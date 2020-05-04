Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:На Вашем же видео нацгрвардия, а не ЗСУ. Призванные резервисты-партизаны.
Думаете в ВСУ ситуация была лучше? Наивный вы человек.
detroytred написав:Конечно были и танки, и затертая форма и т.д., но истина посередине.
Истина в том, что армия не могла победить на то время. Все бы закончилось крымским Иловайском, как минимум. А как максимом - заходом войск РФ прямо в Киев.
Боеготовых...
Какие проблемы? Можете лично пройти в ближайшую к Вам бригаду ВСУ ипоинтересоваться историей. Можете уузнать по сайтам. Пример: http://bmpvsu.ru/026.php 8-й полк спецназа и т.д.
И таких бригад, подразделений... Они не были боеготовыми по высшим критериям, но воевать вполне могли... Даже те в резиновых тапочках))
Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить. В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана... Военное положение и все и вся на отражение агрессии.
было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях. По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д. Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были.
detroytred написав:Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить. В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана... Военное положение и все и вся на отражение агрессии.
Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ. Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму.
было единицы. И они распорошились, потому что тогда была угроза захватов ОДА, аэродромов, ментовок, воинских частей и других важных объектов по всей стране, а особенно юг и восток. Зайти полком спецназа в Крым, и потерять всю остальную Украину - это было бы так себе решение. К тому же предательство и утечка информации на всех уровнях. По факту спецы разъехались по вышеуказанным частям и аэродромам,чтобы хоть как-то организовать там охрану и оборону. Чтоб пэпосиавить элементарные бронедвени с камерами и бетонные блоки у ворот частей , восстановить вышки и т.д. Конкретно на примере авиационной части, там никто не знал как оборонять часть и аэродром. Летуны занимаются своим делом, а не пехотным. И без помощи спецов было никак. А спецы эти считанные в стране были.
Так на то есть штаб, оперативный отдел, рота охраны)) Охрана и оборона на них.
Я основным пример привёл не спецов, а самой обычной мехбригады. Обычней некуда.
На Кавказе при развале совка охрану и оборону в 34 Воздушной армии организовали без спецов и отражали вполне конкретные нападения на аэродромы, штабы дивизий, городки и пр. объекты, колонны. Потому что были прямые и однозначные приказы...
От специалистов оперативного уровня управления я слышал, что воевать было можно. От вышедших с Крыма о том, как ждали и ждали. Заманы и гриценки, как представители самого высшего уровня управления, и вовсе категоричны.