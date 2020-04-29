Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Например, напали на человека трое лохмачей (активистов). А он: - Да как же вы уже зае... !!! Достал пистоль и по коленке каждому, а затем контрольный в голову Далее приедет полиция и составит протокол на хулиганство за стрельбу из пистолета в общественном месте.
Добивати нікому не можна, навіть Стерненку, а проти групи осіб, або при насильнецькому вторгнення в житло, можна не тільки ножиком, але і пістолем. Легальна корлткоствольна зброя в рази зменшує кількість нападів, особливо на жінок.
Вчера произошел резкий поворот в деле о жестоком убийстве в Донецкой области, в котором подозревают трех атошников из батальона "Донбасс". Двух из них суд отпустил из-под стражи под домашний арест.
Два с половиной года назад на подконтрольной Украине территории зарезали семью из трех человек. Все они оказались близкими родственниками влиятельного экс-чиновника, который долгие годы руководил районом, в котором произошло убийство.
Достаточно оперативно полиция задержала трех добробатовцев. Однако вчера Фемида начала выводить их из-под удара.
Первые сведения об убийстве
6 декабря 2017 года полиция Великих Новоселок по звонку от соседей выехала в один из местных домов и увидела ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына.
Они были связаны и лежали лицом вниз. Перед смертью их пытали - на телах следы резаных ран, вокруг - лужи крови.
Тем более учитывая постоянную отмазку и защиту преступников полицией, прокуратурой, судьями, разными там зарубежными грантососкими организациями. А по факту, что стерненко, что эти трое АТОШных упырей, добили своих жертв. Но все равно, как говорят порохофилы, они не виновны, ибо суда не было. Вон, как на родине авякова - быстро, справедливо и по-джентльменски. https://strana.ua/news/264248-v-armenii ... hibli.html
Libo написав:
Аlександр написав:Раз уж на то пошло, тогда нужно утвердить прецедентное право или закон стерненко, где при самообороне разрешается спокойно безнаказанно добить нападавшего.
Хорошее предложение. Я за. Бешенную вату и руссню надо добивать на месте. Стерненко сделал все правильно. В плен их живыми не брать. Зеленый их отдаст Мутину.
А пока что этот подследственный малолетний 3.14сюн на всю улицу, где она живет, стебется над генеральной теткой-прокурошей, требуя ее отставки
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.
За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.
Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.
Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок. За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.
Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут? Только на избирателей ЗЕ?
Да, потому что для избирателей Зе это будет неожиданностью, а умные люди ничего хорошего от этой власти не ждут и готовятся к худшему.
detroytred написав:Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Расплачиваться украинцы будут не за ошибку ПАПа, а за свою глупейшую ошибку. ЮВТ - такая же слуга Коломойского, а Гриценко - просто пустышка.[/quote]
--------------------------- Откуда Вы взяли, что голосовпвшие за ЗЕ только сидят и ждут от новой власти покращення?
Люди, как занимались своими делами, так и занимаются. Как не сидели и только ждали покращення от ПАПа, так и от ЗЕ не сидят ждут. Пошли проголосовали протестно (против ПАПа), так и забыли... Продолжили заниматься самообеспечением в имеющихся условиях. Точно также, как и голосовавшие за ПАПа.
2. Все (ЮВТ, гриценки и т.д.) не такие, один ПАП в белом? Вот на этой ошибке ПАП оказался пнут комиком...
freeze написав: Вот ты реально малограмотный юзер, прокрути колесико, там вылазит огромное лицо дамы, нажимаешь кнопку - начать просмотр видео - это стандартный кружок с треугольником прямо посередине лица женщины на видео, это и есть самая прямая ссылка.
Давайте прямую ссылку, а то я начинаю о вас плохо думать, что вы не состоянии дать прямую ссылку
Ссылки прямой нет. Извинений нет. Шарий - пи**. Вы поддерживаете пи**
Да этим он перещеголял Libo, вчера придумавшего аргумент, что дескать фанаты за один стол с кумиром не сядут, даже на одном гектар ср-ть не сядут. Фанаты-болельщики готовые кумира на руках носить и шнурки завязывать)) Тем более, что Трамп, пригласивший Овечкина на Рождественский ужин (за стол)), угодить именно вашингтонцам хотел.
zРадио написав:Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.
Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?
Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.
Нет, профессиональный русский - это тот, кто страдает за рускочелюстное ущемление и выдумывает страшилки про запреты.
zРадио написав:Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно.
Т.е. наличие русского языка в обслуживании у банков и мобильных операторов - это, по мнению профессиональных русских, запрет русского языка.
И вот так у них все.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Аlександр написав:3. Закон савченко. Тут уже и говорить нечего - снова фарт жиганам! 4. Подгон соросенка барина-малюско, что все в ажуре, пожизненники уже совсем ручные, пора бы им откинуться. 5. Ну и всякие там мокрушные лохмачи - вроде стерненко, медведько, полещука, карася, заверухи и пр. бегало с паханом.
О, какой лексикон! Сразу рузким миром повеяло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Аlександр написав:Тем более учитывая постоянную отмазку и защиту преступников полицией, прокуратурой, судьями, разными там зарубежными грантососкими организациями. А по факту, что стерненко, что эти трое АТОШных упырей, добили своих жертв. Но все равно, как говорят порохофилы, они не виновны, ибо суда не было. Вон, как на родине авякова - быстро, справедливо и по-джентльменски. https://strana.ua/news/264248-v-armenii ... hibli.html
По факту, їх знайшли і закрили при Порошенко, а відпустили при Зеленському. Хто винен? Відомо хто - ватани, які активно агітувати і голосували за Зелю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.