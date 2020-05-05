Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6001600260036004 Додано: Вів 05 тра, 2020 20:21 budivelnik написав: zРадио написав: Ни одну проблему не решил, а новые - создал. Ни одну проблему не решил, а новые - создал. Як би не тужились педераційники і їх прихвостні..

Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавжди

Різко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13%

Далі піде легше. Як би не тужились педераційники і їх прихвостні..Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавждиРізко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13%Далі піде легше.



Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.



Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия zРадио

Повідомлень: 5523 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 20:56 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Ни одну проблему не решил, а новые - создал. Ни одну проблему не решил, а новые - создал. Як би не тужились педераційники і їх прихвостні..

Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавжди

Різко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13%

Далі піде легше. Як би не тужились педераційники і їх прихвостні..Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавждиРізко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13%Далі піде легше. Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.

Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия Який прохідний бал в ольгіно по матемтиці?

ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським вектором

Було 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32%

Стало 13-18%

Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями Який прохідний бал в ольгіно по матемтиці?ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським векторомБуло 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32%Стало 13-18%Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22629 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 21:15 budivelnik написав: ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським вектором

Було 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32%

Стало 13-18%

ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським векторомБуло 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32%Стало 13-18%



Не было 40% пророссийских, наверно, еще с 90-х годов. Ты намеренно перекручиваешь факты, как тебе нравится - весь электорат ПР скидываешь на пророссийских, весь электорат СН - на армовирцев. Хотя это примерно одни и те же люди (без Крыма и части Донбасса) - пересечение по территории практически один в один.



Еще одно искажение реальности от порохоботов - это то, что все, кто не поддерживал майдан, были за РФ. Чушь полная! Я не поддерживал майдан после того, как на его сцену вылезли зашкваренные отщипенцы от бело-голубых. А участвовать в авантюре по смене одных рыл на другие из одной кодлы, при этом подвергая опасности государственность, извините... Это не для меня!



budivelnik написав: Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями



Согласен. Только ты говорил о заслугах майдана в части уменьшения любителей раши... Не было 40% пророссийских, наверно, еще с 90-х годов. Ты намеренно перекручиваешь факты, как тебе нравится - весь электорат ПР скидываешь на пророссийских, весь электорат СН - на армовирцев. Хотя это примерно одни и те же люди (без Крыма и части Донбасса) - пересечение по территории практически один в один.Еще одно искажение реальности от порохоботов - это то, что все, кто не поддерживал майдан, были за РФ. Чушь полная! Я не поддерживал майдан после того, как на его сцену вылезли зашкваренные отщипенцы от бело-голубых. А участвовать в авантюре по смене одных рыл на другие из одной кодлы, при этом подвергая опасности государственность, извините... Это не для меня!Согласен. Только ты говорил о заслугах майдана в части уменьшения любителей раши... zРадио

Повідомлень: 5523 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 21:30 zРадио написав: Sommer написав: Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.



А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи. Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи.



Опять хороняке клитикус мерещится ))



А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/659382/



Фантазируй дальше, закшварец Опять хороняке клитикус мерещится ))А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.Фантазируй дальше, закшварец



Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка. Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5079 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 21:39 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.



А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи. Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи.



Опять хороняке клитикус мерещится ))



А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/659382/



Фантазируй дальше, закшварец Опять хороняке клитикус мерещится ))А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.Фантазируй дальше, закшварец



Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка. Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка.



"Зашкварец" я позаимствовал у кого-то из порохоботов, кстати. А "хороняка" - книг больше читай!



PS: ларечник на форуме тоже есть, поищи в своем бивуаке

PPS: сорян, если опять какие незнакомые слова встретишь - что с этим делать, я уже порекомендовал "Зашкварец" я позаимствовал у кого-то из порохоботов, кстати. А "хороняка" - книг больше читай!PS: ларечник на форуме тоже есть, поищи в своем бивуакеPPS: сорян, если опять какие незнакомые слова встретишь - что с этим делать, я уже порекомендовал zРадио

Повідомлень: 5523 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6001600260036004 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: ТупУм