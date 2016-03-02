Додано: Вів 05 тра, 2020 18:47

zРадио

Очередная байка, что не собирались разгонять, поэтому технику не использовали.

Но 2 БТР говорят об обратном



И в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 тоже не собирались "разгонять", но пришла беркутня



И про Парасюка, ты таки винтовку от охотничьего ружья не отличаешь. Облажался ты со ссылкой на Парасюка.



А твои фотки - источник укажи, а то ты и всякие ЛАДы с шапо набрасываете, а фактов не предоставляете

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой