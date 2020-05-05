RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6001600260036004
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:21

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ни одну проблему не решил, а новые - создал.
Як би не тужились педераційники і їх прихвостні..
Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавжди
Різко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13%
Далі піде легше.


Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.

Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ни одну проблему не решил, а новые - создал.
Як би не тужились педераційники і їх прихвостні..
Але одну причину Майдан вирішив як я розумію назавжди
Різко зменшив кількість проросійськонастроєних з 40% до 13%
Далі піде легше.
Редкий случай, когда пропольский манкурт прав по сути (но не по форме изложения - с этим вообще беда-беда) - действительно, если из электората вычеркнуть крымчан и часть жителей Донбасса, то количество пророссийскинастроенных резко уменьшится.
Правда, я такие методы не считаю решением проблемы. Но, как говорится, кому как - ура-патриот этому рад, я не очень. Плюрализм и демократия :mrgreen:
Який прохідний бал в ольгіно по матемтиці?
ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським вектором
Було 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32%
Стало 13-18%
Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22629
З нами з: 15.01.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:15

  budivelnik написав:ОРДЛО+Крим=10% населення=8% виборців з проросійським вектором
Було 40% проросійських - 8 % ОРДЛО+Крим=повинно було стати 32%
Стало 13-18%


Не было 40% пророссийских, наверно, еще с 90-х годов. Ты намеренно перекручиваешь факты, как тебе нравится - весь электорат ПР скидываешь на пророссийских, весь электорат СН - на армовирцев. Хотя это примерно одни и те же люди (без Крыма и части Донбасса) - пересечение по территории практически один в один.

Еще одно искажение реальности от порохоботов - это то, что все, кто не поддерживал майдан, были за РФ. Чушь полная! Я не поддерживал майдан после того, как на его сцену вылезли зашкваренные отщипенцы от бело-голубых. А участвовать в авантюре по смене одных рыл на другие из одной кодлы, при этом подвергая опасности государственность, извините... Это не для меня!

  budivelnik написав:Так що пуйло пітерське чудово допомогло помножити на нуль проросійських- своїми сволочними діями


Согласен. Только ты говорил о заслугах майдана в части уменьшения любителей раши...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:30

  zРадио написав:
  Sommer написав:Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.

А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи.


Опять хороняке клитикус мерещится ))

А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/659382/

Фантазируй дальше, закшварец :mrgreen:


Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:39

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Блин, критикус, не позорься. ВВП на следующий год приблизительно знают, вычисляя по предыдущему, стыдно топ-менеджеру такого не знать.

А то, что Моника с крысами ВВП уронит - это понятно, это и к бабке не ходи.


Опять хороняке клитикус мерещится ))

А по поводу "приблизительно знают" - ага-ага, именно поэтому МВФ поменял прогноз ВВП Украины на 2020-й с роста в 3,3% на падение в 7,7%.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/659382/

Фантазируй дальше, закшварец :mrgreen:


Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка.


"Зашкварец" я позаимствовал у кого-то из порохоботов, кстати. А "хороняка" - книг больше читай!

PS: ларечник на форуме тоже есть, поищи в своем бивуаке :mrgreen:
PPS: сорян, если опять какие незнакомые слова встретишь - что с этим делать, я уже порекомендовал
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:42

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды

Як тобі назва відосіка Шарія "Вонючим Майданом"


Для меня он не вонючий, а ненужный. Ни одну проблему не решил, а новые - создал.

Ну він назвав вонючим.
Так що рівень "журналістики" нормас, для 73%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18991
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:03

  zРадио написав:
  Sommer написав:Судя по лексикону, ты топ-менеджер по продаже бухла в ларьке? Потому что ты и в логику не можешь, бедняжка.


"Зашкварец" я позаимствовал у кого-то из порохоботов, кстати. А "хороняка" - книг больше читай!

PS: ларечник на форуме тоже есть, поищи в своем бивуаке :mrgreen:
PPS: сорян, если опять какие незнакомые слова встретишь - что с этим делать, я уже порекомендовал


Когда мне нужно будет разобраться в привычном для тебя лексиконе бухариков и уголовников, я конечно к тебе обращусь. В этом, ты похоже, специалист.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:12

  flyman написав:Ну він назвав вонючим.
Так що рівень "журналістики" нормас, для 73%


Шарий с популистскими роликами про МВФ и сталинское "расстрелять" уподобился Ляшко, только на своей географии. И все ради политических рейтингов. Так что об уровне журналистики придется забыть вплоть до местных выборов...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:28

  Sommer написав:
  detroytred написав:Факт есть факт: использовался рашкой формат зелёных человечков не просто так.


Естественно не просто так. Трусливо спороть погоны - это позор для нормальных военных.

  detroytred написав:Воевать полномасштабно открыто рашка наврядли могла себе позволить.


Ну конечно. Грузия в 2008-м тоже так думала.

Тогда всякие разведчики и т.п. *работающие* без погон не нормальные военные, а так ...

Логика проста -- именно получив по шапке от Штатов и Ко за эту свою открытую агрессию против Грузии и ретировавшись из под Тбилиси, рашка лишилась желания и возможности открыто масштабно применять свои вооруженные силы.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22891
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6001600260036004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.