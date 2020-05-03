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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5983598459855986
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:12

ЛАД
Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.
Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.

Как в кино показывают и в книжках пишут))

Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:44

  detroytred написав:ЛАД
Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.
Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.

Как в кино показывают и в книжках пишут))

Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.

Вы думаете, сейчас это не возможно?
При соответствующих обстоятельствах и соответствующей обработке вполне.
Возможно, ненадолго. Но этого часто вполне достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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