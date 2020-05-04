Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом. НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
freeze написав:Или Яценюк-Турчинов тогда не то что то сделали ?
Турчинов однозначно сдал страну и когда-нибудь за это ответит
кроме того турчинов должен ответить за захват власти в феврале 2014 так как он не законно исполнял обязаности президента в то время как действовавшая на тот момент редакция конституции возлогала обязанности президента на премьер-министра.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
19yuriy91 написав:рыжая тварь выигрывает при любых раскладах...
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом. НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
"""Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны".
Эта чудесная история прекрасно иллюстрирует, что далеко не все инвестиции одинаково полезны.
В своё время, пользуясь сверхвысокими тарифами на закупку зелёной энергетики в Украине, у нас настроили всех этих станций. и радовались: ах, сколько привлекли инвестиций.
Вопрос о том, что на самом деле эта схема задумывалась не под иностранцев, а под местных деловаров, оставим пока за скобками. Получилось то, что получилось.
Теперь оказалось, что денег покупать эту электроэнергию нет - кризис, вся хурма. И решили снизить закупочные цены.
Но наши европейские друзья говорят: а нас не волнует. Платите. Пацаны лавэ потратили, негоже их кидать. У вас нету? Ничего, найдёте.
О благе Украины никто, конечно, не думает. Страну рассматривают исключительно как место, откуда можно продолжать выкачивать жалкие остатки нагулянного при "советской оккупации" сала.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
об этом он сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
В этом всё прекрасно. Коронавирус - останавливают всё, что могут, на карантин. Но выборы собираются проводить, чтобы собрались толпы народа Выборы в ОРДЛО - за гранью. Впрочем, ТКГ уже сменили, расширили, углубили, повысили. Интересно, как они себе представляют эти выборы в ОРДЛО ?
Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
Теперь, по ст. 4, комиссия будет состоять из семи членов: минимум четыре места достаются прокурорам, остальные – представителям ВУЗов или лицам, которых делегировали международные неправительственные организации и дипломатические миссии (по согласию). ... Это значит, что четыре прокурора могут назначить человека без голосов других членов комиссии. В уже недействующем положении от Рябошапки такой возможности у прокуроров не было.
freeze написав:«Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Этого нельзя допустить. Но это не означает, что мы собираемся прекратить реформу». Максим Степанов, министр здравоохранения.
Логические цепочки у Зе-команды
Ну - вони ж почали будувати по американській моделі . А там людина хворіти не повинна взагалі . А якщо хворіє - повинна мати багато грошей . Або відповідного рівня страхування - що майже аналогічно ... В тій же сісідній з ними Канаді система абсолютно інша ...
стоит обратить внимание не только на отличие медицинских систем США и Канады, но и на вытекающую из этих отличий нынешнюю статистику по коронавирусу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
19yuriy91 написав:рыжая тварь выигрывает при любых раскладах...
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом. НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.