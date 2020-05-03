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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:44
Re: Політичні дискусії
Истории спецслужб. Как россияне делали "русскую весну" в Украине
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:44
Ответственный за голодомор – правящий режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.
Точно так же, как ответственный за холокост – правящий в 1933 – 1945гг. режим в Германии, а не германская нация.
Именно поэтому РФ как правопреемница СССР не желает его признавать, чтобы не получить такие же последствия, как послевоенная Германия.
Даже на страницах этого форума - немало, как показала практика. А ведь это украинский сайт
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:48
То тре на Пу помолитися, спасітєль от Новоросіі
Не глядя на то, що Майдан справаціровал.
Но он нє поддался соблазну. Он нє такой.
Що там з бойовими бурятами, оні русскіє чи рассєянє?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 тра, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:49
Это ко мне замечание, или СБУ? Я повторяю - анализ сделан на их пофамильном списке ответственных. И в основу анализа взят, разумеется, не национальный признак, а гражданство республик СССР
Вероятно, да
Сможете привести примеры? Я помню баталии на тему геноцид/не геноцид, но не голодомор/голод
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:59
Геноцид крестьянства УССР, КазССР и Поволжья вроде как очевиден.
Мелкие собственники сильно напрягали Джугашвили. А он всё-таки был по своему шизофреник.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 03 тра, 2020 21:03
Не только. Недавние непманы, такие как мой прадед, тоже попали под каток т. к. им элементарно ничего не давали есть, причём не только им, но и малолетних детям
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 03 тра, 2020 21:04
Чернигов это село?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 03 тра, 2020 21:24
Это замечание адресовано не Вам и не СБУ, а тем, кто читает данный форум. Мое мнение – не имеет никакого значения, какой была национальность, или каким было гражданство ответственных в том пофамильном списке СБУ. Все они занимали ответственные посты в органах власти правящего на тот момент режима, и именно поэтому они ответственны за все произошедшее в те годы с миллионами граждан страны.
Для меня Голодомор и есть геноцид украинского народа, поэтому именно эти упомянутые Вами баталии я и имел в виду. А что касается примеров...
Сохранил Вашу цитату-просьбу ко мне
которая говорит о том, что в Вашем окружении имеются такие.
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:47
Шептицький
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира.
Накануне коронавирусного карантина Ватикан открыл архивы папы Пия XII периода с 2 марта 1939 по 9 октября 1958 года, то есть во время Второй мировой войны и Холокоста.
Об этом пишет Zbruč.
Немецкие исследователи воспользовались имеющейся у них тогда короткой возможностью и, как теперь оказалось, нашли письмо митрополита Андрея Шептицкого, датированное августом 1942 года, с характеристикой немецкого режима как "откровенно дьявольского", что в условиях нацистской оккупации было тяжким преступлением. "Такая откровенность формулировок подвергала митрополита смертельной опасности", - подчеркивает издание.
В письме к Папе митрополит Андрей Шептицкий сообщал Ватикану о чудовищных преступлениях нацистов, в частности уничтожении сотен тысяч евреев. Через месяц американские дипломаты передали Папе секретный доклад о массовых убийствах евреев из Варшавского гетто. В нем было указано, что около 100 тыс. человек были убиты в Варшаве и ее окрестностях, и добавлялось, что еще 50 тыс. человек были убиты во Львове в оккупированной немцами Украине. Доклад базировался на информации, полученной из женевского отделения Еврейского агентства для Палестины.
Вашингтон хотел знать, может ли Ватикан подтвердить это из своих собственных источников. Но Ватикан заявил Вашингтону, что подтвердить не может. Основанием для этого отрицательного ответа, как сообщил немецкий исследователь Губерт Вольф гамбургскому еженедельнику Die Zeit, послужил меморандум сотрудника папского государственного секретариата, Анджело Делл’Аква, где он предостерегал от того, чтобы верить еврейскому докладу, ибо евреи "легко преувеличивают", а "восточники" - речь шла о митрополите Шептицком - реально не является образцом честности".
Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post высказывает предположение, что новые материалы могут переломить сопротивление Яд Вашем, который считает Шептицкого "коллаборантом", и признать его праведником народов мира, а также помочь его беатификации католической церковью.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:57
Так, в общем, было всегда. Если бабло (материальные причины и интересы) понимать в широком смысле, а не как личный карман.
Идейные (как правило, обманутые) были. И есть сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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