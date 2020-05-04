Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А чего майдановцы и пр." восставшие против режима" не поехали туда защищать территориальную целостность Украины?
Поехали. Немало встречал их на блокпостах на самой передней линии летом 14-го . Западенцы с оселедцами. После мавйдана пошли добровольцами. Вам удобнее пропагандировать мифы, что заварили одни, а воевали другие? Это не так.
detroytred написав:Первое же навскидку: Гугл: Гриценко - сдача - Крыма. Грыць со своей биографией)) -- кремлебот?
Все однозначно. "сдача - Крыма" сказав не він а Гордон. Гордон - так кремлебот. І треба робити поправку на виборчу компанію. Гриценко "вічний кандидат" у президенти - тому критикою тоді діючої команди заробляв собі бали до рейтингу.
"Следователей интересовали обстоятельства, связанные со сдачей Крыма, в частности, относительно одного должностного лица. Это бывший руководитель этого учреждения, который сейчас пошел в президенты", - отметил Гриценко. https://apostrophe.ua/news/politics/jud ... odu/151432
Какая разница вечный не вечный, зарабатыаа балы не зарабатывал. Причина не отменяет следствия и факта -- отнюдь не кремлебот спокойно употребляет данное словосочетание.
То есть Ваш простой критерий однозначно не годится для ярлыка *кремлебот*.
Tegularius написав:Вот вы и посмотрите, только в оринигале, а не в трактовке щура и ему подобных. Шарий много раз уже говорил, что считает Крым украинским и осуждает его аннексию.
Для галочки, как и ОПЗЖшники, мураевы и прочие опоблоковцы.
shapo написав:Вы что, верите сказкам национал-предателей типа Турчинова о том что в 2014г у Украины от армии осталось 5000 человек?
Да, верю. Боеспособных столько и осталось. Ваш янукович славно потрудился. Посмотрите несколько видео с Донбасса за 2014 год, какое жалкое зрелище представляла собой наша армия в то время. Голодранцы, оборванцы в резиновых тапках и затертой рваной форме с мобильными телефонами вместо раций плачущие и отдающие оружие гражданским. Только добровольцы вытягивали ситуацию, пока армию восстанавливали.
Вот эта армия могла воевать в Крыму с зелеными человечками? Вы в своем уме вообще. Они могли только погибнуть или героически сдаться в плен. Оставить Крым - самое мудрое решение на то время.
На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.
Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине.
Без решительных и главное однозначных прямых!!! соответствующих!!! приказов армия не могла начать боевые действия. Как отметил тот же Грыць никто за президента и Ко его прямых функций выполнить не мог. Тем более после беркутовцев..
А чего майдановцы и пр." восставшие против режима" не поехали туда защищать территориальную целостность Украины?
Поехали. Немало встречал их на блокпостах на самой передней линии летом 14-го . Западенцы с оселедцами. После мавйдана пошли добровольцами. Вам удобнее пропагандировать мифы, что заварили одни, а воевали другие? Это не так.
1) Сами-то прослушали что говорит Шарий? Он сказал, что это утверждал член комиссии по расследованию событий. Если это не так приведите и тогда скажете что Шарий соврал. Откуда эти кадры и кто там с коктейлями тоже приведите? 2) Если добровольцы поехали отстаивать Крым то в каких боях там участвовали, где погибшие запечатленные на поминальных досках памяти?
Да. "Член" говорит, что бросали. Шарий опровергает слова "члена".Утверждает (Шарий) ,что нет фактов на видео. Или Шарий уже именно так аргументировал, типа "вы меня не поняли,там не было конца цитаты?". Даже если там он не предполагал конец цитаты , значит это манипудятивная подача материала.
Что касается "досок", я вам говорил о Донбассе, а не Крыме. В Крым, если не ошибаюсь, вообще перестали пускать с Украины сразу после вторжения. По крайней мере с оружием точно. А в частном порядке на машинах без оружия смысл туда ехать.
Кстати никто так и не смог ответить вопрос кого убил этот уголовник Боцман полчаса стреляющий в толпу из АК, или его гражданской модификации ? Тысячи ссылок на него, вот типа доказательства. А где пострадавшие от его стрельбы ? Двое убитых в том районе, один убит из другого калибра, другой убит из переделки пневмата. Что это была за постановочная клоунада с привлечением уголовника?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
1) Сами-то прослушали что говорит Шарий? Он сказал, что это утверждал член комиссии по расследованию событий. Если это не так приведите и тогда скажете что Шарий соврал. Откуда эти кадры и кто там с коктейлями тоже приведите?
Так прослушайте полностью. Член комиссии утверждал, что коктейли летели с обеих сторон, на что ваш бох утверждает, что "нет ни одного видео про это". И тут бац - видео от Хартмана.
freeze написав:Кстати никто так и не смог ответить вопрос кого убил этот уголовник Боцман полчаса стреляющий в толпу из АК, или его гражданской модификации ? Тысячи ссылок на него, вот типа доказательства. А где пострадавшие от его стрельбы ? Двое убитых в том районе, один убит из другого калибра, другой убит из переделки пневмата. Что это была за постановочная клоунада с привлечением уголовника?
Когда убьют, тогда и приходите.
Л. - Логіка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/