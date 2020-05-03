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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:01
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос общественного мнения и выяснил электоральные симпатии народа по выборам главы государства, если бы они прошли в конце апреля.
Результаты соцопроса представлены на официальном сайте КМИС.
42,6% избирателей проголосовали бы за Владимира Зеленского
14,9% - за Петра Порошенко
12,2% - за Юрия Бойко
9,7% - за Юлию Тимошенко
6,4% - за Игоря Смешко
4,3% - за Анатолия Гриценко
3,5% - за Олега Ляшко
1,8% - за Святослава Вакарчука
0,8% - за Александра Вилкула
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:04
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос общественного мнения и выяснил электоральные симпатии народа по выборам в Верховную Раду.
Результаты опроса представлены на официальном сайте КМИС.
Пятёрка лидеров :
32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа"
15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"
15,2% - за партию "Европейская Солидарность"
12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
3,6% - за "Партию Шария"
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:10
Кармелюк написав: Тракторист написав:
"Нет повести печальнее на свете..."
У Вас нерозділене кохання до цієї блогерши?
Бо дивитися це безперервно на протязі майже 16 хвилин може або безнадійно закохана, або на всю голову людина (здогадаєтеся вставити пропущене слово на відповідне місце серед останніх 5 слів)!
Я витримав секунд 30, подивившись по 5-10 секунд кілька уривків. Більше не зміг, відчув, як продовжу - буду блювати далі ніж бачу...
Це бува не старша сестра Шарія?
в отличии от Шария Монтян не находится на содержании у кого-либо и не меняет своего мнения в зависимости от направления денежных потоков...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:14
Puente написав:
Полистав трохи форум - думаю , може щось новеньке ... Зачепився за ДТЕК - а це про зовсім неактуальне . А про обмеження роботи атомних в інтересах ДТЕК поговорити ? Державні проти приватних ? Оце актуальна тема ...
здесь предпочитают не актуальные темы о языке, голодоморе и т.д., но при этом предпочитаю делать вид что в современной Украине всё хорошо...
в олигархической стране всё делается в угоду олигархам...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:18
freeze написав: Puente написав:
Полистав трохи форум - думаю , може щось новеньке ... Зачепився за ДТЕК - а це про зовсім неактуальне . А про обмеження роботи атомних в інтересах ДТЕК поговорити ? Державні проти приватних ? Оце актуальна тема ...
Ахметов в шоколаде был, что при Януковиче, что при Порошенко, что при Зеленском.
Что тут обсуждать ?
так проблема же не конкретно в Ахметове, а в том по каким принципам всё в этой стране происходит...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:38
Тракторист написав:
в отличии от Шария Монтян не находится на содержании у кого-либо и не меняет своего мнения в зависимости от направления денежных потоков...
У кого Шарий на содержании?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:49
shapo написав: Тракторист написав:
в отличии от Шария Монтян не находится на содержании у кого-либо и не меняет своего мнения в зависимости от направления денежных потоков...
У кого Шарий на содержании?
У кремлевских спецслужб, впрочем и монтян тоже. Это же очевидно.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:52
Тракторист написав: freeze написав: Puente написав:
Полистав трохи форум - думаю , може щось новеньке ... Зачепився за ДТЕК - а це про зовсім неактуальне . А про обмеження роботи атомних в інтересах ДТЕК поговорити ? Державні проти приватних ? Оце актуальна тема ...
Ахметов в шоколаде был, что при Януковиче, что при Порошенко, что при Зеленском.
Что тут обсуждать ?
так проблема же не конкретно в Ахметове, а в том по каким принципам всё в этой стране происходит...
Принципы не меняются со времён Кучмы, олигархическая страна, 20 лет говорить об одном и том же нет смысла.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:19
Schmit написав: shapo написав: Тракторист написав:
в отличии от Шария Монтян не находится на содержании у кого-либо и не меняет своего мнения в зависимости от направления денежных потоков...
У кого Шарий на содержании?
У кремлевских спецслужб, впрочем и монтян тоже. Это же очевидно.
Доказательств, конечно, нет
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:22
shapo написав: Тракторист написав:
в отличии от Шария Монтян не находится на содержании у кого-либо и не меняет своего мнения в зависимости от направления денежных потоков...
У кого Шарий на содержании?
посмотрите на каких каналах его показывают практически ежедневно и сделайте выводы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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