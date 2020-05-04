Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ. Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму.
Что же в Донбассе такое же не остановило?
1 На Донбасі.як би це не дивно було для росіян - але рівень підтримки населення виявився меншим ніж в Криму 2 Військові підрозділи в Криму на 70% складались з мешканців Криму і цих же 70% зрадили На Донбасі відсоток місцевих не перевищував 30% 3 Є такий Критерій час Крим захопили практично миттєво (два місяці) Донбас захоплювали також і через два місяці.території захопленого Донбасу були більші ніж в Криму...але Україна велика... І добровольці спочатку+переосмислення солдатами ЗСУ дій населення+перші смерті... - швиденько переломили хід історії.
Таким чином План барбароса від путіна базувався на дезорганізації влади України і планувалось розчленування України по Дніпру... Найважче нам було перших кількамісяців.за які залупенфюрер і захопив собі плацдарми... Потім перші масові смерті серед бійців педерації+усвідомлення.що партизанська війна на території 40 млн Держави це не Чечня...-пуйлу прийшлось спочатку тормознути.а потім взагалі й відступити від попередньозапланованого.
Зараз він у капкані.як та мавпа Крим+ОРДЛО-захопив....але після цього цей самий Крим і ОРДЛО тримають його за яйця.
detroytred написав:Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так. Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить. В отличие от Украины, которая могла мобилизовать для отражения агрессии все!!! ресурсы. По законам и документам она так и обязана... Военное положение и все и вся на отражение агрессии.
Еще большей проблемой, чем голая армия, в Крыму было сильно зомбировано население, до такой степени, что с женщинами и детьми становилось перед зелеными человечками и бросалось на штурмы украинских военных частей. А зомбированы они были шариеподобными брехливыми СМИ. Думаю, это стало решающей причиной отказа украинской власти от сопротивления в Крыму.
Решающей причиной отказа тогдашней украинской власти от сопротивления была их абсолютная неготовность принимать решения. Это политические авантюристы, работавшие до майдана на задворках власти и не обладавшие необходимым опытом и подготовкой.
Именно поэтому РФ решила атаковать не когда-нибудь, а сразу после победы майдана. Потому что знала - страна обезглавлена, власть взяли политические импотенты и необходимый оперативный ответ дать будет некому
detroytred написав:От специалистов оперативного уровня управления я слышал, что воевать было можно. От вышедших с Крыма о том, как ждали и ждали. Заманы и гриценки, как представители самого высшего уровня управления, и вовсе категоричны.
Поэтому считаю, что вариант имеет право на жизнь.
Право на життя має навіть такий варіант - що завтра прилетять з Альфа-Центаври і з допомогою машини часу все виправлять... А в реаліях треба розглядати реальні результати 1 Співвідношення військ в Криму 20 000 Україна - 30 000 Росія 2 Повна капітуляція і зрада вищого командного складу військових формувань в Криму 3 70% зрада серед особового складу рівня майор і нижче З 20 000 особового складу на материк вийшло менше 8000 бійців.
Питання до стратега Як можна захищати ,коли на кожного бажаючого захищати - три не бажаючих,прямо на території бойових позицій?
Не фантазируйте о стратеге. Просил же в личный адрес не фантазировать.
Это только на Альфа-Центавре воюют только желающие. В реалиях инструментов стимуляции воевать предостаточно. И начинаются они все с самого главного --- Указа Верховного на воевать...
Без этого первоначального желание воевать стремительно уменьшается с течением времени и изменением обстановки. Даже у тех, у кого оно имелось в достаточном количестве. Отсюда и конечное соотношение желающих к не желающим, к оставшимся.
shapo , почему бы вам у Шария не спросить про какого он члена. Шарий притащил члена в свое видео, шарию и вопросы. А вот то, что шарий снова врёт (про бутылки, которые летели только снизу вверх, а наоборот нет ни одного видеоподтверждения) - этот факт прикрыть нечем. Может хватить на сковородке вертеться, Шапо?
shapo написав: И что, "героические" воины майдана и автомайдана испугались каких-то пару автобусов продажных беркутовцев или тем более каких-то симферопольских дружинников?
Дык эта ж публика только при 20-кратном превосходстве смелая. А если силы сопоставимы, то "мама, вызывай ментов"
Вы игнорите мои слова о том,что "эта публика" потом на смерть стояла под Градами, бьющими через границу по наших бригадам в южном коридоре. Ну а что касается "дружинников" и "беркут" на "пару автобусах", мы же знаем значение рашистских терминов: местное ополчение - ЧФ РФ народная милиция - танки и грады из Ростова, под руководством офицеров армии РФ. Потому мы же понимаем, что там за дружинники шмонали пассажиров поездов.
«Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Этого нельзя допустить. Но это не означает, что мы собираемся прекратить реформу». Максим Степанов, министр здравоохранения.
Логические цепочки у Зе-команды
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:«Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Этого нельзя допустить. Но это не означает, что мы собираемся прекратить реформу». Максим Степанов, министр здравоохранения.
Логические цепочки у Зе-команды
Ну - вони ж почали будувати по американській моделі . А там людина хворіти не повинна взагалі . А якщо хворіє - повинна мати багато грошей . Або відповідного рівня страхування - що майже аналогічно ... В тій же сісідній з ними Канаді система абсолютно інша ...