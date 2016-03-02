Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не хвастовства ради, а просто чтобы новые читатели понимали, кто здесь думает головой, а кто - задним местом, позволю себе процитировать сам себя.
Еще прошлым летом, почти год назад я бил в набат о надвигающемся кризисе в энергетике из-за произвола олигархов (в первую очередь - рыжего) с зелеными тарифами. Додано: Нед 30 чер, 2019 17:50
zРадио написав:Дело в географии строительства ВЭС и СЭС - их строят на Юге, там выше и инсоляция, и энергия ветра. При этом дефицита электроэнергии там не было и нет за счет Южно-Украинской и Запорожской АЭС (целых 9 больших и эффективных блоков)!
И именно ими "пожертвуют" (уже жертвуют, а будут жертвовать тем больше, чем больше мощностей ВИЭ на Юге настроят), чтобы Ахметов, Клюевы и пр. могли отдавать свою зеленую э/э в сеть. НКРЭКУ - филиал ДТЭК, не говорите, что не знаете! Хотя бы биографии ее членов почитайте для общего развития.
А теперь смотрим не нарезочку, а более полные кадры Reuters. Беркут вооружен одними щитами! А если ты намекаешь на то, что использование самого БТР было незаконным и/или негуманным, то у меня для тебя очень плохие новости - ты недалекий человек в принципе, и ты путаешь государство с махновщиной.
И в Европе, и в США, и в других странах, на которые можно равняться, бронетехника при разгонах незаконных митингов используется в обязательном порядке. Американцы вообще используют не только технику защиты правоохранителей, но и технику активного подавления протестующих - направленный генератор микроволн и звуковую пушку. Майдановцам же даже холодной водой не досталось, хотя они очень сильно этого просили!
Ну а когда особо радикальные майдановцы начали стрелять из винтовок по силовикам (в чем искренне не боясь преследования сознался Парасюк мл.), то тут уже майдановцам спросить придется с провокаторов насилия среди своих...
Не шановний zРадио! Не я "недалекий человек в принципе", а ти! Бо ти навіть не зрозумів, чому я так тобі написав! Пояснюю для "недалекого человека в принципе" - відповідь була на слова: "Дык эта ж публика только при 20-кратном превосходстве смелая. А если силы сопоставимы, то "мама, вызывай ментов" та "Из-под тишка бросать коктейли Молотова в безоружный беркут (или еще хуже - юных ВВ-шников), и на передовой защищать родину от профессиональных боевиков, прошедших горячие точки - это, как говорят в Одессе, две большие разницы... и две разные категории людей...", в яких ти звинуватив майданівців в боягузництві та підлості. Саме тому довелось написати тобі саркастичний пост і додати до нього відповідне відео, щоб ти зрозумів (якщо зможеш), що твої твердження дуже далекі від дійсності і що ти звичайнісінький маніпулятор (та ще й безкорисливий, як ти неодноразово стверджував у своїх постах усім тут присутнім).
zРадио написав:Ты хоть знаешь, что такое водомет, и как он работает?
О, топ у нас водометознаток? Вище давав пруф - януковичівцям з раші підігнали водомети, які в них спроможності тим і користувались, причому в мороз, що прямо забороняли інструкції і на відміну від Ізраїля. "В сети опубликовали" крутий аргумент, навіть шаріїв з кисельовими не треба наводити.