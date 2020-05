Додано: Вів 05 тра, 2020 22:42

zРадио написав: flyman написав: zРадио написав: А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды А толку? Все равно "правильные" СМИ такое не напечатают, а "неправильные" ты обосрешь в лучших традициях пропаганды

Як тобі назва відосіка Шарія "Вонючим Майданом" Як тобі назва відосіка Шарія "Вонючим Майданом"



Для меня он не вонючий, а ненужный. Ни одну проблему не решил, а новые - создал. Для меня он не вонючий, а ненужный. Ни одну проблему не решил, а новые - создал.

Ну він назвав вонючим.

Так що рівень "журналістики" нормас, для 73% Ну він назвав вонючим.Так що рівень "журналістики" нормас, для 73%

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

