Додано: Нед 03 тра, 2020 13:43

Олександр Ройтбурд с Ройтбурдом Александр Олександром и Roytdurd Oleksandr.17 ч. ·уважаемый господин президент!смею вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в одессе.более того - я знаю что эта трагедия предотвратила катастрофу.катастрофу несоизмеримо более страшную. от которой одесса могла бы уже не оправиться никогда.а украина никогда не стала бы землею не розбрату а братерства, де львів, одеса, дніпро, донецьк і сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.потому что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в одессе не была остановлена русская весна, то одесса (а может быть, и не только одесса) стала бы для украины такой же фантомной болью, как стали крым, донецк и луганск.а может быть, не дай бог, и украины никакой бы не было.и я уверен что цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. бо хочемо будувати сучасну та сильну україну. а не серую зону, не "новороссию", в которую нас пытались загнать ті хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.спасибо за понимание