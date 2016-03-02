Вперед, кремлебот - десятки не надо, просто десяток видео кровавых разгонов с использованием БТР-ов за последние 10 лет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:13
Вперед, кремлебот - десятки не надо, просто десяток видео кровавых разгонов с использованием БТР-ов за последние 10 лет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:13
Ахаха, бестолочь - ВВП за 2020-й неизвестен, год еще не закончился!!!! На что ты делить будешь??? Именно поэтому на графике я оставил пустое место по расходам на медицину к ВВП в 2020-м. Это тебе не Бюджет, который законом регулируется, и известен в текущем периоде.
Спасибо, повеселил от души)))
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:39
Re: Політичні дискусії
Таке враження, що майдан бачив тільки по рос тіві.
Фото і відео є куча.
Один з героїв небесної сотні Калиняк, яких різні якби розвінчують, загинув внаслідок пневмонії після водометів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:47
zРадио
Очередная байка, что не собирались разгонять, поэтому технику не использовали.
Но 2 БТР говорят об обратном
И в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 тоже не собирались "разгонять", но пришла беркутня
И про Парасюка, ты таки винтовку от охотничьего ружья не отличаешь. Облажался ты со ссылкой на Парасюка.
А твои фотки - источник укажи, а то ты и всякие ЛАДы с шапо набрасываете, а фактов не предоставляете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:52
Re: Політичні дискусії
Ну, б***, самая актуальная тема
На самом деле, это аналог DDoS-атаки, то есть забросать КСУ запросами, чтобы он увяз в обработке таких незначительных запросов.
И не смог, в дальнейшем, обработать актуальные запросы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:55
Как говорил Печкин - "а усы и подделать можно", если ты смотрел хоть раз этот мультик
А трындюк здесь ты - источник ты не привел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:00
Ой+
Еще одна ложь! Ты хоть знаешь, что такое водомет, и как он работает?
На смотри 2 видео - одно с майдана, второе из Израиля.
PS: а по поводу причин смерти людей на майдане - нерасследованная тайна, покрытия мраком. Мифы же развеиваются один за другим - в сети опубликованы уже 30 дел по смертям Небесной сотни, которые никак не связаны с протестной деятельностью!
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:03
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:28
Какие нежные нынче пошли пригожинские
Врут, а потом включают обиженку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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