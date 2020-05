Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

19yuriy91 написав: каковы бы не были "ответы", а причины того, шо маемо - мягко говоря, недальновидная политика властей украины с 1991г. как Вы и указали

это горькая правда, которую хлебают , к сожалению, не они, а т.н. нарид.

каковы бы не были "ответы", а причины того, шо маемо - мягко говоря, недальновидная политика властей украины с 1991г. как Вы и указалиэто горькая правда, которую хлебают , к сожалению, не они, а т.н. нарид.

А в чем должна была состоять дальновидная политика?

А в чем должна была состоять дальновидная политика?

Вообще "дальновидная политика" - это почти оксюморон. Реальная жизнь всё время бросает новые вызовы, на которые приходится искать немедленные ответы, а не заниматься строительством светлого будущего.

budivelnik написав: 1 Росія створила умови по яким Україна повинна була розпастись( і лідер пуйло-ла-ла-ла - це навіть озвучував пропонуючи Польщі Галичину)

1 Росія створила умови по яким Україна повинна була розпастись( і лідер пуйло-ла-ла-ла - це навіть озвучував пропонуючи Польщі Галичину)



То, что россия постаралась и продолжает стараться для демонтажа нашей государственности - факт. Но если ты о том, что все, что могла применить россия, она применила, ты глубоко заблуждаешься. И тем самым, поощряя недооценку угроз, ты работаешь на российский интерес (выступая тем самым полезным идиотом, о котором любишь так пафосно рассуждать в контексте других).



budivelnik написав: 2 Те що в росії це не вийшло - програш росії і заслуга тих керівників України,які замінили проросійську верхівку

2 Те що в росії це не вийшло - програш росії і заслуга тих керівників України,які замінили проросійську верхівку



Нельзя говорить об этом в прошедшем времени. Мотивы сохраняются, инструментарий тоже. А вообще у тебя странное понимание результатов - представь, что твой магазин ограбили, но вынесли не весь товар и торговое оборудование, а часть - сторонний человек заметил воров и вызвал полицию. И что характерно - ограбили тебя именно в ту ночь, в преддверии которой ты уволил охранника, который тебе не нравился. Это твоя заслуга, или фиаско?..



budivelnik написав: 3 Сьогодні росія-програла суперечку в Стокгольмі, суперечку в Опек+

Для мене це вторинна ознака того ,що пітерське бандформування - набридло сильним світу цього і в України є хороший шанс отримати найпозитивніший результат з історії 500 річного протистояння між Києвом і москвою

3 Сьогодні росія-програла суперечку в Стокгольмі, суперечку в Опек+Для мене це вторинна ознака того ,що пітерське бандформування - набридло сильним світу цього і в України є хороший шанс отримати найпозитивніший результат з історії 500 річного протистояння між Києвом і москвою



Более удачного случая, чем выпал в 1991-м, не будет. Это был уникальный подарок истории, равноценный по своей вероятности выигрышу в лотерею.



budivelnik написав: В минулому році ми обійшли педерацію по критерію мінімальна зарплата..

Я думаю з 3-5 років обійдемо й по критерію середня(це якщо нафта буде 40+, а якщо 30-- то й за рік-два) В минулому році ми обійшли педерацію по критерію мінімальна зарплата..Я думаю з 3-5 років обійдемо й по критерію середня(це якщо нафта буде 40+, а якщо 30-- то й за рік-два)



То, що россия постаралась и продолжает стараться для демонтажа нашей государственности - факт. Но если ты о том, что все, что могла применить россия, она применила, ты глубоко заблуждаешься. И тем самым, поощряя недооценку угроз, ты работаешь на российский интерес (выступая тем самым полезным идиотом, о котором любишь так пафосно рассуждать в контексте других).

Нельзя говорить об этом в прошедшем времени. Мотивы сохраняются, инструментарий тоже. А вообще у тебя странное понимание результатов - представь, что твой магазин ограбили, но вынесли не весь товар и торговое оборудование, а часть - сторонний человек заметил воров и вызвал полицию. И что характерно - ограбили тебя именно в ту ночь, в преддверии которой ты уволил охранника, который тебе не нравился. Это твоя заслуга, или фиаско?..

Более удачного случая, чем выпал в 1991-м, не будет. Это был уникальный подарок истории, равноценный по своей вероятности выигрышу в лотерею.

Посмотрим - предпосылок для нашего роста не видно. Поэтому тут будет ситуация, у кого корова увесистее сдохнет - у нас, или у них

Tegularius написав: Раз уж они "своих" на майдане не пожалели (ни мало не сомневаюсь в этом)



Не надо опять тут эту старую и нудную путинскую песню про вооруженных до зубов мальчишек на Майдане зверски расстрелявших безоружных и миролюбиво настроенных беркутовцев... Если забыл, просто посмотри на ютюбе, кто чем был вооружен и кто стрелял ...За кого ты людей принимаешь, рассказывая эту х.?

Не надо опять тут эту старую и нудную путинскую песню про вооруженных до зубов мальчишек на Майдане зверски расстрелявших безоружных и миролюбиво настроенных беркутовцев... Если забыл, просто посмотри на ютюбе, кто чем был вооружен и кто стрелял ...За кого ты людей принимаешь, рассказывая эту х.?

Посмотри лучше ты на Ютюбе, как Парубий с товарищами выносят контрабасы с гостиницы Украина.

А потом новая власть деревья спилила на Институтской, чтобы уничтожить улики.

И Нигояна картечью убили с близкого расстояния, а не какой-то "беркут". Старая технология "сакральной жертвы". Очень гадкая и подлая, потому что убивают не врагов, а приносят в жертву своих же, одурманенных сторонников.



Посмотри лучше ты на Ютюбе, как Парубий с товарищами выносят контрабасы с гостиницы Украина.
А потом новая власть деревья спилила на Институтской, чтобы уничтожить улики.
И Нигояна картечью убили с близкого расстояния, а не какой-то "беркут". Старая технология "сакральной жертвы". Очень гадкая и подлая, потому что убивают не врагов, а приносят в жертву своих же, одурманенных сторонников.

Сложно вообще вести дискуссии, когда твои посты трут, при том что ты никогда никому не хамишь, не разжигаешь рознь. Даже странно, что на этой ветке до сих пор еще есть несколько адекватных людей.

Ваши предположения: какие интересы по этому вопросу были у местных власть имущих?

То есть были ли признаки желания поиграть в ОНР?



Местные власть имущие были в Одессе типичные барыги, они сразу поняли, что от мифической ОНР будут одни убытки.

Местные власть имущие были в Одессе типичные барыги, они сразу поняли, что от мифической ОНР будут одни убытки.



не поверите, руководство луг и дон областей, городов луганска и донецка тоже были сплошь такие же барыги.

руководители тамошних мвд, сбу, в/ч тоже хотели на этом навариться.



не поверите, руководство луг и дон областей, городов луганска и донецка тоже были сплошь такие же барыги.
руководители тамошних мвд, сбу, в/ч тоже хотели на этом навариться.

не думайте, что в одессе какие то особенно продуманные.

Тракторист написав:
в Киеве были абсолютно те же хотелки при захвате власти...

19yuriy91 написав: freeze написав:

Местные власть имущие были в Одессе типичные барыги, они сразу поняли, что от мифической ОНР будут одни убытки.

Местные власть имущие были в Одессе типичные барыги, они сразу поняли, что от мифической ОНР будут одни убытки.

Местные власть имущие были в Одессе типичные барыги, они сразу поняли, что от мифической ОНР будут одни убытки.



не поверите, руководство луг и дон областей, городов луганска и донецка тоже были сплошь такие же барыги.

руководители тамошних мвд, сбу, в/ч тоже хотели на этом навариться.



не думайте, что в одессе какие то особенно продуманные. не поверите, руководство луг и дон областей, городов луганска и донецка тоже были сплошь такие же барыги.не думайте, что в одессе какие то особенно продуманные.

в Киеве были абсолютно те же хотелки при захвате власти... в Киеве были абсолютно те же хотелки при захвате власти...



detroytred написав: flyman написав: freeze написав: Процент поддержки майдана был достаточно очевиден, годами с 2004 г. половина населения голосовало за так называемых оранжевых кандидатов, ровно другая половина за так называемых бело-голубых. То есть думаю процент поддержки был - половина на половину.

Но тут уж многие активные сторонники майдана, которые даже на трибунах стояли в то время, не раз заявляли, что столько бед посыпалось после, что лучше бы Януковича по тихому осенью переизбрали. Что скорее всего и произошло бы. Ибо эта молодая команда Саши Януковича уже даже части бело-голубых начинала надоедать своей наглостью.



Но тут уж многие активные сторонники майдана, которые даже на трибунах стояли в то время, не раз заявляли, что столько бед посыпалось после, что лучше бы Януковича по тихому осенью переизбрали. Что скорее всего и произошло бы. Ибо эта молодая команда Саши Януковича уже даже части бело-голубых начинала надоедать своей наглостью. Процент поддержки майдана был достаточно очевиден, годами с 2004 г. половина населения голосовало за так называемых оранжевых кандидатов, ровно другая половина за так называемых бело-голубых. То есть думаю процент поддержки был - половина на половину.Но тут уж многие активные сторонники майдана, которые даже на трибунах стояли в то время, не раз заявляли, что столько бед посыпалось после, что лучше бы Януковича по тихому осенью переизбрали. Что скорее всего и произошло бы. Ибо эта молодая команда Саши Януковича уже даже части бело-голубых начинала надоедать своей наглостью.

У 1991 90% було вважало НАТО ворогом.

Зараз, думаю менше 50%.

У 1991 99% вважало Росію дружньою країною, зараз більше 50% вващає що це агресор.



Тільки невиправні совки ностальгують за совком і не можуть прийняти реальність.

У 1991 90% було вважало НАТО ворогом.
Зараз, думаю менше 50%.
У 1991 99% вважало Росію дружньою країною, зараз більше 50% вващає що це агресор.

Тільки невиправні совки ностальгують за совком і не можуть прийняти реальність.
Але їх все менше з кожним роком.

Вы серьёзно считаете, что наши рыгионалы и комми реально пошли бы в совок-2???



После независимости, сам себе пан.

Да даже сам По и Ко реально не хотят под цивилизованный ЕС ложиться!!!!!!!!!!!!

А уж под пуйла ни рыги, ни комми не пошли.

Вы серьёзно считаете, что наши рыгионалы и комми реально пошли бы в совок-2???

После независимости, сам себе пан.
Да даже сам По и Ко реально не хотят под цивилизованный ЕС ложиться!!!!!!!!!!!!
А уж под пуйла ни рыги, ни комми не пошли.
Максимум, да и то наврядли, байками, как Лука кормили. И то очень и очень наврядли.

flyman написав:
в тайожний саюз

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18922 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1062 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 01:05 budivelnik написав: 1 Росія створила умови по яким Україна повинна була розпастись( і лідер пуйло-ла-ла-ла - це навіть озвучував пропонуючи Польщі Галичину)

2 Те що в росії це не вийшло - програш росії і заслуга тих керівників України,які замінили проросійську верхівку

3 Сьогодні росія-програла суперечку в Стокгольмі, суперечку в Опек+

Для мене це вторинна ознака того ,що пітерське бандформування - набридло сильним світу цього і в України є хороший шанс отримати найпозитивніший результат з історії 500 річного протистояння між Києвом і москвою



ПС

Може по результатам ВВП 1991 року чи 2004 чи 2014 - в когось щось і гірше ніж сьогодні..

Але в мене все йде тільки вверх ( з певними горизонтальними періодами)

При цьому

З того що я бачу(житло-айфони-авто-закордонний відпочинок) - життя в Україні постійно покращується

При цьому

В минулому році ми обійшли педерацію по критерію мінімальна зарплата..

Я думаю з 3-5 років обійдемо й по критерію середня(це якщо нафта буде 40+, а якщо 30-- то й за рік-два) 1 Росія створила умови по яким Україна повинна була розпастись( і лідер пуйло-ла-ла-ла - це навіть озвучував пропонуючи Польщі Галичину)2 Те що в росії це не вийшло - програш росії і заслуга тих керівників України,які замінили проросійську верхівку3 Сьогодні росія-програла суперечку в Стокгольмі, суперечку в Опек+Для мене це вторинна ознака того ,що пітерське бандформування - набридло сильним світу цього і в України є хороший шанс отримати найпозитивніший результат з історії 500 річного протистояння між Києвом і москвоюПСМоже по результатам ВВП 1991 року чи 2004 чи 2014 - в когось щось і гірше ніж сьогодні..Але в мене все йде тільки вверх ( з певними горизонтальними періодами)При цьомуЗ того що я бачу(житло-айфони-авто-закордонний відпочинок) - життя в Україні постійно покращуєтьсяПри цьомуВ минулому році ми обійшли педерацію по критерію мінімальна зарплата..Я думаю з 3-5 років обійдемо й по критерію середня(це якщо нафта буде 40+, а якщо 30-- то й за рік-два)

flyman написав:
Думаю РФ обійшли по рівню життя, крім нерезінової та ще пару-трійки великих міст

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

flyman написав: Думаю РФ обійшли по рівню життя, крім нерезінової та ще пару-трійки великих міст

