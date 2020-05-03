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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:12
ЛАД
Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.
Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.
Как в кино показывают и в книжках пишут))
Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.
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detroytred
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Додано: Пон 04 тра, 2020 00:44
detroytred написав:
ЛАД
Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.
Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.
Как в кино показывают и в книжках пишут))
Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.
Вы думаете, сейчас это не возможно?
При соответствующих обстоятельствах и соответствующей обработке вполне.
Возможно, ненадолго. Но этого часто вполне достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Пон 04 тра, 2020 01:53
Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".
Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?
Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.
Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны.
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Tegularius
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Додано: Пон 04 тра, 2020 06:05
Tegularius написав:
Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".
Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?
Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.
Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны.
Вы зря так стараетесь пояснять свою точку зрения, не поможет, т. к. элементарная логика здесь не в чести
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 04 тра, 2020 07:57
Tegularius написав:
Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".
Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она.
Бесполезно.
Тут трут не за термины, и не за правила.
Трут потому что ваша точка зрения расходится с точкой зрения модератора и/или владельца ресурса.
Теперь уже точно не вернусь
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