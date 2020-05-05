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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6002600360046005 Додано: Сер 06 тра, 2020 01:16 flyman написав: Ну він назвав вонючим.

Так що рівень "журналістики" нормас, для 73% Ну він назвав вонючим.Так що рівень "журналістики" нормас, для 73%

Ну назвал, и что?

Это святыня какая-то, религиозный символ?

А если реально разобраться, что хорошего принес майдан Украине и подавляющему большинству украинцев? Ну назвал, и что?Это святыня какая-то, религиозный символ?А если реально разобраться, что хорошего принес майдан Украине и подавляющему большинству украинцев? Tegularius Повідомлень: 1227 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 01:39 Tegularius написав: Это святыня какая-то, религиозный символ?

А если реально разобраться, что хорошего принес майдан Украине и подавляющему большинству украинцев ? Это святыня какая-то, религиозный символ?А если реально разобраться, что хорошего принес майдан Украине и

Немає «москалів» між нас, нема «бандерів»,

А, є — знедолений вкраїнський люд.

І є сім’я — «міжгірських» ненажерів,

Захочуть — милують, а схочуть, то й уб’ють.

Брати зі Сходу, плачем разом з вами,

Коли в копальнях ваші діти мруть.

І серце розривається у мами,

В моєї мами, як на шахтах дзвони б’ють.

А батько твій не може самокрутку

Від трепету в руках одразу запалить.

А мій в той час, сльозу ховає хутко,

Біда не в нас. Та в нас також болить…

З Донецька — ти, а я живу у Львові,

Приїдь у гості, хлібом поділюсь.

Не страшно, що різниця є у слові,

Я іншого, мій братику, боюсь.

Боюся тих, хто ділить нас з тобою:

(в той час витесує гроби).

Боюся тих, хто кличе нас до бою,

Мовляв, хай чубляться «презренные рабы».

У мене на столі лиш картоплина,

А ти, хто-зна, чи й вчора їв. …

Я вже не хочу, щоб моя родина,

Й твоя також кормила упирів!

Немає «москалів»між нас, нема «бандерів»,

Є Люди ! Є Вкраїна ! Ти і Я !

І купка є «міжгірських» людожерів,

То не вони… А ми — одна Сім’я ! Немає «москалів» між нас, нема «бандерів»,А, є — знедолений вкраїнський люд.І є сім’я — «міжгірських» ненажерів,Захочуть — милують, а схочуть, то й уб’ють.Брати зі Сходу, плачем разом з вами,Коли в копальнях ваші діти мруть.І серце розривається у мами,В моєї мами, як на шахтах дзвони б’ють.А батько твій не може самокруткуВід трепету в руках одразу запалить.А мій в той час, сльозу ховає хутко,Біда не в нас. Та в нас також болить…З Донецька — ти, а я живу у Львові,Приїдь у гості, хлібом поділюсь.Не страшно, що різниця є у слові,Я іншого, мій братику, боюсь.Боюся тих, хто ділить нас з тобою:(в той час витесує гроби).Боюся тих, хто кличе нас до бою,Мовляв, хай чубляться «презренные рабы».У мене на столі лиш картоплина,А ти, хто-зна, чи й вчора їв. …Я вже не хочу, щоб моя родина,Й твоя також кормила упирів!Немає «москалів»між нас, нема «бандерів»,І купка є «міжгірських» людожерів,То не вони… А Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28369 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1925 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:01 zРадио написав: были за РФ были за РФ

Що означає "за РФ"?

1. За РФ - приєднання України до РФ.

Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.

Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.

2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.

Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).

Прогрес "на лицо". Що означає "за РФ"?1. За РФ - приєднання України до РФ.Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).Прогрес "на лицо". andrijk777

Повідомлень: 2047 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:18 andrijk777 написав: zРадио написав: были за РФ были за РФ

Що означає "за РФ"?

1. За РФ - приєднання України до РФ.

Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.

Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.

2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.

Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).

Прогрес "на лицо". Що означає "за РФ"?1. За РФ - приєднання України до РФ.Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).Прогрес "на лицо".



Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.

По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.

Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=933&page=1 Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник. Tegularius Повідомлень: 1227 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:24 Tegularius написав: andrijk777 написав: zРадио написав: были за РФ были за РФ

Що означає "за РФ"?

1. За РФ - приєднання України до РФ.

Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.

Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.

2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.

Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).

Прогрес "на лицо". Що означає "за РФ"?1. За РФ - приєднання України до РФ.Життя показало що тільки в Криму таких можливо назбирається половина, а може і ні. На Донбасі таких точно було менше 50%.Загалом в цю категорію входять люди які мало що досягли і мріють про великі зарплати і пенсії РФ.2. За РФ - це за "дружбу" з РФ, тобто тайожний союз, російська мова, підтримка позиції РФ на міжнародній арені, зняття кордонів і плюсики у вигляді дешевого газу - фактично шлях, який вибрала Білорусь.Це і є категорія "проросійських". До цієї категорії належить, звісно, значно більше людей, ніж до 1. Сюди можна записати(до війни) 90% Криму і Донбасу. А до майданів до цієї категорії належало 50-60% населення України. Зараз десь 15-20%(без Криму і ОРДЛО).Прогрес "на лицо".



Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.

По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.

Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=933&page=1 Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник.

В Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася (було 56%, стало 41%). Кількість тих, хто ставиться негативно до України збільшилася (було 31%, стало 47%).

У Росії порівняно з вереснем 2019 рокузбільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 23%, стало 26%) та незалежних відносин без кордонів та митниць (було 54%, стало 56%). Зменшилася кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу (було 19%, стало 15%) В Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася (було 56%, стало 41%). Кількість тих, хто ставиться негативно до України збільшилася (було 31%, стало 47%).У Росії порівняно з вереснем 2019 рокузбільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 23%, стало 26%) та незалежних відносин без кордонів та митниць (було 54%, стало 56%). Зменшилася кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу (було 19%, стало 15%) "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8558 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:32 Tegularius

Информация выше по твоей ссылке. Не хотят они дружбы с Украиной. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8558 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:32 Ukrainian написав: В Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася (було 56%, стало 41%). Кількість тих, хто ставиться негативно до України збільшилася (було 31%, стало 47%).

У Росії порівняно з вереснем 2019 рокузбільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 23%, стало 26%) та незалежних відносин без кордонів та митниць (було 54%, стало 56%). Зменшилася кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу (було 19%, стало 15%) В Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася (було 56%, стало 41%). Кількість тих, хто ставиться негативно до України збільшилася (було 31%, стало 47%).У Росії порівняно з вереснем 2019 рокузбільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 23%, стало 26%) та незалежних відносин без кордонів та митниць (було 54%, стало 56%). Зменшилася кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу (було 19%, стало 15%)

Легко объяснимо.

В России многие воспринимали Зеленского как пророссийского политика, ожидали резкого разворота вненшей политики Украины в российскую сторону после его избрания.

Поэтому после избрания Зеленского отношение к Украине в РФ резко улучшилось.

Когда же выяснилось, что Зеленский не собирается разворачиваться в сторону России и даже не спешит мириться с ЛДНР - это отношение снова ухудшилось. Правда, оно всё еще существенно лучше, чем было при президентсве Порошенкою Легко объяснимо.В России многие воспринимали Зеленского как пророссийского политика, ожидали резкого разворота вненшей политики Украины в российскую сторону после его избрания.Поэтому после избрания Зеленского отношение к Украине в РФ резко улучшилось.Когда же выяснилось, что Зеленский не собирается разворачиваться в сторону России и даже не спешит мириться с ЛДНР - это отношение снова ухудшилось. Правда, оно всё еще существенно лучше, чем было при президентсве Порошенкою Tegularius Повідомлень: 1227 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:47 Украинцы вообще говоря по этим опросам показывают себя более зрелой политически нацией, чем россияне. Большинство украинцев четко различает российское руководство (к которому преобладает резко отрицательное отношение) и российский народ, к которому большинство относится положительно. Россияне же почти не различают отношение к власти и народу, и отношение к украинцам сильно колеблется в зависимости от того, кто в данный момент здесь президент и от действий властей.

В этом плане сторонники Порошенко ближе к россиянам (и для первых, и для вторых власть и народ одно и то же), избиратели Зеленского же демонстрируют более цивилизованный, проевропейский подход, менее подверженный влиянию пропаганды. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1227 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 02:57 Tegularius написав: Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.

По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.

Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=933&page=1 Зачем гадать? КМИС регулярно публикует опросы.По состоянию на февраль 20 года за объединение с Россией было 3%, за дружественные отношения с Россией, открытые границы без таможен - 51% украинцев. Причем начиная с 15 года эта цифра выросла на 8%.Это явно не те цифры, которые приводите вы и Будивельник.

Питання - "Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами?" бредове(на сьогодні).

Я відповім на нього "так", хоч я дуже негативно ставлюсь до РФ.

90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!



А загалом чим ті "опроси" суперечать мені?

В 2008/09 до РФ дуже погано відносились 6%. Зараз 35%. Ріст негативу в 6!!! разів.

Аналогічно 2 питання:

В 2008/09 "відношення до РФ, як до інших" - 11%. Зараз 40%. Ріст 4!!! рази.

Ще не забувайте, що є старше покоління - вони за РФ горою, що б там не сталось, хоч війна. Є люди в селах, яким це все фіолетово, їх політика не цікавить.



І останнє - я не дуже довіряю цьому "опросу"(лінь писати чому). В цьому питанні більш правдивим є вибори! До виборів люди відносяться значно серйозніше ніж до "опросів". Питання - "Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами?" бредове(на сьогодні).Я відповім на нього "так", хоч я дуже негативно ставлюсь до РФ.90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!А загалом чим ті "опроси" суперечать мені?В 2008/09 до РФ дуже погано відносились 6%. Зараз 35%. Ріст негативу в 6!!! разів.Аналогічно 2 питання:В 2008/09 "відношення до РФ, як до інших" - 11%. Зараз 40%. Ріст 4!!! рази.Ще не забувайте, що є старше покоління - вони за РФ горою, що б там не сталось, хоч війна. Є люди в селах, яким це все фіолетово, їх політика не цікавить.І останнє - я не дуже довіряю цьому "опросу"(лінь писати чому). В цьому питанні більш правдивим є вибори! До виборів люди відносяться значно серйозніше ніж до "опросів". andrijk777

Повідомлень: 2047 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 03:18 Tegularius

І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.

Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!



Спеціально знайшов дані за

квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%

За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%

За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%



Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!

"Проросійських" поменшало в 4 рази.

І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.

Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!Спеціально знайшов дані заІ це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи andrijk777

Повідомлень: 2047 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6002600360046005 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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