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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5992599359945995 Додано: Вів 05 тра, 2020 00:08 andrijk777 написав: detroytred написав: Первое же навскидку:

Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.

Грыць со своей биографией)) -- кремлебот? Первое же навскидку:Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?

Все однозначно.

"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.

І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу. Все однозначно."сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?

Неужто героической оборотной Севастополя А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?Неужто героической оборотной Севастополя Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3339 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 00:18 detroytred написав: AlexxK

Ооооо!

Спасибо!

Прикольно.

С судьи и прокуроров, которые ее садили, хоть копейку высчитали?!))

Если власть поменяется ... Ефремову платить что ли придётся)) AlexxKОоооо!Спасибо!Прикольно.С судьи и прокуроров, которые ее садили, хоть копейку высчитали?!))Если власть поменяется ... Ефремову платить что ли придётся))

А при чем тут тогда "резидент США"? А при чем тут тогда "резидент США"? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17189 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 00:30 shapo написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Первое же навскидку:

Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.

Грыць со своей биографией)) -- кремлебот? Первое же навскидку:Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?

Все однозначно.

"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.

І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу. Все однозначно."сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?

Неужто героической оборотной Севастополя А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?Неужто героической оборотной Севастополя

Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:

https://uk.wikipedia.org/ Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія: andrijk777

Повідомлень: 2043 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 00:37 andrijk777 написав: shapo написав: andrijk777 написав: Все однозначно.

"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.

І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу. Все однозначно."сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?

Неужто героической оборотной Севастополя А как правильно называть то что произошло в Крыму в 2014г?Неужто героической оборотной Севастополя

Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:

https://uk.wikipedia.org/ Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:



Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими. Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4169 раз. Подякували: 6644 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 00:59 Schmit написав: shapo написав:

Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.

Однако мне так никто и не ответил где доказательства содержания Шария Кремлём.



Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды.

Ви рекомендуєте shapo подивитись відео Шарія за відповідні періоди! Так Ви виявляється садист! Адже тільки садисти можуть радити нормальній людині дивитися Шарія...

P.s. Хоча, почитавши подальші висловлювання shapo про Шарія, в мене склалося враження, що Ваші інтереси співпали - Ви садист , а він мазохіст , отже обоє задоволені ! Ви рекомендуєте shapo подивитись відео Шарія за відповідні періоди! Так Ви виявляється садист!Адже тільки садисти можуть радити нормальній людині дивитися Шарія...P.s. Хоча, почитавши подальші висловлювання shapo про Шарія, в мене склалося враження, що Ваші інтереси співпали - Ви садист , а він мазохіст, отже обоє задоволені Востаннє редагувалось Кармелюк в Вів 05 тра, 2020 01:12, всього редагувалось 2 разів. Кармелюк 1

Повідомлень: 631 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 01:06 Schmit написав: Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано. Относительно шария, вы что сканы платежек ждете? Как умному человеку вам должно быть достаточно узнать его позицию по ключевым вопросам - статус Крыма, кто сбил Боинг, кто организовал события на Донбассе и т.д. Посмотрите его видео за соответствующие периоды. Если у вас есть мозг – вы всепоймете. Если же лень искать, то есть прекрасное видео от Щура, где все это собрано.

Вот вы и посмотрите, только в оринигале, а не в трактовке щура и ему подобных.

Шарий много раз уже говорил, что считает Крым украинским и осуждает его аннексию. За другую позицию по этому вопросу, кстати, из партии Шария и его медиа-платофрмы шарий.нет на днях была изгнана журналистка Белоглазова.

Шарий сразу же говорил, что не верит в российскую версию по Боингу и считает, что его сбили Днровцы. Шарий также - за единый украинский государственный язык. Вот вы и посмотрите, только в оринигале, а не в трактовке щура и ему подобных.Шарий много раз уже говорил, что считает Крым украинским и осуждает его аннексию. За другую позицию по этому вопросу, кстати, из партии Шария и его медиа-платофрмы шарий.нет на днях была изгнана журналистка Белоглазова.Шарий сразу же говорил, что не верит в российскую версию по Боингу и считает, что его сбили Днровцы. Шарий также - за единый украинский государственный язык. Tegularius Повідомлень: 1224 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 01:19 Schmit написав: У кремлевских спецслужб, впрочем и монтян тоже. Это же очевидно. У кремлевских спецслужб, впрочем и монтян тоже. Это же очевидно.

Вот смотришь на многих сторонников майдана, и будто окунулся в СССР 30-х годов. Как тогда считалось: если ты критикуешь правящий режим - значит ты иностранный агент. И доказательства искать не надо - это же очевидно. Позже правда появилась еще опция: ругаешь режим, потому что поехал головой. И становишься клиентом "карательной" психиатрии.

Разница в том, что критикующих сейчас нельзя отправить в Гулаг. А хотелось бы очень. Вот смотришь на многих сторонников майдана, и будто окунулся в СССР 30-х годов. Как тогда считалось: если ты критикуешь правящий режим - значит ты иностранный агент. И доказательства искать не надо - это же очевидно. Позже правда появилась еще опция: ругаешь режим, потому что поехал головой. И становишься клиентом "карательной" психиатрии.Разница в том, что критикующих сейчас нельзя отправить в Гулаг. А хотелось бы очень. Tegularius Повідомлень: 1224 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 06:12 freeze написав:

Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими. Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими.



Меня это умиляет когда говорят что "от сдачи с боем толку бы не было".

Вы что, верите сказкам национал-предателей типа Турчинова о том что в 2014г у Украины от армии осталось 5000 человек?

Или что в Крыму из армии и МВД с сбу кроме жаждущих продаться России никого больше не было?

Тогда почему не подняли руки вверх в Донбассе и кто там воевал, неужели только добробаты Бени?

Сдали бы без боя и жили бы 6-й год без Ато-оос.



По поводу бессмысленности сопротивления нужно афганцам и чеченцам рассказать, они это не понимают Меня это умиляет когда говорят что "от сдачи с боем толку бы не было".Вы что, верите сказкам национал-предателей типа Турчинова о том что в 2014г у Украины от армии осталось 5000 человек?Или что в Крыму из армии и МВД с сбу кроме жаждущих продаться России никого больше не было?Тогда почему не подняли руки вверх в Донбассе и кто там воевал, неужели только добробаты Бени?Сдали бы без боя и жили бы 6-й год без Ато-оос.По поводу бессмысленности сопротивления нужно афганцам и чеченцам рассказать, они это не понимают Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3339 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5992599359945995 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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