Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Думаю РФ обійшли по рівню життя, крім нерезінової та ще пару-трійки великих міст
Когда ждать заробитчан из РФ на киевских стройках?
у меня хороший знакомый в белгороде, сам с неньки. давненько с ним виделись, до войны ещё. приезжал, рассказывал то да сё, дом строит, строят западенцы. я ему и говорю - украинцы если нет работы поднимают зад и едут ищут(те же западенцы и при совке так делали), а расиянты спиваются. он подумал и согласился. конечно это обобщенно, но....
19yuriy91 написав: каковы бы не были "ответы", а причины того, шо маемо - мягко говоря, недальновидная политика властей украины с 1991г. как Вы и указали это горькая правда, которую хлебают , к сожалению, не они, а т.н. нарид.
А в чем должна была состоять дальновидная политика? Вообще "дальновидная политика" - это почти оксюморон. Реальная жизнь всё время бросает новые вызовы, на которые приходится искать немедленные ответы, а не заниматься строительством светлого будущего.
навскидку. про необходимость уходить от росвлияния некоторые говорили сразу после распада совка. держать в надлежащем состоянии армию. сбу должно было не бизнес кошмарить, а выполнять свои обязанности.
Олександр Ройтбурд с Ройтбурдом Александр Олександром и Roytdurd Oleksandr. 17 ч. ·
уважаемый господин президент!
смею вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в одессе.
более того - я знаю что эта трагедия предотвратила катастрофу.
катастрофу несоизмеримо более страшную. от которой одесса могла бы уже не оправиться никогда.
а украина никогда не стала бы землею не розбрату а братерства, де львів, одеса, дніпро, донецьк і сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.
потому что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в одессе не была остановлена русская весна, то одесса (а может быть, и не только одесса) стала бы для украины такой же фантомной болью, как стали крым, донецк и луганск.
а может быть, не дай бог, и украины никакой бы не было.
и я уверен что цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. бо хочемо будувати сучасну та сильну україну. а не серую зону, не "новороссию", в которую нас пытались загнать ті хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.
19yuriy91 написав:Олександр Ройтбурд с Ройтбурдом Александр Олександром и Roytdurd Oleksandr. 17 ч. ·
уважаемый господин президент!
смею вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в одессе.
более того - я знаю что эта трагедия предотвратила катастрофу.
катастрофу несоизмеримо более страшную. от которой одесса могла бы уже не оправиться никогда.
а украина никогда не стала бы землею не розбрату а братерства, де львів, одеса, дніпро, донецьк і сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.
потому что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в одессе не была остановлена русская весна, то одесса (а может быть, и не только одесса) стала бы для украины такой же фантомной болью, как стали крым, донецк и луганск.
а может быть, не дай бог, и украины никакой бы не было.
и я уверен что цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. бо хочемо будувати сучасну та сильну україну. а не серую зону, не "новороссию", в которую нас пытались загнать ті хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.
19yuriy91 написав:Олександр Ройтбурд с Ройтбурдом Александр Олександром и Roytdurd Oleksandr.
Это один из организаторов событий 2 мая, поэтому любитель живописно рисовать члены и жо пы, и даже два в одном, а потом смаковать это на публике, вряд ли мог что-то написать другое. Порнография давит на мозг. Местный клован типа Пояркова.
Ничего события 2 мая не останавливали ,это тиражируемая городская легенда типа Ленина, который якобы таскал брёвна на субботнике. Наоборот события 2 мая дали мощный толчок к маргинализации ситуации в ОРДЛО и мобилизации тамошнего населения, что и привело к нынешней ситуации фактического отторжения.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 03 тра, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
19yuriy91 написав:Олександр Ройтбурд с Ройтбурдом Александр Олександром и Roytdurd Oleksandr. 17 ч. ·
уважаемый господин президент!
смею вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в одессе.
более того - я знаю что эта трагедия предотвратила катастрофу.
катастрофу несоизмеримо более страшную. от которой одесса могла бы уже не оправиться никогда.
а украина никогда не стала бы землею не розбрату а братерства, де львів, одеса, дніпро, донецьк і сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.
потому что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в одессе не была остановлена русская весна, то одесса (а может быть, и не только одесса) стала бы для украины такой же фантомной болью, как стали крым, донецк и луганск.
а может быть, не дай бог, и украины никакой бы не было.
и я уверен что цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. бо хочемо будувати сучасну та сильну україну. а не серую зону, не "новороссию", в которую нас пытались загнать ті хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.
Одесса - это наша Хиросима. Когда в 1945 американцы сбросили бомбу, весь мир радовался. Конец второй мировой. А потом пошло ... шо сделали зверюги ...
Некорректное сравнение - бомбу на Хиросиму сбрасывали контректные известные лица, в том числе заказчики. А кто организовал и исполнил одесское "жертвоприношение" - до сих пор формально за семью печатями...
Что касается Ройтбурда - имеет право на свои взгляды, но так, если объективно, то мнение какашечного (в прямом смысле) митця не очень ценно. А наличие трех учеток на ФБ говорит само за себя - автора регулярно банят за разжигание