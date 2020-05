Додано: Сер 06 тра, 2020 09:54

https://news.finance.ua/ru/news/-/470258/nkreku-predlagaet-povysit-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya

лохам від нелоха лохам від нелоха

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/