вчера Фемида начала выводить их из-под удара.

Первые сведения об убийстве

6 декабря 2017 года полиция Великих Новоселок по звонку от соседей выехала в один из местных домов и увидела ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына.

Они были связаны и лежали лицом вниз. Перед смертью их пытали - на телах следы резаных ран, вокруг - лужи крови.

Тем более учитывая постоянную отмазку и защиту преступников полицией, прокуратурой, судьями, разными там зарубежными грантососкими организациями. А по факту, что стерненко, что эти трое АТОШных упырей, добили своих жертв. Но все равно, как говорят порохофилы, они не виновны, ибо суда не было.
Вон, как на родине авякова - быстро, справедливо и по-джентльменски.
https://strana.ua/news/264248-v-armenii ... hibli.html
  Libo написав:
  Аlександр написав:Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.

Хорошее предложение. Я за.
Бешенную вату и руссню надо добивать на месте. Стерненко сделал все правильно. В плен их живыми не брать. Зеленый их отдаст Мутину. :?

А пока что этот подследственный малолетний 3.14сюн на всю улицу, где она живет, стебется над генеральной теткой-прокурошей, требуя ее отставки :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:16

  Schmit написав:
  detroytred"[quote="4950386:Schmit написав:Експорт зерна з України йде випереджаючими темпами попри застереження ООН
Голод глобального масштабу. В ООН зробили повторне попередження
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.

За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.

Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.


Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.
За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.

Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут?
Только на избирателей ЗЕ?

Да, потому что для избирателей Зе это будет неожиданностью, а умные люди ничего хорошего от этой власти не ждут и готовятся к худшему.
  detroytred написав:Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).

Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Расплачиваться украинцы будут не за ошибку ПАПа, а за свою глупейшую ошибку. ЮВТ - такая же слуга Коломойского, а Гриценко - просто пустышка.[/quote]

---------------------------
Откуда Вы взяли, что голосовпвшие за ЗЕ только сидят и ждут от новой власти покращення?

Люди, как занимались своими делами, так и занимаются. Как не сидели и только ждали покращення от ПАПа, так и от ЗЕ не сидят ждут.
Пошли проголосовали протестно (против ПАПа), так и забыли...
Продолжили заниматься самообеспечением в имеющихся условиях.
Точно также, как и голосовавшие за ПАПа.

2. Все (ЮВТ, гриценки и т.д.) не такие, один ПАП в белом?
Вот на этой ошибке ПАП оказался пнут комиком...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:27

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:
Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка.

Давайте прямую ссылку, а то я начинаю о вас плохо думать, что вы не состоянии дать прямую ссылку :)

Ссылки прямой нет. Извинений нет.
Шарий - пи**. Вы поддерживаете пи**



Все уносите клоуна, он уже не смешной
Кто нибудь научите Песикота как крутить колесико вниз на ленте фейсбука
https://www.facebook.com/1571190868/pos ... 2/?app=fbl

Да этим он перещеголял Libo, вчера придумавшего аргумент, что дескать фанаты за один стол с кумиром не сядут, даже на одном гектар ср-ть не сядут.
Фанаты-болельщики готовые кумира на руках носить и шнурки завязывать))
Тем более, что Трамп, пригласивший Овечкина на Рождественский ужин (за стол)), угодить именно вашингтонцам хотел.

Но колёсико не прокрутить - это уж занадто..
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:35

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.


Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?


Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? :roll: "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.


Нет, профессиональный русский - это тот, кто страдает за рускочелюстное ущемление и выдумывает страшилки про запреты.

  zРадио написав:Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно.


Т.е. наличие русского языка в обслуживании у банков и мобильных операторов - это, по мнению профессиональных русских, запрет русского языка.

И вот так у них все.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:38

  Аlександр написав:3. Закон савченко. Тут уже и говорить нечего - снова фарт жиганам!
4. Подгон соросенка барина-малюско, что все в ажуре, пожизненники уже совсем ручные, пора бы им откинуться.
5. Ну и всякие там мокрушные лохмачи - вроде стерненко, медведько, полещука, карася, заверухи и пр. бегало с паханом.


О, какой лексикон! Сразу рузким миром повеяло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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