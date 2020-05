Додано: Нед 03 тра, 2020 20:48

Tegularius написав: pesikot написав: эти события остановили русскую весну. эти события остановили русскую весну.

Бойня в Одессе не имела отношения к сворачиванию проекта "Новороссия". Россия в августе 14-го могла с легкостью захватить под свой контроль столько "Новороссии", сколько посчитала бы нужным.

Данний проект був згорнутий з причин зовнішньополітичного та економічного характеру.

То тре на Пу помолитися, спасітєль от Новоросіі

Не глядя на то, що Майдан справаціровал.

Но он нє поддался соблазну. Он нє такой.



Що там з бойовими бурятами, оні русскіє чи рассєянє? То тре на Пу помолитися, спасітєль от НоворосііНе глядя на то, що Майдан справаціровал.Но он нє поддался соблазну. Он нє такой.Що там з бойовими бурятами, оні русскіє чи рассєянє?

