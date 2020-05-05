Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ни одну проблему не решил, а новые - создал.
Як би не тужились педераційники і їх прихвостні.. Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавжди Різко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13% Далі піде легше.
Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.
Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия
zРадио написав:Ни одну проблему не решил, а новые - создал.
Як би не тужились педераційники і їх прихвостні.. Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавжди Різко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13% Далі піде легше.
Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится. Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия
Який прохідний бал в ольгіно по матемтиці? ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським вектором Було 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32% Стало 13-18% Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями
budivelnik написав:ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським вектором Було 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32% Стало 13-18%
Не было 40% пророссийских, наверно, еще с 90-х годов. Ты намеренно перекручиваешь факты, как тебе нравится - весь электорат ПР скидываешь на пророссийских, весь электорат СН - на армовирцев. Хотя это примерно одни и те же люди (без Крыма и части Донбасса) - пересечение по территории практически один в один.
Еще одно искажение реальности от порохоботов - это то, что все, кто не поддерживал майдан, были за РФ. Чушь полная! Я не поддерживал майдан после того, как на его сцену вылезли зашкваренные отщипенцы от бело-голубых. А участвовать в авантюре по смене одных рыл на другие из одной кодлы, при этом подвергая опасности государственность, извините... Это не для меня!
budivelnik написав:Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями
Согласен. Только ты говорил о заслугах майдана в части уменьшения любителей раши...