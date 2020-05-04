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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5992599359945995
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:08

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Первое же навскидку:
Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.
Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?

Все однозначно.
"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.
І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:18

  detroytred написав:AlexxK
Ооооо!
Спасибо!
Прикольно.
С судьи и прокуроров, которые ее садили, хоть копейку высчитали?!))
Если власть поменяется ... Ефремову платить что ли придётся))

А при чем тут тогда "резидент США"?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:30

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Первое же навскидку:
Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.
Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?

Все однозначно.
"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.
І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?
Неужто героической оборотной Севастополя

Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:
https://uk.wikipedia.org/
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:37

  andrijk777 написав:
  shapo написав:
  andrijk777 написав:Все однозначно.
"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.
І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?
Неужто героической оборотной Севастополя

Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:
https://uk.wikipedia.org/


Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:59

  Schmit написав:
  shapo написав:
Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.


Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды.

Ви рекомендуєте shapo подивитись відео Шарія за відповідні періоди! Так Ви виявляється садист! :D Адже тільки садисти можуть радити нормальній людині дивитися Шарія...
P.s. Хоча, почитавши подальші висловлювання shapo про Шарія, в мене склалося враження, що Ваші інтереси співпали - Ви садист , а він мазохіст :D , отже обоє задоволені :lol:!
Востаннє редагувалось Кармелюк в Вів 05 тра, 2020 01:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 01:06

  Schmit написав:Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.

Вот вы и посмотрите, только в оринигале, а не в трактовке щура и ему подобных.
Шарий много раз уже говорил, что считает Крым украинским и осуждает его аннексию. За другую позицию по этому вопросу, кстати, из партии Шария и его медиа-платофрмы шарий.нет на днях была изгнана журналистка Белоглазова.
Шарий сразу же говорил, что не верит в российскую версию по Боингу и считает, что его сбили Днровцы. Шарий также - за единый украинский государственный язык.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 01:19

  Schmit написав:У кремлевских спецслужб, впрочем и монтян тоже. Это же очевидно.

Вот смотришь на многих сторонников майдана, и будто окунулся в СССР 30-х годов. Как тогда считалось: если ты критикуешь правящий режим - значит ты иностранный агент. И доказательства искать не надо - это же очевидно. Позже правда появилась еще опция: ругаешь режим, потому что поехал головой. И становишься клиентом "карательной" психиатрии.
Разница в том, что критикующих сейчас нельзя отправить в Гулаг. А хотелось бы очень.
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