AlexxK
Ооооо!
Спасибо!
Прикольно.
С судьи и прокуроров, которые ее садили, хоть копейку высчитали?!))
Если власть поменяется ... Ефремову платить что ли придётся))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:43
AlexxK
Ооооо!
Спасибо!
Прикольно.
С судьи и прокуроров, которые ее садили, хоть копейку высчитали?!))
Если власть поменяется ... Ефремову платить что ли придётся))
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:46
Вполне возможно, не буду спорить, не спец в этой области.
Слышал краем уха по телеку, запомнилось почему-то.
Пример привел в качестве аналогии для случая с СП-2.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:00
Re: Політичні дискусії
Или в АТБ/Сильпо/Novus какие-то акции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:04
Ну строй в своем Донецке честную власть, но что-то за 6 лет, так и не справились
И олигархов там нет и все такие из себя народные, а каменный цветок не выходит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:48
Чем это хуже потребителя вранья порошенковских каналов?
Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.
Похоже, сказать нечего кроме бла-бла - посмотрите где он выступает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:57
Пропольский манкурт, мне сказать есть что, но вопрос - кому? Тому, кто не владеет даже терминологией? Хотя там у тебя и остальное - на уровне завалящего таксиста.
Балансировочной энергетике ни к чему аккумуляция! На то она и балансировочная, чтобы утилизироваться без остатков в часы повышенной нагрузки. Для остального у нас есть АЭС и ГЭС/ГАЭC, занимающие более 60% рынка (когда объемами не мошенничают, чтобы подыграть олигархам).
Да, общее потребление упало, кто ж спорит. Но не диспропорционально, чтобы отключать АЭС, не трогая бизнес Ахметова. А по факту власти ВСЕ падение потребления решили компенсировать за счет налогоплательщиков.
И это даже тебе, горе-бизнесмену, аукнется повышенным тарифом, потому что средневзвешенное есть средневзвешенное - чем меньше дешевой и больше дорогой энергии в балансе, тем выше будет тариф. Только торгаш вроде тебя просто переложит это на покупателя (пока сетевики не вынесут с рынка), а итак еле-дышащее локальное производство загнется еще быстрее, и будет замещено импортом. Вот, собственно, и весь твой надувной патриотизм...
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:14
Снова бла-бла-бла ни о чем - дешевая пропаганда и поддельные эмоции.
Вот динамика государственных расходов на медицину за последние 10 лет. Во время Януковича и Зеленского они росли, во время Порошенко - падали.
Вот, собственно, и все, что нужно знать о твоей хваленой т.н. медреформе, единственной реальной целью которой является расчистка рынка для монетизации населения!
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:17
Re: Політичні дискусії
Дурню
Акумулятор в звязці з АЄС і є одночасно і балансувальною і основною генеруючою складовою
Але твої працедавці чудово розуміють
З Сонця вони грошики не отримають,а тому коли балансувати наприклад атомну будуть з допомогою батарей, а не газу(вугілля) - то москальщині взагалі гаплик.
По суті
Сонячна і Вітрова + акумулятори - можуть повністю замінити собою всі енергогенеруючі станції в тому числі і АЄС з ТЕС чи ГЕС
Просто на сьогодні це трошки затратно .
Щоб в Україні повністю замінити всю електрогенерацію на зелену - потрібно близько 50 млрд доларів...
Але є нюанс
Після такої заміни , закупки енергоносіїв для генерації - будуть дорівнювати нулю.
Тепер по тарифам
144 000 000 Квт*годин - генерація за рік в Україні
(73 000 000 Квт_годин * 0,5 грн(АЄС) + 20 000 000Квт_год*1,3грн(ГЕС)+40 000 000Квт_год*2,5грн(ТЕС)+11 000 000 квт_год*4грн(зелена))/144=1,43 грн
Те саме ,але без зеленої
(73 000 000 Квт_годин * 0,5 грн(АЄС) + 20 000 000Квт_год*1,3грн(ГЕС)+40 000 000Квт_год*2,5грн(ТЕС))/133=1,22 грн
Як бачиш - 0,2 грн на кіловаті.для населення яке споживає 100Квт на особу - не дуже то вже й критично...
Але при цьому - це дико не приємно для твоїх роботодавців з педерації і смертельно для тебе,якщо в педераційників гроші від енергоекспорту забрати - тобі навіть на посмоктати власний палець не залишиться
От ти й бісишся
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:27
Re: Політичні дискусії
Так ріст витрат на Армію в рази перекрив падіння витрат на медицину
Якби твої працедавці не напали - ми б і медицину підняли і жили краще
А так - мусимо в першу чергу дбати про гумус в ОРДЛО,потім на вирощуванні с/г відібємо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:37
Прокремлевская пропаганда деструктивна и губительна для Украины. Ее цель - ослабление, разделение и уничтожение нашей страны. Веря в брехню каналов ОПЗЖ и шария вы делаете хуже в первую очередь себе. События на Донбассе, где концентрация таких как вы максимальна - этому доказательство. Жители Донбасса стали жертвами этой пропаганды.
Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 04 тра, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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