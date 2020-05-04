Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:И опять эту информацию выдал святой шарий.
Да, Роисся конечно же нипричем, от слова совсем.
Поддержка государственного языка, выход церкви из подчинения мордору - это конечно же разделение. А Порох так крал, так крал, что целый год ваш любимчик Портнов так ничего путного на него так и не нарыл. На выходе один пшик и позор.
И финансируется эта целая партия, конечно же с каналов Ютюба. Святая наивность.
1)Конкретные возражения по приведённой Шарием по Щуру иные есть? Или это как недавнее обсуждение с Вуйчичем - крик подняли, а когда его менеджер извинилась перед Шарием скромно забыли о чем недавно кричали 2)Россия проводит в Украине свою политику, США - свою. А какую политику в Украине проводят украинская власть? Чего изволите то тем, то этим? 3) Поддержка языка не за счёт ущемления других языков. Церковь в Украине отделена от государства и президент лезущий в её дела нарушает Конституцию. Портнова никто нигде не опровергнул, а если прокуратура продолжает вести порошенковской линию как и сам Зеленский, то его расследованиям просто никто не даёт хода. 4) Вы не привели ничего в доказательство того что Шарий агент Кремля, но продолжаете толстые намёки. Деньги всегда оставляют следы и Шарием в связи с ростом его популярности занимаются уже и прокуратура, и по. помимо порошенковский СМИ. И где результаты раскопок???
detroytred написав:Первое же навскидку: Гугл: Гриценко - сдача - Крыма. Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?
Все однозначно. "сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот. І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.
flyman написав:від "армія, мова, віра" в тебе пукан підгорає, яка тобі ще тре політика?
Ему нужна политика поклонения пугабэ и пророку его шарию. Секта. Медицина тут бессильна.
Я не в том возрасте когда есть кумиры, да и по жизни никому не поклонялся, уважал было. Про мову в этой несчастной стране бормочут ещё начиная до распада СССР года с 90-го с "революционеров на граните" . Вера в светском государстве волнует только верующих, а я атеист. Армия как была г...но,так там же примерно и осталась, по крайней мере боевых успехов не видно. А вот за почти 30-летним бормотанием таких псевдо-патриотов как вы про клятую Россию и благословенную Европу Украина деградировала во всех областях, перешла под внешнее управление и стала поставщиком рабов в европу