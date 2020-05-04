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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5997599859996000>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:25

  Hotab написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:
И что, "героические" воины майдана и автомайдана испугались каких-то пару автобусов продажных беркутовцев или тем более каких-то симферопольских дружинников?


Дык эта ж публика только при 20-кратном превосходстве смелая. А если силы сопоставимы, то "мама, вызывай ментов"

Вы игнорите мои слова о том,что "эта публика" потом на смерть стояла под Градами, бьющими через границу по наших бригадам в южном коридоре.
Ну а что касается "дружинников" и "беркут" на "пару автобусах", мы же знаем значение рашистских терминов:
местное ополчение - ЧФ РФ
народная милиция - танки и грады из Ростова, под руководством офицеров армии РФ.
Потому мы же понимаем, что там за дружинники шмонали пассажиров поездов.


Я не игнорирую, а настаиваю, что это не совсем та публика ) И если не кривить душой, то вы сами со мной согласитесь.

Из-под тишка бросать коктейли Молотова в безоружный беркут (или еще хуже - юных ВВ-шников), и на передовой защищать родину от профессиональных боевиков, прошедших горячие точки - это, как говорят в Одессе, две большие разницы... и две разные категории людей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:48

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:17

  freeze написав:
  andrijk777 написав: Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:
https://uk.wikipedia.org/
Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими.

Все понимают - это вы сильно преувеличили.
Тут много сторонников "мы за ценой не постоим".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:14

Re: Політичні дискусії


Це спеціально для zРадио!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:18

  Starikan написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав: Для таких неуків створений спеціальний ресурс. Називається Вікіпедія:
https://uk.wikipedia.org/
Странное обсуждение очевидных вещей, которые происходили в прямом эфире у всех на глазах - с одной стороны очевидный военный захват, с другой стороны такая же очевидная сдача без боя, с третьей стороны все понимают, что особого толку кроме жертв от сдачи с боем тоже бы не было, в этом можно согласиться с тамошним политбюро-СНБО во главе с тогдашними лидерами Яценюком и другими.

Все понимают - это вы сильно преувеличили.
Тут много сторонников "мы за ценой не постоим".

Цена-то ладно - это дело вкуса.

Но вот как стыкуются *Украина понад усе* с выбором-одобрением дипломатического варианта --- вот это загадка))

Тут понад усе, тут не понад усе, а тут рыбу заворачиваем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:18

Re: Політичні дискусії

Звичайно зовсім інша різниця і зовсім інша категорія людей! А головне "Беркут" зовсім беззбройний! І його в 20 разів менше! Еге ж!
Невже такі як ти думають, шо всім геть пам*ять відбило?
А тепер розкажи, який був би варіант розвитку подій далі, якби БТРи таки увірвались на Майдан. Уважно слухаю твою версію.

І це для zРадио!

P.s. Задовбало мене питаннями - чи я не робот, коли намагався під постом zРадио написати свій текст, от і довелось мудрствувати таким чином...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:22

Кармелюк
Это точно. Я уже замучался на малом экране выискивать грузовики, мотоциклы, самолёты, поезда, зонтики, велосипеды, лодки.
Это капець какой-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:27

  zРадио написав:Я не игнорирую, а настаиваю, что это не совсем та публика ) И если не кривить душой, то вы сами со мной согласитесь.

Из-под тишка бросать коктейли Молотова в безоружный беркут (или еще хуже - юных ВВ-шников), и на передовой защищать родину от профессиональных боевиков, прошедших горячие точки - это, как говорят в Одессе, две большие разницы... и две разные категории людей...


Звичайно зовсім інша різниця і зовсім інша категорія людей! А головне "Беркут" зовсім беззбройний! І його в 20 разів менше! Еге ж!

Невже такі як ти думають, шо всім геть пам*ять відбило?
А тепер розкажи, який був би варіант розвитку подій далі, якби БТРи таки увірвались на Майдан. Уважно слухаю твою версію.

P.s. Так мала виглядати моя відповідь, але ще повинні були бути і інші пости форумчан, але "робот" не давав з ними відправити, довелось їх прибрати і залишити тільки слова
zРадио.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:29

  detroytred написав:Кармелюк
Это точно. Я уже замучался на малом экране выискивать грузовики, мотоциклы, самолёты, поезда, зонтики, велосипеды, лодки.
Это капець какой-то.

Дякую за підтримку!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:50

Кармелюк

А теперь смотрим не нарезочку, а более полные кадры Reuters. Беркут вооружен одними щитами! А если ты намекаешь на то, что использование самого БТР было незаконным и/или негуманным, то у меня для тебя очень плохие новости - ты недалекий человек в принципе, и ты путаешь государство с махновщиной.

И в Европе, и в США, и в других странах, на которые можно равняться, бронетехника при разгонах незаконных митингов используется в обязательном порядке. Американцы вообще используют не только технику защиты правоохранителей, но и технику активного подавления протестующих - направленный генератор микроволн и звуковую пушку. Майдановцам же даже холодной водой не досталось, хотя они очень сильно этого просили!

Ну а когда особо радикальные майдановцы начали стрелять из винтовок по силовикам (в чем искренне не боясь преследования сознался Парасюк мл.), то тут уже майдановцам спросить придется с провокаторов насилия среди своих...

zРадио
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