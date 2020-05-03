Додано: Пон 04 тра, 2020 15:01

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос общественного мнения и выяснил электоральные симпатии народа по выборам главы государства, если бы они прошли в конце апреля.

Результаты соцопроса представлены на официальном сайте КМИС.



42,6% избирателей проголосовали бы за Владимира Зеленского

14,9% - за Петра Порошенко

12,2% - за Юрия Бойко

9,7% - за Юлию Тимошенко

6,4% - за Игоря Смешко

4,3% - за Анатолия Гриценко

3,5% - за Олега Ляшко

1,8% - за Святослава Вакарчука

0,8% - за Александра Вилкула

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.