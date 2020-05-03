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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5983598459855986>
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

Истории спецслужб. Как россияне делали "русскую весну" в Украине

https://www.liga.net/politics/opinion/i ... -v-ukraine
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:44

  zРадио написав:Ищи в архиве - я делал разбор по всему списку СБУ ответственных за голодомор со всеми ссылками. Почти половина - украинцы.

Ответственный за голодомор – правящий режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.
Точно так же, как ответственный за холокост – правящий в 1933 – 1945гг. режим в Германии, а не германская нация.
Именно поэтому РФ как правопреемница СССР не желает его признавать, чтобы не получить такие же последствия, как послевоенная Германия.

  zРадио написав: Уже мало кто спорит с тем, что голодомор - рукотворное преступление, и их мнения считают маргинальными даже в кругу российских историков

Даже на страницах этого форума - немало, как показала практика. А ведь это украинский сайт :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:48

  Tegularius написав:
  pesikot написав:эти события остановили русскую весну.

Бойня в Одессе не имела отношения к сворачиванию проекта "Новороссия". Россия в августе 14-го могла с легкостью захватить под свой контроль столько "Новороссии", сколько посчитала бы нужным.
Данный проект был свернут по причинам внешнеполитического и экономического характера.

То тре на Пу помолитися, спасітєль от Новоросіі
Не глядя на то, що Майдан справаціровал.
Но он нє поддался соблазну. Он нє такой.

Що там з бойовими бурятами, оні русскіє чи рассєянє?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 тра, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:49

  AlexxK написав:Ответственный за голодомор – правящий режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.


Это ко мне замечание, или СБУ? Я повторяю - анализ сделан на их пофамильном списке ответственных. И в основу анализа взят, разумеется, не национальный признак, а гражданство республик СССР


  AlexxK написав:Именно поэтому РФ как правопреемница СССР не желает его признавать, чтобы не получить такие же последствия, как послевоенная Германия.


Вероятно, да

  AlexxK написав:Даже на страницах этого форума - немало, как показала практика. А ведь это украинский сайт :roll:


Сможете привести примеры? Я помню баталии на тему геноцид/не геноцид, но не голодомор/голод
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:59

  shapo написав:Голодомор не геноцид т. к. и осуществлялся, и был направлен не против какой-то этнической, а, скорее, социальной группы


Геноцид крестьянства УССР, КазССР и Поволжья вроде как очевиден.
Мелкие собственники сильно напрягали Джугашвили. А он всё-таки был по своему шизофреник.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:03

  freeze написав:
  shapo написав:Голодомор не геноцид т. к. и осуществлялся, и был направлен не против какой-то этнической, а, скорее, социальной группы


Геноцид крестьянства УССР, КазССР и Поволжья вроде как очевиден.
Мелкие собственники сильно напрягали Джугашвили. А он всё-таки был по своему шизофреник.

Не только. Недавние непманы, такие как мой прадед, тоже попали под каток т. к. им элементарно ничего не давали есть, причём не только им, но и малолетних детям
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:04

  zРадио написав:
  shapo написав:
  freeze написав:
Бери хоть пример с Будивельника и Песикота, можно с ними спорить, но люди приносят пользу стране, платят налоги :roll:

С какой деятельности песикот платит налоги?


Сельские бухгалтера хотя бы на минималке, но сидят

Чернигов это село?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:24

  zРадио написав:Это ко мне замечание, или СБУ? Я повторяю - анализ сделан на их пофамильном списке ответственных. И в основу анализа взят, разумеется, не национальный признак, а гражданство республик СССР

Это замечание адресовано не Вам и не СБУ, а тем, кто читает данный форум. Мое мнение – не имеет никакого значения, какой была национальность, или каким было гражданство ответственных в том пофамильном списке СБУ. Все они занимали ответственные посты в органах власти правящего на тот момент режима, и именно поэтому они ответственны за все произошедшее в те годы с миллионами граждан страны.
  zРадио написав:Сможете привести примеры? Я помню баталии на тему геноцид/не геноцид, но не голодомор/голод

Для меня Голодомор и есть геноцид украинского народа, поэтому именно эти упомянутые Вами баталии я и имел в виду. А что касается примеров...
Сохранил Вашу цитату-просьбу ко мне
  zРадио написав:
  AlexxK написав:
  zРадио написав:Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет.

Я уж не говорю о современных исследованиях.

приведите "железобетонные" аргументы, на которых так настаиваете.
Я сам вам буду признателен. Потому что на сегодня в споре со вторыми мне их нечем уложить на лопатки

которая говорит о том, что в Вашем окружении имеются такие.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:47

Шептицький

В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира.

Накануне коронавирусного карантина Ватикан открыл архивы папы Пия XII периода с 2 марта 1939 по 9 октября 1958 года, то есть во время Второй мировой войны и Холокоста.

Об этом пишет Zbruč.

Немецкие исследователи воспользовались имеющейся у них тогда короткой возможностью и, как теперь оказалось, нашли письмо митрополита Андрея Шептицкого, датированное августом 1942 года, с характеристикой немецкого режима как "откровенно дьявольского", что в условиях нацистской оккупации было тяжким преступлением. "Такая откровенность формулировок подвергала митрополита смертельной опасности", - подчеркивает издание.

В письме к Папе митрополит Андрей Шептицкий сообщал Ватикану о чудовищных преступлениях нацистов, в частности уничтожении сотен тысяч евреев. Через месяц американские дипломаты передали Папе секретный доклад о массовых убийствах евреев из Варшавского гетто. В нем было указано, что около 100 тыс. человек были убиты в Варшаве и ее окрестностях, и добавлялось, что еще 50 тыс. человек были убиты во Львове в оккупированной немцами Украине. Доклад базировался на информации, полученной из женевского отделения Еврейского агентства для Палестины.

Вашингтон хотел знать, может ли Ватикан подтвердить это из своих собственных источников. Но Ватикан заявил Вашингтону, что подтвердить не может. Основанием для этого отрицательного ответа, как сообщил немецкий исследователь Губерт Вольф гамбургскому еженедельнику Die Zeit, послужил меморандум сотрудника папского государственного секретариата, Анджело Делл’Аква, где он предостерегал от того, чтобы верить еврейскому докладу, ибо евреи "легко преувеличивают", а "восточники" - речь шла о митрополите Шептицком - реально не является образцом честности".

Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post высказывает предположение, что новые материалы могут переломить сопротивление Яд Вашем, который считает Шептицкого "коллаборантом", и признать его праведником народов мира, а также помочь его беатификации католической церковью.

https://lb.ua/society/2020/05/03/456653 ... ument.html
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:57

  detroytred написав:...............
Интересно: каков процент идейных в 21 веке?

Если мал, то любая картинка лишь для оформления.
Без бабла процессы не идут ни у нас, ни у них, нигде.

Предполагаю, что если раньше (в прошлых веках) бабло лишь прилагалось к идее, помогало ее реализации, то сейчас наоборот.
Идея лишь в роли помощника, смазки, оформления.

Так, в общем, было всегда. Если бабло (материальные причины и интересы) понимать в широком смысле, а не как личный карман.
Идейные (как правило, обманутые) были. И есть сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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