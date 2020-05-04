Додано: Пон 04 тра, 2020 19:57

budivelnik написав: 1 Наш ольгінець в плані відношення до педераційників має одне зауваження

якщо написати русскіє - то це одне

якщо россіяни - то це виявляється зовсім інше

2 Точно так само і в енергетиці

якщо акумулятор - то все правильно

а якщо акамулятор - то все не вірно...



Ольгінець - а по суті можеш щось сказати? 1 Наш ольгінець в плані відношення до педераційників має одне зауваженняякщо написати русскіє - то це однеякщо россіяни - то це виявляється зовсім інше2 Точно так само і в енергетиціякщо акумулятор - то все правильноа якщо акамулятор - то все не вірно...Ольгінець - а по суті можеш щось сказати?

Пропольский манкурт, мне сказать есть что, но вопрос - кому? Тому, кто не владеет даже терминологией? Хотя там у тебя и остальное - на уровне завалящего таксиста.Балансировочной энергетике ни к чему аккумуляция! На то она и балансировочная, чтобы утилизироваться без остатков в часы повышенной нагрузки. Для остального у нас есть АЭС и ГЭС/ГАЭC, занимающие более 60% рынка (когда объемами не мошенничают, чтобы подыграть олигархам).Да, общее потребление упало, кто ж спорит. Но не диспропорционально, чтобы отключать АЭС, не трогая бизнес Ахметова. А по факту власти ВСЕ падение потребления решили компенсировать за счет налогоплательщиков.И это даже тебе, горе-бизнесмену, аукнется повышенным тарифом, потому что средневзвешенное есть средневзвешенное - чем меньше дешевой и больше дорогой энергии в балансе, тем выше будет тариф. Только торгаш вроде тебя просто переложит это на покупателя (пока сетевики не вынесут с рынка), а итак еле-дышащее локальное производство загнется еще быстрее, и будет замещено импортом. Вот, собственно, и весь твой надувной патриотизм...