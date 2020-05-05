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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:25
detroytred написав: andrijk777 написав:Tegularius
І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.
Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!
Спеціально знайшов дані за квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%
За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%
За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%
Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!
"Проросійських" поменшало в 4 рази.
І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.
Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи
Вот-вот!!!
Вы и Ко, когда ярлыки пророссийскости даже к плохо относящимся к рашке, не говоря уже о нейтрально, вешаете, почему-то забываете об вот этом вашем критерии --- что пророссийско настроенные -- это те, кто *дуже добре вiдносяться* до рф.
Перевожу: тут проросийскость (ольгинец, кремлебот и т.д.) запросто лепят даже тем, кто категорически осуждает рашку за агрессию и пр. действия, против тайожных союзов с ней и т.п. То есть никакого даже намёка нет о хорошем отношении к рфии.
А оказывается, что даже *дуже добре вiдноситься* и *добре вiдноситься* --- это совсем разные понятия.
И * Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!*)))))))))))))))))))))))
От я дивлюся на ці ваші супуречки про проросійськість і розумію , чому так ...
От я в свій час довгенько в глубинці Росії жив навіть . І самі по собі росіяни викликали менше претензій , ніж українці там - причому там були різні - які залишалися українцями і які ставали "советским народом" . Але це в побуті , в повсякденному житті . А от погляди на життя . політику чи владу - зовсім різні . Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує . Напевно мало різних менталітетів бачили - або бачили але не звертали увагу .
Навіть оті всі питання в опитуваннях - вже несуть певний наліт менталітету розробника . Не кажучи вже про все інше .
Якось десь зустрів цікавий варіант ( причому це хтось з РФ писав ) - національність - "русский" - не національність насправді , а приналежність - бо такої нації чи народу не існує взагалі ... Навіть лінгвістично це зрозуміло ... А це означає виключно імперські погляди ( якщо ти патріот країни , в якій живеш ) . Наші російськомовні переважно просто випали звідусіль - і в імперії чужі , і тут не свої ...
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33
andrijk777 написав:
90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!
Нет, тролльчик, причину и следствие ты перепутал (или же сознательно исковеркал). Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.
Почему? Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:38
zРадио написав:
Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу.
Для того щоб бути правим - тобі потрібно використовувати не зменшувальне від Києвська Русь
....русский
А вводити новотермінКиєворусский
, на відміну від просто русский
який плотно прихватизувала за останні 300 років росія
.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:52
zРадио написав:
рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...
А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!
Дякую! Підняв настрій!
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Кармелюк
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:05
Puente
Не так.
Русскоговорящие не выпали.
Это как классическое -- масло подорожало.
Русскоговорящих пытаются выбросить, сделать чужими.
Это всё то же зеркальное продолжение политики рыгов по разделению-привлечению...
Только теперь со стороны померанчевых.
Насчёт менталитета не понял Вашей мысли.
Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна* (с) Корбан
От этой основы всё пляшет и должно вытекать.
У каждого хутора свои хотелки, взгляды и т.п.
Поэтому я постоянно обращаю внимание на то, что не стоит свои хотелки навязывать другим.
Есть спорное мнение, не согласен, хочешь своё --- смотри Закон и не выходи за его рамки.
А у нас каждый лепит, что в голову ему стукнуло .... ещё и другим хочет навязать.
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detroytred
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:06
Кармелюк написав: zРадио написав:
рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...
А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!
Дякую! Підняв настрій!
Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда
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zРадио
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:13
Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."
І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!
Востаннє редагувалось Кармелюк
в Сер 06 тра, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17
Кармелюк написав: zРадио написав:
рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...
А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!
Дякую! Підняв настрій!
Так почему юмор-то?
Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.
Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....
Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.
Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:20
zРадио написав: Кармелюк написав: zРадио написав:
рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...
А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!
Дякую! Підняв настрій!
Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда
Дай посилання... Зацікавив! Там точно є графа :"розумні"?
Востаннє редагувалось Кармелюк
в Сер 06 тра, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:22
detroytred написав: Кармелюк написав: zРадио написав:
рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...
А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!
Дякую! Підняв настрій!
Так почему юмор-то?
Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.
Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....
Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.
Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель.
Це питання до мене чи до zРадио?
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