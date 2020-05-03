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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5983598459855986 Додано: Нед 03 тра, 2020 23:12 ЛАД

Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.

Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.



Как в кино показывают и в книжках пишут))



Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты. detroytred

Повідомлень: 22874 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1933 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 00:44 detroytred написав: ЛАД

Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.

Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.



Как в кино показывают и в книжках пишут))



Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты. ЛАДНе знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.Может народ был попроще иКак в кино показывают и в книжках пишут))Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.

Вы думаете, сейчас это не возможно?

При соответствующих обстоятельствах и соответствующей обработке вполне.

Возможно, ненадолго. Но этого часто вполне достаточно. Вы думаете, сейчас это не возможно?При соответствующих обстоятельствах и соответствующей обработке вполне.Возможно, ненадолго. Но этого часто вполне достаточно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4471 раз. Подякували: 4145 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 01:53 Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".

Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?

Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.

Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны. Tegularius Повідомлень: 1221 З нами з: 11.02.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 06:05 Tegularius написав: Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".

Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?

Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.

Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны. Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны.

Вы зря так стараетесь пояснять свою точку зрения, не поможет, т. к. элементарная логика здесь не в чести Вы зря так стараетесь пояснять свою точку зрения, не поможет, т. к. элементарная логика здесь не в чести Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3330 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 07:57 Tegularius написав: Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".

Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она.



Бесполезно.

Тут трут не за термины, и не за правила.

Трут потому что ваша точка зрения расходится с точкой зрения модератора и/или владельца ресурса. Бесполезно.Тут трут не за термины, и не за правила.Трут потому что ваша точка зрения расходится с точкой зрения модератора и/или владельца ресурса. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3022 З нами з: 26.03.16 Подякував: 160 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5983598459855986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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