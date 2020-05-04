Додано: Пон 04 тра, 2020 22:22

Schmit написав: И опять эту информацию выдал святой шарий.





Да, Роисся конечно же нипричем, от слова совсем.



Поддержка государственного языка, выход церкви из подчинения мордору - это конечно же разделение. А Порох так крал, так крал, что целый год ваш любимчик Портнов так ничего путного на него так и не нарыл. На выходе один пшик и позор.



И финансируется эта целая партия, конечно же с каналов Ютюба. Святая наивность. И опять эту информацию выдал святой шарий.Да, Роисся конечно же нипричем, от слова совсем.Поддержка государственного языка, выход церкви из подчинения мордору - это конечно же разделение. А Порох так крал, так крал, что целый год ваш любимчик Портнов так ничего путного на него так и не нарыл. На выходе один пшик и позор.И финансируется эта целая партия, конечно же с каналов Ютюба. Святая наивность.

1)Конкретные возражения по приведённой Шарием по Щуру иные есть? Или это как недавнее обсуждение с Вуйчичем - крик подняли, а когда его менеджер извинилась перед Шарием скромно забыли о чем недавно кричали2)Россия проводит в Украине свою политику, США - свою. А какую политику в Украине проводят украинская власть? Чего изволите то тем, то этим?3) Поддержка языка не за счёт ущемления других языков. Церковь в Украине отделена от государства и президент лезущий в её дела нарушает Конституцию.Портнова никто нигде не опровергнул, а если прокуратура продолжает вести порошенковской линию как и сам Зеленский, то его расследованиям просто никто не даёт хода.4) Вы не привели ничего в доказательство того что Шарий агент Кремля, но продолжаете толстые намёки. Деньги всегда оставляют следы и Шарием в связи с ростом его популярности занимаются уже и прокуратура, и по. помимо порошенковский СМИ.И где результаты раскопок???