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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5990599159925993
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:39

  budivelnik написав:Дурню
Акумулятор в звязці з АЄС і є одночасно і балансувальною і основною генеруючою складовою
Але твої працедавці чудово розуміють
З Сонця вони грошики не отримають,а тому коли балансувати наприклад атомну будуть з допомогою батарей, а не газу(вугілля) - то москальщині взагалі гаплик.
По суті
Сонячна і Вітрова + акумулятори - можуть повністю замінити собою всі енергогенеруючі станції в тому числі і АЄС з ТЕС чи ГЕС
Просто на сьогодні це трошки затратно .
Щоб в Україні повністю замінити всю електрогенерацію на зелену - потрібно близько 50 млрд доларів...
Але є нюанс
Після такої заміни , закупки енергоносіїв для генерації - будуть дорівнювати нулю.

Тепер по тарифам
144 000 000 Квт*годин - генерація за рік в Україні
(73 000 000 Квт_годин * 0,5 грн(АЄС) + 20 000 000Квт_год*1,3грн(ГЕС)+40 000 000Квт_год*2,5грн(ТЕС)+11 000 000 квт_год*4грн(зелена))/144=1,43 грн
Те саме ,але без зеленої
(73 000 000 Квт_годин * 0,5 грн(АЄС) + 20 000 000Квт_год*1,3грн(ГЕС)+40 000 000Квт_год*2,5грн(ТЕС))/133=1,22 грн

Як бачиш - 0,2 грн на кіловаті.для населення яке споживає 100Квт на особу - не дуже то вже й критично...
Але при цьому - це дико не приємно для твоїх роботодавців з педерації і смертельно для тебе,якщо в педераційників гроші від енергоекспорту забрати - тобі навіть на посмоктати власний палець не залишиться
От ти й бісишся


Дурень - это ты! Не знаю, как для твоей любимой раши, но для моей любимой Украины СЭС - зло, существующее с единственной целью - изъятие прибыли Энергоатома в частные руки! Поскольку строят СЭС на Юге из-за высокой инсоляции, где даже давно существующий сет-ап обеспечивал ИЗБЫТОЧНУЮ мощность безо всякой ВИЭ! Там находятся 2 крупнейшие АЭС и 6 ТЭС/ТЭЦ, манкурт.

В своей антироссийской риторике ты уже договорился до того, что и Франция "ватная", у которой доля АЭС в генерации выше 70%. Что, к слову, и позволяет ей быть европейским и мировым лидером по экспорту энергии!

А расчеты свои выкинь! На сегодня дневная генерация АЭС ограничена до 100 ГВтч, что не даст и половины прошлогодних объемов. Влияние этот коррупции на средневзвешенный тариф - более 1 грн на кВтч!
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:44

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вот динамика государственных расходов на медицину за последние 10 лет. Во время Януковича и Зеленского они росли, во время Порошенко - падали.
Так ріст витрат на Армію в рази перекрив падіння витрат на медицину
Якби твої працедавці не напали - ми б і медицину підняли і жили краще
А так - мусимо в першу чергу дбати про гумус в ОРДЛО,потім на вирощуванні с/г відібємо.


Врешь, пропагандист! Этот недоаргумент я уже тоже развенчивал! Одновременно с ростом расходов на армию, растут и расходы на содержание чиновников. А медицина, образование и пенсионная система - на голодном пайке.

Так что никакого затягивания поясов ради безопасности нет - есть демонтаж социальных функций государства! Однозначный и последовательный!

Пруф по ссылке:
http://old.cost.ua/budget/expenditure/

PS: надеюсь, что хотя бы текущий кризис систем здравоохранения обратит внимание властей на истинные приоритеты государства...
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:13

  Schmit написав:
  shapo написав:Чем это хуже потребителя вранья порошенковских каналов?
Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.
Похоже, сказать нечего кроме бла-бла - посмотрите где он выступает

Прокремлевская пропаганда деструктивна и губительна для Украины. Ее цель - ослабление, разделение и уничтожение нашей страны. Веря в брехню каналов ОПЗЖ и шария вы делаете хуже в первую очередь себе. События на Донбассе, где концентрация таких как вы максимальна - этому доказательство. Жители Донбасса стали жертвами этой пропаганды.
Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.

Щура не смотрю после того как Шарий расписал как этот якобы комик пилит украинский бюджет.
Что и кто говорил в 2014г нужно антологию делать - очень занятно будет.
Страну разделяет не Россия, а украинские политики начиная с 2004г.
Особенно это разделение началось в 2013-2014 с очередным майданом.
Шоколадный Петро для этого положил все 5 лет президентства поощряя бродячих активистов и разделяя страну по мове и вере. Естественно, сам он плевать на все это хотел, но при этом было очень удобно красть.
Если судить о человеке по его позиции и цеплять ему за это ярлык продавшегося Кремлю(чем, собственно, тут и занимаются порохоботы), то у Шария целая партия запроданцев, причём о существовании многих он даже не подозревает.
Что касается сдачи Крыма, эскалации боевых действий на Донбассе, а не подавления их в зародыше и мн. другие вопросы неоднократно поднимались многими журналистами, например, Н. Влащенко и ответов нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:19

  pesikot написав:Это зачем же столько авто в кортеже ?
Или в АТБ/Сильпо/Novus какие-то акции

Відосік поїхав знімати
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:24

Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО

После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.

В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.


https://m.censor.net.ua/video_news/3192 ... politsieyi
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:сдачи Крыма

Словосполучення "сдача Криму" вже однозначно видає кремлебота. Тому воно означає, що не Росія захопила Крим, а Україна здала(віддала) його Росії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:33

  Тракторист написав:
  shapo написав:Страну разделяет не Россия, а украинские политики начиная с 2004г.
Особенно это разделение началось в 2013-2014 с очередным майданом.

абсолютно правильно!

правильно! українські політики - нафіг, європейські, американські - тим більше нафіг, нам потрібні російські політики. Путін прийди!
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:34

  shapo написав:Щура не смотрю после того как Шарий расписал как этот якобы комик пилит украинский бюджет.
И опять эту информацию выдал святой шарий.

  shapo написав:Что и кто говорил в 2014г нужно антологию делать - очень занятно будет.
Достаточно просто посмотреть и запомнить.

  shapo написав:Страну разделяет не Россия, а украинские политики начиная с 2004г.
Да, Роисся конечно же нипричем, от слова совсем.

  shapo написав:Шоколадный Петро для этого положил все 5 лет президентства поощряя бродячих активистов и разделяя страну по мове и вере. Естественно, сам он плевать на все это хотел, но при этом было очень удобно красть.

Поддержка государственного языка, выход церкви из подчинения мордору - это конечно же разделение. А Порох так крал, так крал, что целый год ваш любимчик Портнов так ничего путного на него так и не нарыл. На выходе один пшик и позор.
  shapo написав:Если судить о человеке по его позиции и цеплять ему за это ярлык продавшегося Кремлю(чем, собственно, тут и занимаются порохоботы), то у Шария целая партия запроданцев, причём о существовании многих он даже не подозревает.

И финансируется эта целая партия, конечно же с каналов Ютюба. Святая наивность.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:42

  andrijk777 написав:
  shapo написав:сдачи Крыма

Словосполучення "сдача Криму" вже однозначно видає кремлебота. Тому воно означає, що не Росія захопила Крим, а Україна здала(віддала) його Росії.


Нет противоречия - одни захватывали, когда вторые попустительствовали захвату. Против этой версии выступают только те, кто попустительствовал (ну и их информационный десант)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:58

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