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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5997599859996000
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:03

рыжая тварь выигрывает при любых раскладах...

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.
НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3193522
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08

  shapo написав:
  freeze написав:Или Яценюк-Турчинов тогда не то что то сделали ?

Турчинов однозначно сдал страну и когда-нибудь за это ответит

кроме того турчинов должен ответить за захват власти в феврале 2014 так как он не законно исполнял обязаности президента в то время как действовавшая на тот момент редакция конституции возлогала обязанности президента на премьер-министра.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:10

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:рыжая тварь выигрывает при любых раскладах...

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.
НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3193522


Не мое. Но по этому поводу.

"""Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны".

Эта чудесная история прекрасно иллюстрирует, что далеко не все инвестиции одинаково полезны.

В своё время, пользуясь сверхвысокими тарифами на закупку зелёной энергетики в Украине, у нас настроили всех этих станций. и радовались: ах, сколько привлекли инвестиций.

Вопрос о том, что на самом деле эта схема задумывалась не под иностранцев, а под местных деловаров, оставим пока за скобками. Получилось то, что получилось.

Теперь оказалось, что денег покупать эту электроэнергию нет - кризис, вся хурма. И решили снизить закупочные цены.

Но наши европейские друзья говорят: а нас не волнует. Платите. Пацаны лавэ потратили, негоже их кидать. У вас нету? Ничего, найдёте.

О благе Украины никто, конечно, не думает. Страну рассматривают исключительно как место, откуда можно продолжать выкачивать жалкие остатки нагулянного при "советской оккупации" сала.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:12

Ітогі подвєдьом. 2020-05-05

Ітогі подвєдьом. 2020-05-05

1) Зеленский обновил состав и повысил уровень представительства Украины в ТКГ в Минске
Вот зачем включать в состав такую кучу людей, например, любительницу матрасов Третьякову ? Явно готовятся к прямым переговорам с ОРДЛО

У Зеленского надеются, что несмотря на коронавирус местные выборы пройдут осенью по всей Украине, включая ОРДЛО
об этом он сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

В этом всё прекрасно.
Коронавирус - останавливают всё, что могут, на карантин. Но выборы собираются проводить, чтобы собрались толпы народа
Выборы в ОРДЛО - за гранью. Впрочем, ТКГ уже сменили, расширили, углубили, повысили.
Интересно, как они себе представляют эти выборы в ОРДЛО ?

2) Новое доказательство агрессии ВС РФ: оккупанты выпустили по мирным жителям Павлополя неуправляемую авиаракету (фото)

3) Эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики

НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения
Как-то ранее, я говорил, что Ахметова хотели выбросить на мороз, но он ещё скажет своё слово.
Так вот, мощно он сейчас говорит

4) Поступления от ЕСВ сократились впервые за четыре года: данные Госказначейства
Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Это даже не звоночек, это колокол.

5) У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - Шмыгаль
Как завоняло совком. Когда какой-то Шмыгаль решает за заробитчан как им работать и не выпускает их из страны

6) Венедиктова изменила аттестацию: прокуроры сами смогут решать, кого назначать
Теперь, по ст. 4, комиссия будет состоять из семи членов: минимум четыре места достаются прокурорам, остальные – представителям ВУЗов или лицам, которых делегировали международные неправительственные организации и дипломатические миссии (по согласию).
...
Это значит, что четыре прокурора могут назначить человека без голосов других членов комиссии.
В уже недействующем положении от Рябошапки такой возможности у прокуроров не было.

7) Зеленский провел жесткую воспитательную беседу с Тищенко – замглавы Офиса президента
Секундочку.
В видосике Бубочка передаёт меру Черкасс приветы от себя, МВД и СБУ, цитирую «Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы»

А с Тищенко якобы провёл жесткую беседу, да и то со слов другого.

А чё ж Бубочка в видосике не передал привет Тищенко от себя лично, МВД и СБУ ? Тому що, послідовний ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:15

  Puente написав:
  freeze написав:«Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Этого нельзя допустить.
Но это не означает, что мы собираемся прекратить реформу».
Максим Степанов, министр здравоохранения.

Логические цепочки у Зе-команды


Ну - вони ж почали будувати по американській моделі . А там людина хворіти не повинна взагалі . А якщо хворіє - повинна мати багато грошей . Або відповідного рівня страхування - що майже аналогічно ... В тій же сісідній з ними Канаді система абсолютно інша ...

стоит обратить внимание не только на отличие медицинских систем США и Канады, но и на вытекающую из этих отличий нынешнюю статистику по коронавирусу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:18

Re: Політичні дискусії

Печерский районный суд постановил арестовать Виктора Януковича.

Весна пришла. Пора сажать.

Зеленский таки сдержал свои предвыборные обещания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:18

  19yuriy91 написав:рыжая тварь выигрывает при любых раскладах...

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.
НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3193522

кто-то ещё верит в светлое будущее Украины?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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