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#<1 ... 5994599559965997 Додано: Вів 05 тра, 2020 10:25 Schmit написав: detroytred написав: Верьте)))

Но есть и иные факты:

https://www.zhitomir.info/news_123775.html

2013-й год.

Верьте)))Но есть и иные факты:2013-й год.

Так это и есть те 5к боеспособных.

detroytred написав: На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.

На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.

Думаете в ВСУ ситуация была лучше? Наивный вы человек.

detroytred написав: Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине. Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине.

Истина в том, что армия не могла победить на то время. Все бы закончилось крымским Иловайском, как минимум. А как максимом - заходом войск РФ прямо в Киев. Так это и есть те 5к боеспособных.Думаете в ВСУ ситуация была лучше? Наивный вы человек.Истина в том, что армия не могла победить на то время. Все бы закончилось крымским Иловайском, как минимум. А как максимом - заходом войск РФ прямо в Киев.

Боеготовых...



Какие проблемы?

Можете лично пройти в ближайшую к Вам бригаду ВСУ ипоинтересоваться историей.

Можете уузнать по сайтам. Пример:

http://bmpvsu.ru/026.php

8-й полк спецназа и т.д.



И таких бригад, подразделений...

Они не были боеготовыми по высшим критериям, но воевать вполне могли...

Даже те в резиновых тапочках))



Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.

В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...

Военное положение и все и вся на отражение агрессии. Боеготовых...Какие проблемы?Можете лично пройти в ближайшую к Вам бригаду ВСУ ипоинтересоваться историей.Можете уузнать по сайтам. Пример:8-й полк спецназа и т.д.И таких бригад, подразделений...Они не были боеготовыми по высшим критериям, но воевать вполне могли...Даже те в резиновых тапочках))Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...Военное положение и все и вся на отражение агрессии. detroytred

Повідомлень: 22886 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1934 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 10:33 detroytred ,

8-й полк спецназа и т.д.



И таких бригад, подразделений



было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях.

По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д.

Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были. было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях.По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д.Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были. Hotab

Повідомлень: 2632 З нами з: 15.02.09 Подякував: 80 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 10:36 Но в СМИ были заполнены фотками добробатовцев...



А кому были нужны обычные хлопцы типа этой 93-й бригады...

Даже не десантура или элитная часть, а простая мехбригада.



Криво-косо, но минимальный уровень боеготовности был в практически каждой части, а не мифы о сплошных резиновых тапочках и голых-босых. detroytred

Повідомлень: 22886 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1934 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 10:41 detroytred написав: Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.

В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...

Военное положение и все и вся на отражение агрессии. Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...Военное положение и все и вся на отражение агрессии.

Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ.

Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму. Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ.Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму. Schmit

Повідомлень: 1196 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 11:02 Hotab написав: detroytred ,

8-й полк спецназа и т.д.



И таких бригад, подразделений



было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях.

По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д.

Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были. было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях.По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д.Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были.

Так на то есть штаб, оперативный отдел, рота охраны))

Охрана и оборона на них.



Я основным пример привёл не спецов, а самой обычной мехбригады. Обычней некуда.



На Кавказе при развале совка охрану и оборону в 34 Воздушной армии организовали без спецов и отражали вполне конкретные нападения на аэродромы, штабы дивизий, городки и пр. объекты, колонны.

Потому что были прямые и однозначные приказы...



От специалистов оперативного уровня управления я слышал, что воевать было можно.

От вышедших с Крыма о том, как ждали и ждали.

Заманы и гриценки, как представители самого высшего уровня управления, и вовсе категоричны.



Поэтому считаю, что вариант имеет право на жизнь. Так на то есть штаб, оперативный отдел, рота охраны))Охрана и оборона на них.Я основным пример привёл не спецов, а самой обычной мехбригады. Обычней некуда.На Кавказе при развале совка охрану и оборону в 34 Воздушной армии организовали без спецов и отражали вполне конкретные нападения на аэродромы, штабы дивизий, городки и пр. объекты, колонны.Потому что были прямые и однозначные приказы...От специалистов оперативного уровня управления я слышал, что воевать было можно.От вышедших с Крыма о том, как ждали и ждали.Заманы и гриценки, как представители самого высшего уровня управления, и вовсе категоричны.Поэтому считаю, что вариант имеет право на жизнь. detroytred

Повідомлень: 22886 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1934 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5994599559965997 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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