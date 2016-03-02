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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6000600160026003
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:29

  zРадио написав:
  pesikot написав: источник ты не привел


А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды

Як тобі назва відосіка Шарія "Вонючим Майданом"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:31

  zРадио написав:
  Sommer написав:Блин, топ-менеджер, ты уже слишком нахально врешь.
По ссылке выше:
у відсотках до ВВП - Зведений бюджет - Медицина
2016 - 3.2%
2017 - 3.4%
2018 - 3.3%
2019 - 3.3%
2020 - 3.0%


Ахаха, бестолочь - ВВП за 2020-й неизвестен, год еще не закончился!!!!


Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.

А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи.
Востаннє редагувалось Sommer в Вів 05 тра, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:32

  zРадио написав:
  pesikot написав: источник ты не привел


А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды


Это лучшее признание в том, какую гадость ты используешь в качестве "источников"! :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:38

Не хвастовства ради, а просто чтобы новые читатели понимали, кто здесь думает головой, а кто - задним местом, позволю себе процитировать сам себя.

Еще прошлым летом, почти год назад я бил в набат о надвигающемся кризисе в энергетике из-за произвола олигархов (в первую очередь - рыжего) с зелеными тарифами.

Додано: Нед 30 чер, 2019 17:50
  zРадио написав:Дело в географии строительства ВЭС и СЭС - их строят на Юге, там выше и инсоляция, и энергия ветра. При этом дефицита электроэнергии там не было и нет за счет Южно-Украинской и Запорожской АЭС (целых 9 больших и эффективных блоков)!

И именно ими "пожертвуют" (уже жертвуют, а будут жертвовать тем больше, чем больше мощностей ВИЭ на Юге настроят), чтобы Ахметов, Клюевы и пр. могли отдавать свою зеленую э/э в сеть. НКРЭКУ - филиал ДТЭК, не говорите, что не знаете! Хотя бы биографии ее членов почитайте для общего развития.


Ринок енергоносіїв в контексті
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:46

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Блин, топ-менеджер, ты уже слишком нахально врешь.
По ссылке выше:
у відсотках до ВВП - Зведений бюджет - Медицина
2016 - 3.2%
2017 - 3.4%
2018 - 3.3%
2019 - 3.3%
2020 - 3.0%


Ахаха, бестолочь - ВВП за 2020-й неизвестен, год еще не закончился!!!!


Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.

А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи.


Опять хороняке клитикус мерещится ))

А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/659382/

Фантазируй дальше, закшварец :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:48

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав: источник ты не привел


А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды


Это лучшее признание в том, какую гадость ты используешь в качестве "источников"! :mrgreen:


Я тебе вспомню это, когда ты будешь пытаться здесь втулить ссылку на fake news, которые обосрались со "смертью" северокорейского пупса :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:54

  flyman написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав: источник ты не привел


А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды

Як тобі назва відосіка Шарія "Вонючим Майданом"


Для меня он не вонючий, а ненужный. Ни одну проблему не решил, а новые - создал.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:55

  zРадио написав:Кармелюк

А теперь смотрим не нарезочку, а более полные кадры Reuters. Беркут вооружен одними щитами! А если ты намекаешь на то, что использование самого БТР было незаконным и/или негуманным, то у меня для тебя очень плохие новости - ты недалекий человек в принципе, и ты путаешь государство с махновщиной.

И в Европе, и в США, и в других странах, на которые можно равняться, бронетехника при разгонах незаконных митингов используется в обязательном порядке. Американцы вообще используют не только технику защиты правоохранителей, но и технику активного подавления протестующих - направленный генератор микроволн и звуковую пушку. Майдановцам же даже холодной водой не досталось, хотя они очень сильно этого просили!

Ну а когда особо радикальные майдановцы начали стрелять из винтовок по силовикам (в чем искренне не боясь преследования сознался Парасюк мл.), то тут уже майдановцам спросить придется с провокаторов насилия среди своих...



Не шановний zРадио!
Не я "недалекий человек в принципе", а ти!
Бо ти навіть не зрозумів, чому я так тобі написав!
Пояснюю для "недалекого человека в принципе" - відповідь була на слова: "Дык эта ж публика только при 20-кратном превосходстве смелая. А если силы сопоставимы, то "мама, вызывай ментов" та "Из-под тишка бросать коктейли Молотова в безоружный беркут (или еще хуже - юных ВВ-шников), и на передовой защищать родину от профессиональных боевиков, прошедших горячие точки - это, как говорят в Одессе, две большие разницы... и две разные категории людей...", в яких ти звинуватив майданівців в боягузництві
та підлості. Саме тому довелось написати тобі саркастичний пост і додати до нього відповідне відео, щоб ти зрозумів (якщо зможеш), що твої твердження дуже далекі від дійсності і що ти звичайнісінький маніпулятор (та ще й безкорисливий, як ти неодноразово стверджував у своїх постах усім тут присутнім).
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:00

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты хоть знаешь, что такое водомет, и как он работает?


О, топ у нас водометознаток?
Вище давав пруф - януковичівцям з раші підігнали водомети, які в них спроможності тим і користувались, причому в мороз, що прямо забороняли інструкції і на відміну від Ізраїля.
"В сети опубликовали" крутий аргумент, навіть шаріїв з кисельовими не треба наводити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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