Додано: Вів 05 тра, 2020 11:39

, почему бы вам у Шария не спросить про какого он члена.Шарий притащил члена в свое видео, шарию и вопросы. А вот то, что шарий снова врёт (про бутылки, которые летели только снизу вверх, а наоборот нет ни одного видеоподтверждения) - этот факт прикрыть нечем. Может хватить на сковородке вертеться, Шапо?Почитайте про заезды в Крым в феврале 14-го..Ваши любимые г0вно-вести о шмоне пассажиров в 14-м...