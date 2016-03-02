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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6000600160026003>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:13

  zРадио написав:Я это даже комментировать не буду - любой, кто при памяти, видел десятки видео кровавых разгонов в Европе и США.


Вперед, кремлебот - десятки не надо, просто десяток видео кровавых разгонов с использованием БТР-ов за последние 10 лет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:13

  Sommer написав:Блин, топ-менеджер, ты уже слишком нахально врешь.
По ссылке выше:
у відсотках до ВВП - Зведений бюджет - Медицина
2016 - 3.2%
2017 - 3.4%
2018 - 3.3%
2019 - 3.3%
2020 - 3.0%


Ахаха, бестолочь - ВВП за 2020-й неизвестен, год еще не закончился!!!! На что ты делить будешь??? Именно поэтому на графике я оставил пустое место по расходам на медицину к ВВП в 2020-м. Это тебе не Бюджет, который законом регулируется, и известен в текущем периоде.

Спасибо, повеселил от души)))

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:39

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Майдановцам же даже холодной водой не досталось, хотя они очень сильно этого просили!


Таке враження, що майдан бачив тільки по рос тіві.
"Во времена трагических событий, которые происходили в Киеве, правительство Азарова-Януковича разрешило использовать водометы против мирных протестующих при минусовых температурах. Этим жестоким решением они нарушили все принятые международные гуманитарные стандарты", – сказал Семерак.

В данный момент Генпрокуратура и МВД проводят расследование этих событий.

"Надеюсь на скорое наказание виновных", – отметил Остап Семерак.

22 января постановлением Кабинета министров было разрешено ввести на вооружение органов внутренних дел Украины специальные средства российского производства, а также использовать водометы против граждан при температуре 0°C.

19 февраля 2014 года в центре Киева водомет, который приехал на Майдан для разгона митингующих, задавил молодого человека.
https://gordonua.com/news/maidan/genpro ... 19074.html

Фото і відео є куча.
Один з героїв небесної сотні Калиняк, яких різні якби розвінчують, загинув внаслідок пневмонії після водометів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%87
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:47

zРадио
Очередная байка, что не собирались разгонять, поэтому технику не использовали.
Но 2 БТР говорят об обратном

И в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 тоже не собирались "разгонять", но пришла беркутня

И про Парасюка, ты таки винтовку от охотничьего ружья не отличаешь. Облажался ты со ссылкой на Парасюка.

А твои фотки - источник укажи, а то ты и всякие ЛАДы с шапо набрасываете, а фактов не предоставляете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:50

pesikot

Троллям уже даже фотографии - не факт (рука-лицо)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:52

Re: Політичні дискусії

Нардепы просят КСУ растолковать, что означают слова "достойные условия жизни человека" в преамбуле Конституции
Ну, б***, самая актуальная тема

На самом деле, это аналог DDoS-атаки, то есть забросать КСУ запросами, чтобы он увяз в обработке таких незначительных запросов.
И не смог, в дальнейшем, обработать актуальные запросы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:55

  zРадио написав:pesikot

Троллям уже даже фотографии - не факт (рука-лицо)

Как говорил Печкин - "а усы и подделать можно", если ты смотрел хоть раз этот мультик :)

А трындюк здесь ты - источник ты не привел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:00

Ой+

Еще одна ложь! Ты хоть знаешь, что такое водомет, и как он работает?
На смотри 2 видео - одно с майдана, второе из Израиля.





PS: а по поводу причин смерти людей на майдане - нерасследованная тайна, покрытия мраком. Мифы же развеиваются один за другим - в сети опубликованы уже 30 дел по смертям Небесной сотни, которые никак не связаны с протестной деятельностью!
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:03

  pesikot написав: источник ты не привел


А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:28

  zРадио написав:
  pesikot написав: источник ты не привел


А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды

Какие нежные нынче пошли пригожинские :)
Врут, а потом включают обиженку :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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