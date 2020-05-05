Tegularius
І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.
Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!
Спеціально знайшов дані за
квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%
За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%
За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%
Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!
"Проросійських" поменшало в 4 рази.
І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.
Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи