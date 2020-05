Додано: Вів 05 тра, 2020 10:16

freeze написав: Кстати никто так и не смог ответить вопрос кого убил этот уголовник Боцман полчаса стреляющий в толпу из АК, или его гражданской модификации ?

Тысячи ссылок на него, вот типа доказательства.

А где пострадавшие от его стрельбы ?

Двое убитых в том районе, один убит из другого калибра, другой убит из переделки пневмата.

Когда убьют, тогда и приходите.



