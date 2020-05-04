RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5994599559965997>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:17

shapo ,

Тут немного про Шария...




А чего майдановцы и пр." восставшие против режима" не поехали туда защищать территориальную целостность Украины?


Поехали. Немало встречал их на блокпостах на самой передней линии летом 14-го .
Западенцы с оселедцами. После мавйдана пошли добровольцами.
Вам удобнее пропагандировать мифы, что заварили одни, а воевали другие? Это не так.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 15.02.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:22

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Первое же навскидку:
Гугл: Гриценко - сдача - Крыма.
Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?

Все однозначно.
"сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот.
І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.

"Следователей интересовали обстоятельства, связанные со сдачей Крыма, в частности, относительно одного должностного лица. Это бывший руководитель этого учреждения, который сейчас пошел в президенты", - отметил Гриценко.
https://apostrophe.ua/news/politics/jud ... odu/151432

Какая разница вечный не вечный, зарабатыаа балы не зарабатывал. Причина не отменяет следствия и факта -- отнюдь не кремлебот спокойно употребляет данное словосочетание.

То есть Ваш простой критерий однозначно не годится для ярлыка *кремлебот*.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:33

  Hotab написав:shapo ,

Тут немного про Шария...




Это бесполезно. Для таких, как shapo это не аргументы. Шарий не может брехать, он святой, живет в Европе и свою партию содержит на деньги с Ютюба.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:41

  Schmit написав:
  Tegularius написав:Вот вы и посмотрите, только в оринигале, а не в трактовке щура и ему подобных.
Шарий много раз уже говорил, что считает Крым украинским и осуждает его аннексию.

Для галочки, как и ОПЗЖшники, мураевы и прочие опоблоковцы.

  shapo написав:Вы что, верите сказкам национал-предателей типа Турчинова о том что в 2014г у Украины от армии осталось 5000 человек?
Да, верю. Боеспособных столько и осталось. Ваш янукович славно потрудился. Посмотрите несколько видео с Донбасса за 2014 год, какое жалкое зрелище представляла собой наша армия в то время. Голодранцы, оборванцы в резиновых тапках и затертой рваной форме с мобильными телефонами вместо раций плачущие и отдающие оружие гражданским. Только добровольцы вытягивали ситуацию, пока армию восстанавливали.

Вот эта армия могла воевать в Крыму с зелеными человечками? Вы в своем уме вообще. Они могли только погибнуть или героически сдаться в плен. Оставить Крым - самое мудрое решение на то время.

Верьте)))
Но есть и иные факты:
https://www.zhitomir.info/news_123775.html
2013-й год.

На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.

Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине.

Без решительных и главное однозначных прямых!!! соответствующих!!! приказов армия не могла начать боевые действия.
Как отметил тот же Грыць никто за президента и Ко его прямых функций выполнить не мог.
Тем более после беркутовцев..
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:53

  Hotab написав:shapo ,

Тут немного про Шария...




А чего майдановцы и пр." восставшие против режима" не поехали туда защищать территориальную целостность Украины?


Поехали. Немало встречал их на блокпостах на самой передней линии летом 14-го .
Западенцы с оселедцами. После мавйдана пошли добровольцами.
Вам удобнее пропагандировать мифы, что заварили одни, а воевали другие? Это не так.

1) Сами-то прослушали что говорит Шарий?
Он сказал, что это утверждал член комиссии по расследованию событий.
Если это не так приведите и тогда скажете что Шарий соврал.
Откуда эти кадры и кто там с коктейлями тоже приведите?
2) Если добровольцы поехали отстаивать Крым то в каких боях там участвовали, где погибшие запечатленные на поминальных досках памяти?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:58

  detroytred написав:Верьте)))
Но есть и иные факты:
https://www.zhitomir.info/news_123775.html
2013-й год.

Так это и есть те 5к боеспособных.
  detroytred написав:На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.

Думаете в ВСУ ситуация была лучше? Наивный вы человек.
  detroytred написав:Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине.

Истина в том, что армия не могла победить на то время. Все бы закончилось крымским Иловайском, как минимум. А как максимом - заходом войск РФ прямо в Киев.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:59

shapo ,
1) Сами-то прослушали что говорит Шарий?


Да. "Член" говорит, что бросали. Шарий опровергает слова "члена".Утверждает (Шарий) ,что нет фактов на видео.
Или Шарий уже именно так аргументировал, типа "вы меня не поняли,там не было конца цитаты?".
Даже если там он не предполагал конец цитаты , значит это манипудятивная подача материала.

Что касается "досок", я вам говорил о Донбассе, а не Крыме. В Крым, если не ошибаюсь, вообще перестали пускать с Украины сразу после вторжения. По крайней мере с оружием точно. А в частном порядке на машинах без оружия смысл туда ехать.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 15.02.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:07

Кстати никто так и не смог ответить вопрос кого убил этот уголовник Боцман полчаса стреляющий в толпу из АК, или его гражданской модификации ?
Тысячи ссылок на него, вот типа доказательства.
А где пострадавшие от его стрельбы ?
Двое убитых в том районе, один убит из другого калибра, другой убит из переделки пневмата.
Что это была за постановочная клоунада с привлечением уголовника?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16613
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4169 раз.
Подякували: 6646 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:14

  shapo написав:
  Hotab написав:
Тут немного про Шария...




1) Сами-то прослушали что говорит Шарий?
Он сказал, что это утверждал член комиссии по расследованию событий.
Если это не так приведите и тогда скажете что Шарий соврал.
Откуда эти кадры и кто там с коктейлями тоже приведите?


Так прослушайте полностью. Член комиссии утверждал, что коктейли летели с обеих сторон, на что ваш бох утверждает, что "нет ни одного видео про это". И тут бац - видео от Хартмана.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:16

Когда убьют, тогда и приходите.

  freeze написав:Кстати никто так и не смог ответить вопрос кого убил этот уголовник Боцман полчаса стреляющий в толпу из АК, или его гражданской модификации ?
Тысячи ссылок на него, вот типа доказательства.
А где пострадавшие от его стрельбы ?
Двое убитых в том районе, один убит из другого калибра, другой убит из переделки пневмата.
Что это была за постановочная клоунада с привлечением уголовника?

Когда убьют, тогда и приходите.

Л. - Логіка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18964
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5994599559965997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.