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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5992599359945995>
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:22

  Schmit написав:И опять эту информацию выдал святой шарий.


Да, Роисся конечно же нипричем, от слова совсем.

Поддержка государственного языка, выход церкви из подчинения мордору - это конечно же разделение. А Порох так крал, так крал, что целый год ваш любимчик Портнов так ничего путного на него так и не нарыл. На выходе один пшик и позор.

И финансируется эта целая партия, конечно же с каналов Ютюба. Святая наивность.

1)Конкретные возражения по приведённой Шарием по Щуру иные есть? Или это как недавнее обсуждение с Вуйчичем - крик подняли, а когда его менеджер извинилась перед Шарием скромно забыли о чем недавно кричали
2)Россия проводит в Украине свою политику, США - свою. А какую политику в Украине проводят украинская власть? Чего изволите то тем, то этим?
3) Поддержка языка не за счёт ущемления других языков. Церковь в Украине отделена от государства и президент лезущий в её дела нарушает Конституцию.
Портнова никто нигде не опровергнул, а если прокуратура продолжает вести порошенковской линию как и сам Зеленский, то его расследованиям просто никто не даёт хода.
4) Вы не привели ничего в доказательство того что Шарий агент Кремля, но продолжаете толстые намёки. Деньги всегда оставляют следы и Шарием в связи с ростом его популярности занимаются уже и прокуратура, и по. помимо порошенковский СМИ.
И где результаты раскопок???
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:27

  Sommer написав:
И в "подтверждение" привел неизвестно откуда взятый график с неизвестно откуда взятыми цифрами.

А вот по твоей второй ссылке http://old.cost.ua/budget/expenditure/ как раз видно, что расходы на медицину падают при Зе.

Опять неудача у кремлеботов.


График как раз в аккурат со ссылки, которую я привел, а ты процитировал! Ты снова соврал в надежде, что читателям будет впадлу проверить.

2019 - 131 млрд на медицину из 1456 млрд общего бюджета (9%);
2020 - 134 млрд на медицину из 1469 млрд общего бюджета (9,1%).

Тяжела судьба порохобота - приходится искажать реальность, чтобы выгораживать шефа за пятилетку провалов и грабежей
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:28

  andrijk777 написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:Страну разделяет не Россия, а украинские политики начиная с 2004г.
Особенно это разделение началось в 2013-2014 с очередным майданом.

абсолютно правильно!

правильно! українські політики - нафіг, європейські, американські - тим більше нафіг, нам потрібні російські політики. Путін прийди!

А такие есть, украинские политики?
Вижу под российских, под американских, других нет, и от того что одел вышиванку и говорит на мове украинским не становится
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:58

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:сдачи Крыма

Словосполучення "сдача Криму" вже однозначно видає кремлебота. Тому воно означає, що не Росія захопила Крим, а Україна здала(віддала) його Росії.


Нет противоречия - одни захватывали, когда вторые попустительствовали захвату. Против этой версии выступают только те, кто попустительствовал (ну и их информационный десант)

Помнім: "Путіна спаваціровал Майдан" і "2 мая унічтожілі дємократію"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:03

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:2)Россия проводит в Украине свою политику, США - свою. А какую политику в Украине проводят украинская власть? Чего изволите то тем, то этим?

від "армія, мова, віра" в тебе пукан підгорає,
яка тобі ще тре політика?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:07

  flyman написав:
  zРадио написав:
Нет противоречия - одни захватывали, когда вторые попустительствовали захвату. Против этой версии выступают только те, кто попустительствовал (ну и их информационный десант)

Помнім: "Путіна спаваціровал Майдан" і "2 мая унічтожілі дємократію"


Помним? :mrgreen: Это ты кого еще, кроме себя, в категорию параноиков записал? Пруфы дай!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:35

  andrijk777 написав:
  shapo написав:сдачи Крыма

Словосполучення "сдача Криму" вже однозначно видає кремлебота. Тому воно означає, що не Росія захопила Крим, а Україна здала(віддала) його Росії.

Как же у Вас всё просто однозначно...
Ну нельзя так упрощать.
Даже если сильно хочется.

Первое же навскидку:
Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.
Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 тра, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:35

  flyman написав:від "армія, мова, віра" в тебе пукан підгорає,
яка тобі ще тре політика?

Ему нужна политика поклонения пугабэ и пророку его шарию. Секта. Медицина тут бессильна.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:57

  detroytred написав:Первое же навскидку:
Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.
Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?

Все однозначно.
"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.
І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:05

  Schmit написав:
  flyman написав:від "армія, мова, віра" в тебе пукан підгорає,
яка тобі ще тре політика?

Ему нужна политика поклонения пугабэ и пророку его шарию. Секта. Медицина тут бессильна.

Я не в том возрасте когда есть кумиры, да и по жизни никому не поклонялся, уважал было.
Про мову в этой несчастной стране бормочут ещё начиная до распада СССР года с 90-го с "революционеров на граните" . Вера в светском государстве волнует только верующих, а я атеист. Армия как была г...но,так там же примерно и осталась, по крайней мере боевых успехов не видно.
А вот за почти 30-летним бормотанием таких псевдо-патриотов как вы про клятую Россию и благословенную Европу Украина деградировала во всех областях, перешла под внешнее управление и стала поставщиком рабов в европу
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