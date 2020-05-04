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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5990599159925993>
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:43

AlexxK
Ооооо!
Спасибо!

Прикольно.
С судьи и прокуроров, которые ее садили, хоть копейку высчитали?!))

Если власть поменяется ... Ефремову платить что ли придётся))
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:46

  budivelnik написав:
  AlexxK написав:Я и не имел в виду использование фирм прокладок. В случае с "Роснефтью" акции передали какому-то вновьобразованному фонду, формально полностью независимому от "Роснефти".
Ця операція була проведенна для відмивання грошей і зменшення боргів Роснафти...
Була створена організація рога і копита , в якій уряд РФ виступив власником і наповнив статутний фонд ,потім за ці гроші була викуплена часта венесуельської компанії(яка на той момент коштувала нуль)

Вполне возможно, не буду спорить, не спец в этой области. :)
Слышал краем уха по телеку, запомнилось почему-то.
Пример привел в качестве аналогии для случая с СП-2. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:00

Re: Політичні дискусії

Это зачем же столько авто в кортеже ?
Или в АТБ/Сильпо/Novus какие-то акции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:04

  Тракторист написав:отсидка была вполне заслуженой. жаль только, что сажают у нас премьеров выборочно исходя из политической или революционной целесообразности, так как в истории Украины вероятно не было ни одного премьера которого бы не стоило посадить - может быть тогда бы мы жили лучше, а власть бы не нарушала закон...

Ну строй в своем Донецке честную власть, но что-то за 6 лет, так и не справились
И олигархов там нет и все такие из себя народные, а каменный цветок не выходит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:48

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:Медведчуковские ОПЗЖопные: ЗИК, НАШ, 112, NewsOne и прочие прокремлевские помойки.

Для меня помойки - 5,прямой,эспрессо,атр,ут-1, в меньшей степени 24 и плюсы.
Чьи они про- и кто их содержит тоже примерно понятно


Все ясно. Вы типичный потребитель прокремлевской лжи - электорат ОПЗЖ/опоблока/шария.

Чем это хуже потребителя вранья порошенковских каналов?
Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.
Похоже, сказать нечего кроме бла-бла - посмотрите где он выступает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:57

  budivelnik написав:1 Наш ольгінець в плані відношення до педераційників має одне зауваження
якщо написати русскіє - то це одне
якщо россіяни - то це виявляється зовсім інше
2 Точно так само і в енергетиці
якщо акумулятор - то все правильно
а якщо акамулятор - то все не вірно...

Ольгінець - а по суті можеш щось сказати?


Пропольский манкурт, мне сказать есть что, но вопрос - кому? Тому, кто не владеет даже терминологией? Хотя там у тебя и остальное - на уровне завалящего таксиста.

Балансировочной энергетике ни к чему аккумуляция! На то она и балансировочная, чтобы утилизироваться без остатков в часы повышенной нагрузки. Для остального у нас есть АЭС и ГЭС/ГАЭC, занимающие более 60% рынка (когда объемами не мошенничают, чтобы подыграть олигархам).

Да, общее потребление упало, кто ж спорит. Но не диспропорционально, чтобы отключать АЭС, не трогая бизнес Ахметова. А по факту власти ВСЕ падение потребления решили компенсировать за счет налогоплательщиков.

И это даже тебе, горе-бизнесмену, аукнется повышенным тарифом, потому что средневзвешенное есть средневзвешенное - чем меньше дешевой и больше дорогой энергии в балансе, тем выше будет тариф. Только торгаш вроде тебя просто переложит это на покупателя (пока сетевики не вынесут с рынка), а итак еле-дышащее локальное производство загнется еще быстрее, и будет замещено импортом. Вот, собственно, и весь твой надувной патриотизм...
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:14

  pesikot написав:
  freeze написав:
Подчеркну: ситуация УЖЕ есть. Больницы УЖЕ не получат деньги. Но вместо того, чтобы в панике отменять супруний бред, мы будем его "дорабатывать" и "улучшать".

А больницы не получают деньги разве из-за второго этапа реформы ?
Может, потому что, зелёная власть режет расходы по всем фронтам из-за своей неспособности управлять экономикой. Недобор по налогам идёт с января месяца этого года. А тут ещё и вирус с короной на голове.

Был бы второй этап реформы или не было бы его вообще - денег не было бы всё равно.
Но для вас, коллега freeze, всралась завжди невістка :)


Снова бла-бла-бла ни о чем - дешевая пропаганда и поддельные эмоции.

Вот динамика государственных расходов на медицину за последние 10 лет. Во время Януковича и Зеленского они росли, во время Порошенко - падали.

Вот, собственно, и все, что нужно знать о твоей хваленой т.н. медреформе, единственной реальной целью которой является расчистка рынка для монетизации населения!

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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:17

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Балансировочной энергетике ни к чему аккумуляция!
Дурню
Акумулятор в звязці з АЄС і є одночасно і балансувальною і основною генеруючою складовою
Але твої працедавці чудово розуміють
З Сонця вони грошики не отримають,а тому коли балансувати наприклад атомну будуть з допомогою батарей, а не газу(вугілля) - то москальщині взагалі гаплик.
По суті
Сонячна і Вітрова + акумулятори - можуть повністю замінити собою всі енергогенеруючі станції в тому числі і АЄС з ТЕС чи ГЕС
Просто на сьогодні це трошки затратно .
Щоб в Україні повністю замінити всю електрогенерацію на зелену - потрібно близько 50 млрд доларів...
Але є нюанс
Після такої заміни , закупки енергоносіїв для генерації - будуть дорівнювати нулю.

Тепер по тарифам
144 000 000 Квт*годин - генерація за рік в Україні
(73 000 000 Квт_годин * 0,5 грн(АЄС) + 20 000 000Квт_год*1,3грн(ГЕС)+40 000 000Квт_год*2,5грн(ТЕС)+11 000 000 квт_год*4грн(зелена))/144=1,43 грн
Те саме ,але без зеленої
(73 000 000 Квт_годин * 0,5 грн(АЄС) + 20 000 000Квт_год*1,3грн(ГЕС)+40 000 000Квт_год*2,5грн(ТЕС))/133=1,22 грн

Як бачиш - 0,2 грн на кіловаті.для населення яке споживає 100Квт на особу - не дуже то вже й критично...
Але при цьому - це дико не приємно для твоїх роботодавців з педерації і смертельно для тебе,якщо в педераційників гроші від енергоекспорту забрати - тобі навіть на посмоктати власний палець не залишиться
От ти й бісишся
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:27

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вот динамика государственных расходов на медицину за последние 10 лет. Во время Януковича и Зеленского они росли, во время Порошенко - падали.
Так ріст витрат на Армію в рази перекрив падіння витрат на медицину
Якби твої працедавці не напали - ми б і медицину підняли і жили краще
А так - мусимо в першу чергу дбати про гумус в ОРДЛО,потім на вирощуванні с/г відібємо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:37

  shapo написав:
  Schmit написав:Медведчуковские ОПЗЖопные: ЗИК, НАШ, 112, NewsOne и прочие прокремлевские помойки.
  shapo написав:Для меня помойки - 5,прямой,эспрессо,атр,ут-1, в меньшей степени 24 и плюсы.
Чьи они про- и кто их содержит тоже примерно понятно


Все ясно. Вы типичный потребитель прокремлевской лжи - электорат ОПЗЖ/опоблока/шария.

Чем это хуже потребителя вранья порошенковских каналов?
Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.
Похоже, сказать нечего кроме бла-бла - посмотрите где он выступает

Прокремлевская пропаганда деструктивна и губительна для Украины. Ее цель - ослабление, разделение и уничтожение нашей страны. Веря в брехню каналов ОПЗЖ и шария вы делаете хуже в первую очередь себе. События на Донбассе, где концентрация таких как вы максимальна - этому доказательство. Жители Донбасса стали жертвами этой пропаганды.
Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 04 тра, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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