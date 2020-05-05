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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:22
detroytred написав:
Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*
Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:23
Кармелюк написав:
Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."
І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!
Вообще не согласен.
Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:41
detroytred написав:
Вообще не согласен.
Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).
Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:51
zРадио написав: detroytred написав:
Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*
Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)
когда побєдів, як побєдів, указами про заборону мови в РІ, винищенням української інтелігенції, голодомором?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:52
Кармелюк написав:
Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."
І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!
Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:05
zРадио написав: Кармелюк написав:
Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."
І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!
Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак
Цікава думка! І, не виключаю, можливо і вірна...
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:40
А чому не РЛА та ІВК ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:44
zРадио написав: detroytred написав:
Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*
В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский.
Было бы удивительно, если бы русский не победил, при таком-то количестве запретов, начиная аж с 1627 года. Удивительно, что мова вообще сохранилась.
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