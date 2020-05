Додано: Пон 04 тра, 2020 22:58

zРадио написав: andrijk777 написав: shapo написав: сдачи Крыма сдачи Крыма

Словосполучення "сдача Криму" вже однозначно видає кремлебота. Тому воно означає, що не Росія захопила Крим, а Україна здала(віддала) його Росії. Словосполучення "сдача Криму" вже однозначно видає кремлебота. Тому воно означає, що не Росія захопила Крим, а Україна здала(віддала) його Росії.



Нет противоречия - одни захватывали, когда вторые попустительствовали захвату. Против этой версии выступают только те, кто попустительствовал (ну и их информационный десант) Нет противоречия - одни захватывали, когда вторые попустительствовали захвату. Против этой версии выступают только те, кто попустительствовал (ну и их информационный десант)

Помнім: "Путіна спаваціровал Майдан" і "2 мая унічтожілі дємократію" Помнім: "Путіна спаваціровал Майдан" і "2 мая унічтожілі дємократію"

