Додано: Нед 03 тра, 2020 22:47

В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира.Накануне коронавирусного карантина Ватикан открыл архивы папы Пия XII периода с 2 марта 1939 по 9 октября 1958 года, то есть во время Второй мировой войны и Холокоста.Об этом пишет Zbruč.Немецкие исследователи воспользовались имеющейся у них тогда короткой возможностью и, как теперь оказалось, нашли письмо митрополита Андрея Шептицкого, датированное августом 1942 года, с характеристикой немецкого режима как "откровенно дьявольского", что в условиях нацистской оккупации было тяжким преступлением. "Такая откровенность формулировок подвергала митрополита смертельной опасности", - подчеркивает издание.В письме к Папе митрополит Андрей Шептицкий сообщал Ватикану о чудовищных преступлениях нацистов, в частности уничтожении сотен тысяч евреев. Через месяц американские дипломаты передали Папе секретный доклад о массовых убийствах евреев из Варшавского гетто. В нем было указано, что около 100 тыс. человек были убиты в Варшаве и ее окрестностях, и добавлялось, что еще 50 тыс. человек были убиты во Львове в оккупированной немцами Украине. Доклад базировался на информации, полученной из женевского отделения Еврейского агентства для Палестины.Вашингтон хотел знать, может ли Ватикан подтвердить это из своих собственных источников. Но Ватикан заявил Вашингтону, что подтвердить не может. Основанием для этого отрицательного ответа, как сообщил немецкий исследователь Губерт Вольф гамбургскому еженедельнику Die Zeit, послужил меморандум сотрудника папского государственного секретариата, Анджело Делл’Аква, где он предостерегал от того, чтобы верить еврейскому докладу, ибо евреи "легко преувеличивают", а "восточники" - речь шла о митрополите Шептицком - реально не является образцом честности".Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post высказывает предположение, что новые материалы могут переломить сопротивление Яд Вашем, который считает Шептицкого "коллаборантом", и признать его праведником народов мира, а также помочь его беатификации католической церковью.