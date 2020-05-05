Ну назвал, и что?
Это святыня какая-то, религиозный символ?
А если реально разобраться, что хорошего принес майдан Украине и подавляющему большинству украинцев?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 01:16
Додано: Сер 06 тра, 2020 01:39
Немає «москалів» між нас, нема «бандерів»,
А, є — знедолений вкраїнський люд.
І є сім’я — «міжгірських» ненажерів,
Захочуть — милують, а схочуть, то й уб’ють.
Брати зі Сходу, плачем разом з вами,
Коли в копальнях ваші діти мруть.
І серце розривається у мами,
В моєї мами, як на шахтах дзвони б’ють.
А батько твій не може самокрутку
Від трепету в руках одразу запалить.
А мій в той час, сльозу ховає хутко,
Біда не в нас. Та в нас також болить…
З Донецька — ти, а я живу у Львові,
Приїдь у гості, хлібом поділюсь.
Не страшно, що різниця є у слові,
Я іншого, мій братику, боюсь.
Боюся тих, хто ділить нас з тобою:
(в той час витесує гроби).
Боюся тих, хто кличе нас до бою,
Мовляв, хай чубляться «презренные рабы».
У мене на столі лиш картоплина,
А ти, хто-зна, чи й вчора їв. …
Я вже не хочу, щоб моя родина,
Й твоя також кормила упирів!
Немає «москалів»між нас, нема «бандерів»,
Є Люди! Є Вкраїна! Ти і Я!
І купка є «міжгірських» людожерів,
То не вони… А ми — одна Сім’я!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:01
Що означає "за РФ"?
1. За РФ - приєднання України до РФ.
Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.
Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.
2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.
Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).
Прогрес "на лицо".
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:18
Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.
По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.
Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник.
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:24
В Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася (було 56%, стало 41%). Кількість тих, хто ставиться негативно до України збільшилася (було 31%, стало 47%).
У Росії порівняно з вереснем 2019 рокузбільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 23%, стало 26%) та незалежних відносин без кордонів та митниць (було 54%, стало 56%). Зменшилася кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу (було 19%, стало 15%)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:32
Tegularius
Информация выше по твоей ссылке. Не хотят они дружбы с Украиной.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:32
Легко объяснимо.
В России многие воспринимали Зеленского как пророссийского политика, ожидали резкого разворота вненшей политики Украины в российскую сторону после его избрания.
Поэтому после избрания Зеленского отношение к Украине в РФ резко улучшилось.
Когда же выяснилось, что Зеленский не собирается разворачиваться в сторону России и даже не спешит мириться с ЛДНР - это отношение снова ухудшилось. Правда, оно всё еще существенно лучше, чем было при президентсве Порошенкою
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:47
Украинцы вообще говоря по этим опросам показывают себя более зрелой политически нацией, чем россияне. Большинство украинцев четко различает российское руководство (к которому преобладает резко отрицательное отношение) и российский народ, к которому большинство относится положительно. Россияне же почти не различают отношение к власти и народу, и отношение к украинцам сильно колеблется в зависимости от того, кто в данный момент здесь президент и от действий властей.
В этом плане сторонники Порошенко ближе к россиянам (и для первых, и для вторых власть и народ одно и то же), избиратели Зеленского же демонстрируют более цивилизованный, проевропейский подход, менее подверженный влиянию пропаганды.
In HODL we trust
Додано: Сер 06 тра, 2020 02:57
Питання - "Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами?" бредове(на сьогодні).
Я відповім на нього "так", хоч я дуже негативно ставлюсь до РФ.
90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!
А загалом чим ті "опроси" суперечать мені?
В 2008/09 до РФ дуже погано відносились 6%. Зараз 35%. Ріст негативу в 6!!! разів.
Аналогічно 2 питання:
В 2008/09 "відношення до РФ, як до інших" - 11%. Зараз 40%. Ріст 4!!! рази.
Ще не забувайте, що є старше покоління - вони за РФ горою, що б там не сталось, хоч війна. Є люди в селах, яким це все фіолетово, їх політика не цікавить.
І останнє - я не дуже довіряю цьому "опросу"(лінь писати чому). В цьому питанні більш правдивим є вибори! До виборів люди відносяться значно серйозніше ніж до "опросів".
Додано: Сер 06 тра, 2020 03:18
Tegularius
І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.
Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!
Спеціально знайшов дані за
квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%
За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%
За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%
Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!
"Проросійських" поменшало в 4 рази.
І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.
Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи
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