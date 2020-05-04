Додано: Вів 05 тра, 2020 17:12

об этом он сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Теперь, по ст. 4, комиссия будет состоять из семи членов: минимум четыре места достаются прокурорам, остальные – представителям ВУЗов или лицам, которых делегировали международные неправительственные организации и дипломатические миссии (по согласию).

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Это значит, что четыре прокурора могут назначить человека без голосов других членов комиссии.

В уже недействующем положении от Рябошапки такой возможности у прокуроров не было.



Ітогі подвєдьом. 2020-05-05Вот зачем включать в состав такую кучу людей, например, любительницу матрасов Третьякову ? Явно готовятся к прямым переговорам с ОРДЛОВ этом всё прекрасно.Коронавирус - останавливают всё, что могут, на карантин. Но выборы собираются проводить, чтобы собрались толпы народаВыборы в ОРДЛО - за гранью. Впрочем, ТКГ уже сменили, расширили, углубили, повысили.Интересно, как они себе представляют эти выборы в ОРДЛО ?Как-то ранее, я говорил, что Ахметова хотели выбросить на мороз, но он ещё скажет своё слово.Так вот, мощно он сейчас говоритЭто даже не звоночек, это колокол.Как завоняло совком. Когда какой-то Шмыгаль решает за заробитчан как им работать и не выпускает их из страныСекундочку.В видосике Бубочка передаёт меру Черкасс приветы от себя, МВД и СБУ, цитирую «Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы»А с Тищенко якобы провёл жесткую беседу, да и то со слов другого.А чё ж Бубочка в видосике не передал привет Тищенко от себя лично, МВД и СБУ ? Тому що, послідовний ?