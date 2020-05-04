Додано: Вів 05 тра, 2020 10:07

Кстати никто так и не смог ответить вопрос кого убил этот уголовник Боцман полчаса стреляющий в толпу из АК, или его гражданской модификации ?

Тысячи ссылок на него, вот типа доказательства.

А где пострадавшие от его стрельбы ?

Двое убитых в том районе, один убит из другого калибра, другой убит из переделки пневмата.

Что это была за постановочная клоунада с привлечением уголовника?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.