Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше. Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!
Спеціально знайшов дані за квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3% За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10% За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%
Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)! "Проросійських" поменшало в 4 рази. І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша. Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи
andrijk777 написав:Tegularius І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше. Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!
Спеціально знайшов дані за квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3% За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10% За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%
Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)! "Проросійських" поменшало в 4 рази. І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша. Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи
Вот-вот!!! Вы и Ко, когда ярлыки пророссийскости даже к плохо относящимся к рашке, не говоря уже о нейтрально, вешаете, почему-то забываете об вот этом вашем критерии --- что пророссийско настроенные -- это те, кто *дуже добре вiдносяться* до рф.
Перевожу: тут проросийскость (ольгинец, кремлебот и т.д.) запросто лепят даже тем, кто категорически осуждает рашку за агрессию и пр. действия, против тайожных союзов с ней и т.п. То есть никакого даже намёка нет о хорошем отношении к рфии.
А оказывается, что даже *дуже добре вiдноситься* и *добре вiдноситься* --- это совсем разные понятия. И * Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!*)))))))))))))))))))))))
Есть проблема нехватки средств, так незачем прикрывать тупой прямой разбой, что это за газ, э-э и т.д. --- можно прямо экспроприировать без прикрытия, как большевики с маузерами. Решать проблему нехватки средств)))
Не хватает конкретным чудакам-энергетикам средств, собьем их с пересичного...