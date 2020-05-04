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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5994599559965997
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:25

  Schmit написав:
  detroytred написав:Верьте)))
Но есть и иные факты:
https://www.zhitomir.info/news_123775.html
2013-й год.

Так это и есть те 5к боеспособных.
  detroytred написав:На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.

Думаете в ВСУ ситуация была лучше? Наивный вы человек.
  detroytred написав:Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине.

Истина в том, что армия не могла победить на то время. Все бы закончилось крымским Иловайском, как минимум. А как максимом - заходом войск РФ прямо в Киев.

Боеготовых...

Какие проблемы?
Можете лично пройти в ближайшую к Вам бригаду ВСУ ипоинтересоваться историей.
Можете уузнать по сайтам. Пример:
http://bmpvsu.ru/026.php
8-й полк спецназа и т.д.

И таких бригад, подразделений...
Они не были боеготовыми по высшим критериям, но воевать вполне могли...
Даже те в резиновых тапочках))

Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.
В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...
Военное положение и все и вся на отражение агрессии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:33

detroytred ,
8-й полк спецназа и т.д.

И таких бригад, подразделений

было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях.
По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д.
Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:36

Но в СМИ были заполнены фотками добробатовцев...

А кому были нужны обычные хлопцы типа этой 93-й бригады...
Даже не десантура или элитная часть, а простая мехбригада.

Криво-косо, но минимальный уровень боеготовности был в практически каждой части, а не мифы о сплошных резиновых тапочках и голых-босых.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:41

  detroytred написав:Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.
В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...
Военное положение и все и вся на отражение агрессии.

Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ.
Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:02

  Hotab написав:detroytred ,
8-й полк спецназа и т.д.

И таких бригад, подразделений

было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях.
По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д.
Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были.

Так на то есть штаб, оперативный отдел, рота охраны))
Охрана и оборона на них.

Я основным пример привёл не спецов, а самой обычной мехбригады. Обычней некуда.

На Кавказе при развале совка охрану и оборону в 34 Воздушной армии организовали без спецов и отражали вполне конкретные нападения на аэродромы, штабы дивизий, городки и пр. объекты, колонны.
Потому что были прямые и однозначные приказы...

От специалистов оперативного уровня управления я слышал, что воевать было можно.
От вышедших с Крыма о том, как ждали и ждали.
Заманы и гриценки, как представители самого высшего уровня управления, и вовсе категоричны.

Поэтому считаю, что вариант имеет право на жизнь.
detroytred
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