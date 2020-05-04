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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5996599759985999>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:31

  shapo написав:
  Schmit написав:Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ.
Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму.
Что же в Донбассе такое же не остановило?
1 На Донбасі.як би це не дивно було для росіян - але рівень підтримки населення виявився меншим ніж в Криму
2 Військові підрозділи в Криму на 70% складались з мешканців Криму і цих же 70% зрадили
На Донбасі відсоток місцевих не перевищував 30%
3 Є такий Критерій час
Крим захопили практично миттєво (два місяці)
Донбас захоплювали також і через два місяці.території захопленого Донбасу були більші ніж в Криму...але Україна велика...
І добровольці спочатку+переосмислення солдатами ЗСУ дій населення+перші смерті... - швиденько переломили хід історії.

Таким чином
План барбароса від путіна базувався на дезорганізації влади України і планувалось розчленування України по Дніпру...
Найважче нам було перших кількамісяців.за які залупенфюрер і захопив собі плацдарми...
Потім перші масові смерті серед бійців педерації+усвідомлення.що партизанська війна на території 40 млн Держави це не Чечня...-пуйлу прийшлось спочатку тормознути.а потім взагалі й відступити від попередньозапланованого.

Зараз він у капкані.як та мавпа
Крим+ОРДЛО-захопив....але після цього цей самий Крим і ОРДЛО тримають його за яйця.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:33

  Schmit написав:
  shapo написав:Где член комиссии говорит что бросали? У вас есть имя этого "члена" и его слова?

Это не суть. Главное - брехня шария.



Именно в этом суть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:35

  Schmit написав:
  detroytred написав:Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.
В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана...
Военное положение и все и вся на отражение агрессии.

Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ.
Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму.


Решающей причиной отказа тогдашней украинской власти от сопротивления была их абсолютная неготовность принимать решения. Это политические авантюристы, работавшие до майдана на задворках власти и не обладавшие необходимым опытом и подготовкой.

Именно поэтому РФ решила атаковать не когда-нибудь, а сразу после победы майдана. Потому что знала - страна обезглавлена, власть взяли политические импотенты и необходимый оперативный ответ дать будет некому
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:От специалистов оперативного уровня управления я слышал, что воевать было можно.
От вышедших с Крыма о том, как ждали и ждали.
Заманы и гриценки, как представители самого высшего уровня управления, и вовсе категоричны.

Поэтому считаю, что вариант имеет право на жизнь.
Право на життя має навіть такий варіант - що завтра прилетять з Альфа-Центаври і з допомогою машини часу все виправлять...
А в реаліях треба розглядати реальні результати
1 Співвідношення військ в Криму
20 000 Україна - 30 000 Росія
2 Повна капітуляція і зрада вищого командного складу військових формувань в Криму
3 70% зрада серед особового складу рівня майор і нижче
З 20 000 особового складу на материк вийшло менше 8000 бійців.

Питання до стратега
Як можна захищати ,коли на кожного бажаючого захищати - три не бажаючих,прямо на території бойових позицій?

Не фантазируйте о стратеге.
Просил же в личный адрес не фантазировать.

Это только на Альфа-Центавре воюют только желающие.
В реалиях инструментов стимуляции воевать предостаточно.
И начинаются они все с самого главного --- Указа Верховного на воевать...

Без этого первоначального желание воевать стремительно уменьшается с течением времени и изменением обстановки. Даже у тех, у кого оно имелось в достаточном количестве.
Отсюда и конечное соотношение желающих к не желающим, к оставшимся.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:39

  shapo написав:Именно в этом суть

Суть в вашей упоротости. Даже в очевидной ситуации вы отрицаете, виляете и выкручиваетесь. Сектанство неизлечимо.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 05 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:39

shapo , почему бы вам у Шария не спросить про какого он члена.
Шарий притащил члена в свое видео, шарию и вопросы. А вот то, что шарий снова врёт (про бутылки, которые летели только снизу вверх, а наоборот нет ни одного видеоподтверждения) - этот факт прикрыть нечем. Может хватить на сковородке вертеться, Шапо?


https://comments.ua/politics/454998-ber ... -krim.html


Почитайте про заезды в Крым в феврале 14-го..

https://vesti.ua/krym/41755-na-vokzale- ... assazhirov

Ваши любимые г0вно-вести о шмоне пассажиров в 14-м...
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:08

  shapo написав:
И что, "героические" воины майдана и автомайдана испугались каких-то пару автобусов продажных беркутовцев или тем более каких-то симферопольских дружинников?


Дык эта ж публика только при 20-кратном превосходстве смелая. А если силы сопоставимы, то "мама, вызывай ментов"
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:31

  zРадио написав:
  shapo написав:
И что, "героические" воины майдана и автомайдана испугались каких-то пару автобусов продажных беркутовцев или тем более каких-то симферопольских дружинников?


Дык эта ж публика только при 20-кратном превосходстве смелая. А если силы сопоставимы, то "мама, вызывай ментов"

Вы игнорите мои слова о том,что "эта публика" потом на смерть стояла под Градами, бьющими через границу по наших бригадам в южном коридоре.
Ну а что касается "дружинников" и "беркут" на "пару автобусах", мы же знаем значение рашистских терминов:
местное ополчение - ЧФ РФ
народная милиция - танки и грады из Ростова, под руководством офицеров армии РФ.
Потому мы же понимаем, что там за дружинники шмонали пассажиров поездов.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:37

Re: Політичні дискусії

«Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Этого нельзя допустить.
Но это не означает, что мы собираемся прекратить реформу».
Максим Степанов, министр здравоохранения.

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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:56

  freeze написав:«Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Этого нельзя допустить.
Но это не означает, что мы собираемся прекратить реформу».
Максим Степанов, министр здравоохранения.

Логические цепочки у Зе-команды


Ну - вони ж почали будувати по американській моделі . А там людина хворіти не повинна взагалі . А якщо хворіє - повинна мати багато грошей . Або відповідного рівня страхування - що майже аналогічно ... В тій же сісідній з ними Канаді система абсолютно інша ...
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