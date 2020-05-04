Додано: Вів 05 тра, 2020 16:50

Кармелюк



А теперь смотрим не нарезочку, а более полные кадры Reuters. Беркут вооружен одними щитами! А если ты намекаешь на то, что использование самого БТР было незаконным и/или негуманным, то у меня для тебя очень плохие новости - ты недалекий человек в принципе, и ты путаешь государство с махновщиной.



И в Европе, и в США, и в других странах, на которые можно равняться, бронетехника при разгонах незаконных митингов используется в обязательном порядке. Американцы вообще используют не только технику защиты правоохранителей, но и технику активного подавления протестующих - направленный генератор микроволн и звуковую пушку. Майдановцам же даже холодной водой не досталось, хотя они очень сильно этого просили!



Ну а когда особо радикальные майдановцы начали стрелять из винтовок по силовикам (в чем искренне не боясь преследования сознался Парасюк мл.), то тут уже майдановцам спросить придется с провокаторов насилия среди своих...



