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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5983598459855986
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:12

ЛАД
Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.
Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.

Как в кино показывают и в книжках пишут))

Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:44

  detroytred написав:ЛАД
Не знаю. Как было раньше (до эпохи потребления) лично не видел.
Может народ был попроще и достаточно было увлечь идеей, зажигательными речами и т.п.

Как в кино показывают и в книжках пишут))

Ещё учитывайте тот факт, что до эпохи потребления пиплу действительно нечего было терять, кроме ... нищеты.

Вы думаете, сейчас это не возможно?
При соответствующих обстоятельствах и соответствующей обработке вполне.
Возможно, ненадолго. Но этого часто вполне достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:53

Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".
Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?
Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.
Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 06:05

  Tegularius написав:Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".
Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она. У нас гибридная война с РФ, на Донбассе коллаборанты, управляемые кураторами из Москвы, против которых украинские силовые структуры ведут АТО (ООС). Не будете тереть за такую формулировку?
Я имел в виду лишь то, что оправдывающие массовое убийство одесских антимайдановцев, а также убийства двух десятков правоохранителей на майдане, ложатся именно в логику гражданской войны. Потому что в отсутствие оной убийство десятков людей за их политическую позицию - преступление, требующее расследования и наказания виновных. Пусть уже суд решит, было ли это убийство умышленным или по неосторожности.
Оправдывать эти убийства, апплодировать им можно только в случае, если это убийство врагов в ходе боевых действий. По логике эти людей свои (майдановцы) убили чужих (антимайдановцев, беркутовцев) в военном противостоянии, то есть это - чистая логика гражданской войны.

Вы зря так стараетесь пояснять свою точку зрения, не поможет, т. к. элементарная логика здесь не в чести
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:57

  Tegularius написав:Снова потерли мой пост, вероятно, за упоминание термина "гражданская война".
Пан модератор, вы не правильно меня поняли, я не утверждаю, что у нас сейчас она.


Бесполезно.
Тут трут не за термины, и не за правила.
Трут потому что ваша точка зрения расходится с точкой зрения модератора и/или владельца ресурса.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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  #<1 ... 5983598459855986
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