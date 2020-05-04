Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Первое же навскидку: Гугл: Гриценко - сдача - Крыма. Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?
Все однозначно. "сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот. І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.
А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г? Неужто героической оборотной Севастополя
detroytred написав:Первое же навскидку: Гугл: Гриценко - сдача - Крыма. Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?
Все однозначно. "сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот. І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.
А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г? Неужто героической оборотной Севастополя
andrijk777 написав:Все однозначно. "сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот. І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.
А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г? Неужто героической оборотной Севастополя
Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав: Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.
Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды.
Ви рекомендуєте shapo подивитись відео Шарія за відповідні періоди! Так Ви виявляється садист! Адже тільки садисти можуть радити нормальній людині дивитися Шарія... P.s. Хоча, почитавши подальші висловлювання shapo про Шарія, в мене склалося враження, що Ваші інтереси співпали - Ви садист , а він мазохіст , отже обоє задоволені !
Востаннє редагувалось Кармелюк в Вів 05 тра, 2020 01:12, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав:Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.
Вот вы и посмотрите, только в оринигале, а не в трактовке щура и ему подобных. Шарий много раз уже говорил, что считает Крым украинским и осуждает его аннексию. За другую позицию по этому вопросу, кстати, из партии Шария и его медиа-платофрмы шарий.нет на днях была изгнана журналистка Белоглазова. Шарий сразу же говорил, что не верит в российскую версию по Боингу и считает, что его сбили Днровцы. Шарий также - за единый украинский государственный язык.
Schmit написав:У кремлевских спецслужб, впрочем и монтян тоже. Это же очевидно.
Вот смотришь на многих сторонников майдана, и будто окунулся в СССР 30-х годов. Как тогда считалось: если ты критикуешь правящий режим - значит ты иностранный агент. И доказательства искать не надо - это же очевидно. Позже правда появилась еще опция: ругаешь режим, потому что поехал головой. И становишься клиентом "карательной" психиатрии. Разница в том, что критикующих сейчас нельзя отправить в Гулаг. А хотелось бы очень.