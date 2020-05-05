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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6001600260036004
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 03:18

Tegularius
І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.
Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!

Спеціально знайшов дані за
квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%
За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%
За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%

Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!
"Проросійських" поменшало в 4 рази.
І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.
Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:54

лохам від нелоха

https://news.finance.ua/ru/news/-/470258/nkreku-predlagaet-povysit-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya
лохам від нелоха
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:04

любопытная передача
можно с 9-й мин начинать просмотр

https://www.youtube.com/watch?v=t5qzkiRad1c
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:25

  andrijk777 написав:Tegularius
І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.
Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!

Спеціально знайшов дані за
квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%
За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%
За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%

Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!
"Проросійських" поменшало в 4 рази.
І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.
Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи :D


Вот-вот!!!
Вы и Ко, когда ярлыки пророссийскости даже к плохо относящимся к рашке, не говоря уже о нейтрально, вешаете, почему-то забываете об вот этом вашем критерии --- что пророссийско настроенные -- это те, кто *дуже добре вiдносяться* до рф.

Перевожу: тут проросийскость (ольгинец, кремлебот и т.д.) запросто лепят даже тем, кто категорически осуждает рашку за агрессию и пр. действия, против тайожных союзов с ней и т.п. То есть никакого даже намёка нет о хорошем отношении к рфии.

А оказывается, что даже *дуже добре вiдноситься* и *добре вiдноситься* --- это совсем разные понятия.
И * Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!*)))))))))))))))))))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:34


Какой рынок?!)))

Есть проблема нехватки средств, так незачем прикрывать тупой прямой разбой, что это за газ, э-э и т.д. --- можно прямо экспроприировать без прикрытия, как большевики с маузерами.
Решать проблему нехватки средств)))

Не хватает конкретным чудакам-энергетикам средств, собьем их с пересичного...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:07

  19yuriy91 написав:любопытная передача
можно с 9-й мин начинать просмотр

https://www.youtube.com/watch?v=t5qzkiRad1c

Наскальные рисунки ... внешне похожи.
*Черкаськi мавпи* и *Сан-Антонио спёрз* -- тоже внешне похожи.
Чтобы не отставать сильнее, нужно бежать быстрее.

У нас же сделают, например, медреформу внешне похожую))
detroytred
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  #<1 ... 6001600260036004
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