Додано: Пон 04 тра, 2020 21:13

Schmit написав: shapo написав: Чем это хуже потребителя вранья порошенковских каналов?

Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.

Похоже, сказать нечего кроме бла-бла - посмотрите где он выступает Чем это хуже потребителя вранья порошенковских каналов?Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.Похоже, сказать нечего кроме бла-бла - посмотрите где он выступает

Прокремлевская пропаганда деструктивна и губительна для Украины. Ее цель - ослабление, разделение и уничтожение нашей страны. Веря в брехню каналов ОПЗЖ и шария вы делаете хуже в первую очередь себе. События на Донбассе, где концентрация таких как вы максимальна - этому доказательство. Жители Донбасса стали жертвами этой пропаганды.

Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано. Прокремлевская пропаганда деструктивна и губительна для Украины. Ее цель - ослабление, разделение и уничтожение нашей страны. Веря в брехню каналов ОПЗЖ и шария вы делаете хуже в первую очередь себе. События на Донбассе, где концентрация таких как вы максимальна - этому доказательство. Жители Донбасса стали жертвами этой пропаганды.Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.

Щура не смотрю после того как Шарий расписал как этот якобы комик пилит украинский бюджет.Что и кто говорил в 2014г нужно антологию делать - очень занятно будет.Страну разделяет не Россия, а украинские политики начиная с 2004г.Особенно это разделение началось в 2013-2014 с очередным майданом.Шоколадный Петро для этого положил все 5 лет президентства поощряя бродячих активистов и разделяя страну по мове и вере. Естественно, сам он плевать на все это хотел, но при этом было очень удобно красть.Если судить о человеке по его позиции и цеплять ему за это ярлык продавшегося Кремлю(чем, собственно, тут и занимаются порохоботы), то у Шария целая партия запроданцев, причём о существовании многих он даже не подозревает.Что касается сдачи Крыма, эскалации боевых действий на Донбассе, а не подавления их в зародыше и мн. другие вопросы неоднократно поднимались многими журналистами, например, Н. Влащенко и ответов нет