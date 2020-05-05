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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6003600460056006> Додано: Сер 06 тра, 2020 12:25 detroytred написав: andrijk777 написав: Tegularius

І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.

Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!



Спеціально знайшов дані за

квітень 2008 року: Дуже добре відносяться до РФ 47.3%

За вересень 2018: Дуже добре відносяться до РФ 10%

За квітень 2020: Дуже добре відносяться до РФ 14%



Що фактично підтверджує мої слова(і слова Будівельника)!

"Проросійських" поменшало в 4 рази.

І це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.

Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи І загалом поняття "проросійський"(про що говорив я) і "добре відноситься до РФ"(з "опросу") - це різні поняття. Друге значно ширше ніж перше.Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!Спеціально знайшов дані заІ це, якщо з 2008 порівнювати. А з 2003/04(до майдану) різниця буде ще більша.Ось вам, як казав Клично, мат і шах, кремлеботи



Вот-вот!!!

Вы и Ко, когда ярлыки пророссийскости даже к плохо относящимся к рашке, не говоря уже о нейтрально, вешаете, почему-то забываете об вот этом вашем критерии --- что пророссийско настроенные -- это те, кто *дуже добре вiдносяться* до рф.



Перевожу: тут проросийскость (ольгинец, кремлебот и т.д.) запросто лепят даже тем, кто категорически осуждает рашку за агрессию и пр. действия, против тайожных союзов с ней и т.п. То есть никакого даже намёка нет о хорошем отношении к рфии.



А оказывается, что даже *дуже добре вiдноситься* и *добре вiдноситься* --- это совсем разные понятия.

И * Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!*))))))))))))))))))))))) Вот-вот!!!Вы и Ко, когда ярлыки пророссийскости даже к плохо относящимся к рашке, не говоря уже о нейтрально, вешаете, почему-то забываете об вот этом вашем критерии --- что пророссийско настроенные -- это те, кто *дуже добре вiдносяться* до рф.Перевожу: тут проросийскость (ольгинец, кремлебот и т.д.) запросто лепят даже тем, кто категорически осуждает рашку за агрессию и пр. действия, против тайожных союзов с ней и т.п. То есть никакого даже намёка нет о хорошем отношении к рфии.А оказывается, что даже *дуже добре вiдноситься* и *добре вiдноситься* --- это совсем разные понятия.И * Людина може добре відноситись до РФ, але не бути проросійською!*)))))))))))))))))))))))



От я дивлюся на ці ваші супуречки про проросійськість і розумію , чому так ...

От я в свій час довгенько в глубинці Росії жив навіть . І самі по собі росіяни викликали менше претензій , ніж українці там - причому там були різні - які залишалися українцями і які ставали "советским народом" . Але це в побуті , в повсякденному житті . А от погляди на життя . політику чи владу - зовсім різні . Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує . Напевно мало різних менталітетів бачили - або бачили але не звертали увагу .

Навіть оті всі питання в опитуваннях - вже несуть певний наліт менталітету розробника . Не кажучи вже про все інше .

Якось десь зустрів цікавий варіант ( причому це хтось з РФ писав ) - національність - "русский" - не національність насправді , а приналежність - бо такої нації чи народу не існує взагалі ... Навіть лінгвістично це зрозуміло ... А це означає виключно імперські погляди ( якщо ти патріот країни , в якій живеш ) . Наші російськомовні переважно просто випали звідусіль - і в імперії чужі , і тут не свої ... От я дивлюся на ці ваші супуречки про проросійськість і розумію , чому так ...От я в свій час довгенько в глубинці Росії жив навіть . І самі по собі росіяни викликали менше претензій , ніж українці там - причому там були різні - які залишалися українцями і які ставали "советским народом" . Але це в побуті , в повсякденному житті . А от погляди на життя . політику чи владу - зовсім різні . Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує . Напевно мало різних менталітетів бачили - або бачили але не звертали увагу .Навіть оті всі питання в опитуваннях - вже несуть певний наліт менталітету розробника . Не кажучи вже про все інше .Якось десь зустрів цікавий варіант ( причому це хтось з РФ писав ) - національність - "русский" - не національність насправді , а приналежність - бо такої нації чи народу не існує взагалі ... Навіть лінгвістично це зрозуміло ... А це означає виключно імперські погляди ( якщо ти патріот країни , в якій живеш ) . Наші російськомовні переважно просто випали звідусіль - і в імперії чужі , і тут не свої ... Puente Повідомлень: 3034 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33 andrijk777 написав: 90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!

90% людей просто не розуміють що "дружба з РФ" не йде просто так. "Дружба з РФ" йде в комплекті з російською мовою, російською церквою і іншими плюшками. Білорусь - реальний приклад!



Нет, тролльчик, причину и следствие ты перепутал (или же сознательно исковеркал). Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.



Почему? Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу. Нет, тролльчик, причину и следствие ты перепутал (или же сознательно исковеркал). Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.Почему? Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу. zРадио

Повідомлень: 5522 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 12:38 zРадио написав: Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу. Да потому что "русский" - это понятие не равное "российский" и значительно превосходящее его по историческому наследию и культурному обиходу. Для того щоб бути правим - тобі потрібно використовувати не зменшувальне від Києвська Русь ....русский

А вводити новотермін

Києворусский, на відміну від просто русский який плотно прихватизувала за останні 300 років росія. Для того щоб бути правим - тобі потрібно використовувати не зменшувальне від....русскийА вводити новотермін, на відміну від просто русский який плотно прихватизувала за останні 300 років росія. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22631 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 12:52 zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее... рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!

"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!

Дякую! Підняв настрій! А ти виявляється той ще гуморист!"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!Дякую! Підняв настрій! Кармелюк 1

Повідомлень: 640 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:05 Puente

Не так.

Русскоговорящие не выпали.

Это как классическое -- масло подорожало.



Русскоговорящих пытаются выбросить, сделать чужими.

Это всё то же зеркальное продолжение политики рыгов по разделению-привлечению...

Только теперь со стороны померанчевых.



Насчёт менталитета не понял Вашей мысли.

Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна* (с) Корбан

От этой основы всё пляшет и должно вытекать.

У каждого хутора свои хотелки, взгляды и т.п.

Поэтому я постоянно обращаю внимание на то, что не стоит свои хотелки навязывать другим.

Есть спорное мнение, не согласен, хочешь своё --- смотри Закон и не выходи за его рамки.



А у нас каждый лепит, что в голову ему стукнуло .... ещё и другим хочет навязать. detroytred

Повідомлень: 22897 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:06 Кармелюк написав: zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее... рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!

"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!

Дякую! Підняв настрій! А ти виявляється той ще гуморист!"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!Дякую! Підняв настрій!



Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда zРадио

Повідомлень: 5522 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:13 Re: Політичні дискусії

"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."



І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?

Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! Востаннє редагувалось Кармелюк в Сер 06 тра, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз. Кармелюк 1

Повідомлень: 640 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17 Кармелюк написав: zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее... рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!

"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!

Дякую! Підняв настрій! А ти виявляється той ще гуморист!"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!Дякую! Підняв настрій!

Так почему юмор-то?

Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.



Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....



Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.



Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель. Так почему юмор-то?Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель. detroytred

Повідомлень: 22897 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:20 zРадио написав: Кармелюк написав: zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее... рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!

"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!

Дякую! Підняв настрій! А ти виявляється той ще гуморист!"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!Дякую! Підняв настрій!



Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда Я, в отличие от тебя, воспринимаю не эмоционально, а рационально. Смотри соцдем срез парламентских выборов 2019-го - это оттуда

Дай посилання... Зацікавив! Там точно є графа :"розумні"? Дай посилання... Зацікавив! Там точно є графа :"розумні"? Востаннє редагувалось Кармелюк в Сер 06 тра, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз. Кармелюк 1

Повідомлень: 640 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:22 detroytred написав: Кармелюк написав: zРадио написав: рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее... рассчитан совсем не на ту умную и молодую аудиторию, которой Шарий отличался ранее...

А ти виявляється той ще гуморист!

"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!

Дякую! Підняв настрій! А ти виявляється той ще гуморист!"Умная аудитория", у Шарія, раніше?!Дякую! Підняв настрій!

Так почему юмор-то?

Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.



Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....



Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.



Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель. Так почему юмор-то?Я вот без понятия кто аудитория Шария. Нет у меня инструментов определить.Но в тех источниках, что выдавал гугл --- ....Дайте своё виденье об аудитории. И как Вы его получили.Умная -- это штука весьма субъективная, но молодая -- объективный показатель.

Це питання до мене чи до zРадио? Це питання до мене чи до zРадио? Кармелюк 1

Повідомлень: 640 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6003600460056006> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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