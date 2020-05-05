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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6003600460056006>
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:25

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Tegularius
І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.
Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!

Спеціально знайшов дані за
квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%
За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%
За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%

Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!
"Проросійських" поменшало в 4 рази.
І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.
Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи :D


Вот-вот!!!
Вы и Ко, когда ярлыки пророссийскости даже к плохо относящимся к рашке, не говоря уже о нейтрально, вешаете, почему-то забываете об вот этом вашем критерии --- что пророссийско настроенные -- это те, кто *дуже добре вiдносяться* до рф.

Перевожу: тут проросийскость (ольгинец, кремлебот и т.д.) запросто лепят даже тем, кто категорически осуждает рашку за агрессию и пр. действия, против тайожных союзов с ней и т.п. То есть никакого даже намёка нет о хорошем отношении к рфии.

А оказывается, что даже *дуже добре вiдноситься* и *добре вiдноситься* --- это совсем разные понятия.
И * Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!*)))))))))))))))))))))))


От я дивлюся на ці ваші супуречки про проросійськість і розумію , чому так ...
От я в свій час довгенько в глубинці Росії жив навіть . І самі по собі росіяни викликали менше претензій , ніж українці там - причому там були різні - які залишалися українцями і які ставали "советским народом" . Але це в побуті , в повсякденному житті . А от погляди на життя . політику чи владу - зовсім різні . Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує . Напевно мало різних менталітетів бачили - або бачили але не звертали увагу .
Навіть оті всі питання в опитуваннях - вже несуть певний наліт менталітету розробника . Не кажучи вже про все інше .
Якось десь зустрів цікавий варіант ( причому це хтось з РФ писав ) - національність - "русский" - не національність насправді , а приналежність - бо такої нації чи народу не існує взагалі ... Навіть лінгвістично це зрозуміло ... А це означає виключно імперські погляди ( якщо ти патріот країни , в якій живеш ) . Наші російськомовні переважно просто випали звідусіль - і в імперії чужі , і тут не свої ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33

  andrijk777 написав:90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!


Нет, тролльчик, причину и следствие ты перепутал (или же сознательно исковеркал). Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.

Почему? Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:38

  zРадио написав:Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу.
Для того щоб бути правим - тобі потрібно використовувати не зменшувальне від Києвська Русь....русский
А вводити новотермін
Києворусский, на відміну від просто русский який плотно прихватизувала за останні 300 років росія.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:52

  zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?! :D
Дякую! Підняв настрій! :lol:
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:05

Puente
Не так.
Русскоговорящие не выпали.
Это как классическое -- масло подорожало.

Русскоговорящих пытаются выбросить, сделать чужими.
Это всё то же зеркальное продолжение политики рыгов по разделению-привлечению...
Только теперь со стороны померанчевых.

Насчёт менталитета не понял Вашей мысли.
Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна* (с) Корбан
От этой основы всё пляшет и должно вытекать.
У каждого хутора свои хотелки, взгляды и т.п.
Поэтому я постоянно обращаю внимание на то, что не стоит свои хотелки навязывать другим.
Есть спорное мнение, не согласен, хочешь своё --- смотри Закон и не выходи за его рамки.

А у нас каждый лепит, что в голову ему стукнуло .... ещё и другим хочет навязать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:06

  Кармелюк написав:
  zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?! :D
Дякую! Підняв настрій! :lol:


Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:13

Re: Політичні дискусії

Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."

І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! :D
Востаннє редагувалось Кармелюк в Сер 06 тра, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17

  Кармелюк написав:
  zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?! :D
Дякую! Підняв настрій! :lol:

Так почему юмор-то?
Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.

Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....

Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.

Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:20

  zРадио написав:
  Кармелюк написав:
  zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?! :D
Дякую! Підняв настрій! :lol:


Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда

Дай посилання... Зацікавив! Там точно є графа :"розумні"?
Востаннє редагувалось Кармелюк в Сер 06 тра, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:22

  detroytred написав:
  Кармелюк написав:
  zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!
"Умная аудитория", у Шарія, раніше?! :D
Дякую! Підняв настрій! :lol:

Так почему юмор-то?
Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.

Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....

Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.

Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель.

Це питання до мене чи до zРадио?
Кармелюк
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  #<1 ... 6003600460056006>
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